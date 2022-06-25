Туркменистан отдал контракт по повышению продуктивности нефтяных скважин компании из Китая

07:56 27.06.2022

Редакция

25 июня 2022



24 июня, в ходе заседания кабмина Туркменистана, отвечающий за нефтегазовый сектор вице-премьер Шахым Абдрахманов рассказал президенту Сердару Бердымухамедову о передаче контракта на выполнение специализированных услуг по повышению продуктивности скважин госконцерна "Türkmennebit" ("Туркменнефть") Международной нефтесервисной компании при Китайской нефтехимической корпорации (Sinopec). Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.



Глава государства сделку одобрил, отметив важность широкого привлечения в отрасль передовой практики для увеличения объемов добычи нефти.



20 июня Сердар Бердымухамедов, а затем и Шахым Абдрахманов встретились с одним из руководителей Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). Стороны обсудили работу CNPC на месторождениях "Bagtyýarlyk" и "Galkynyş", строительство четвертой ветки газопровода из Туркменистана в Китай. Абдрахманов заявил о намерении Туркменистана продолжить сотрудничество с КНР.



Затем Абдрахманов сообщил о планах по проведению совместных работ с компанией Dragon Oil (Turkmenistan) Ltd. по ускоренному освоению туркменского шельфа Каспийского моря, в частности, на договорной территории "Челекен" на основе Соглашения о разделе продукции.



Отдельно вице-премьер отметил условия контракта, который будет подписан между этой компанией и концерном "Türkmennebit". Эти условия, при этом, ТДХ раскрывать не стало.



Бердымухамедов с предложением согласился.