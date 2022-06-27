Южный Кавказ во внешней политике Казахстана: интересы и перспективы, - А.Чеботарев

08:14 27.06.2022 Регион Южного Кавказа, состоящий из трех стран – Азербайджана, Армении и Грузии, вследствие географических и экономических факторов относится ко второму уровню внешнеполитических приоритетов Казахстана. Вместе с тем с каждой из данных стран республика выстроила и продвигает достаточно взаимовыгодный формат отношений. К тому же в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и республиками Южного Кавказа.



По ряду факторов наиболее тесными являются отношения Казахстана с Азербайджаном. Прежде всего, в силу принадлежности азербайджанцев и казахов к единой этноязыковой общности – тюркам. Обе страны участвуют в Организации тюркских государств (ОГА), Парламентской ассамблее тюркоязычных стран (ТюркПА) и Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). Кроме того, они являются соседями по Каспийскому морю и, благодаря этому, не только осуществляют двустороннее взаимодействие, но и сотрудничают в вопросах развития Каспийского региона.



Выступая за мирное урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией, Казахстан в данном случае поддерживает сохранение международно-признанного принципа территориальной целостности государства в пользу первого из них. С началом в сентябре 2020 года второй карабахской войны он в очередной раз призвал противоборствующие страны отказаться от использования силовых средств и приступить к переговорам. Причем тогда республика на правах председателя Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) предложила содействие этому, используя возможности данной структуры. Судя по всему, это предложение до сих пор остается в силе.



В 2021 году объем взаимной торговли между Азербайджаном и Казахстаном составил $332,2 млн., трехкратно превысив аналогичный показатель за 2020 год. Более 80 казахстанских компаний являются постоянными экспортерами в указанную страну своей продукции, включающей нефть и нефтепродукты, металлоизделия, строительные материалы, химическое сырье, пшеницу и т.д. По итогам прошедшей 7 июня т.г. в Баку Торгово-экономической миссии товаропроизводителей РК ее казахстанские участники подписали с азербайджанскими партнерами 8 экспортных контрактов на общую сумму более $38 млн. В свою очередь, Азербайджан в течение 1995–2021 гг. проинвестировал более $200 млн. в несырьевой сектор экономики Казахстана. В стране также действуют 159 компаний с участием казахстанского капитала, занятые в сферах строительства, торговли, услуг, сельского хозяйства и транспорта.



Большой интерес две страны в рамках отношений друг с другом проявляют к развитию транспортных коридоров. Особенно это связано с большим транзитным потенциалом каждой из них. Так, по оценкам Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, общая пропускная способность морских портов Казахстана составляет 27 млн. тонн грузов в год. Только через Актау за четыре месяца этого года было перевезено 1 млн. 200 тыс. тонн грузов. С прошлого года ведется работа по созданию в данном порту "контейнерного хаба", что позволит увеличить к 2025 году объем контейнеропотока с 40 тыс. до 100 тыс. ДФЭ. Через другой порт Курык в прошлом году прошло 974 тыс. тонн грузов. По словам его генерального директора Серика Ахметова, реализуемые в настоящее время меры по развитию данного порта позволят в ближайшей перспективе увеличить объем перевалки грузов в пять раз.



С 2013 года Казахстан, Азербайджан и еще одна южно-кавказская республика – Грузия последовательно занимаются развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). По нему железнодорожным и частично морским (через Каспийское море) путем осуществляются контейнерные перевозки из Китая в Турцию и страны Европы. В феврале 2014 года был создан Координационный комитет по развитию ТМТМ, в состав которого первоначально вошли национальные железнодорожные и морские перевозчики трех стран. Затем в декабре 2016 года было принято решение создать Международную ассоциацию "Транскаспийский международный транспортный маршрут". При этом состав участников увеличился за счет присоединения заинтересованных коммерческих структур Китая, Турции, Польши, Румынии и Украины. В течение 2017–2020 гг. по ТМТМ было перевезено 3,9 млн. тонн грузов.



В марте т.г. Азербайджан, Грузия и Казахстан договорились о создании совместного предприятия, занимающегося вопросами сквозного тарифообразования, декларирования грузов, применения единых IT-решений и консолидации транзитных грузов. Позднее к ним присоединилась Турция. Согласно сообщению генерального секретаря ассоциации ТМТМ Гайдара Абдикеримова, СП будет официально зарегистрировано в начале или середине 2023 года. За 4 месяца 2022 года объем перевозок грузов по ТМТМ составил 733 тыс. тонн, составив свыше 5 тыс. вагонов и 10 тыс. контейнеров ДФЭ. По оценкам национальной компании "Казахстан темир жолы", к концу года ожидается рост соответствующих показателей по сравнению с 2021 годом в шесть раз – до 3,2 млн. тонн. В целом, имеются возможности перевозить по данному маршруту до 10 млн. тонн грузов в год, включая до 200 тыс. контейнеров.



Отношения Казахстана и Грузии развиваются на принципах партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Договорную базу двустороннего взаимодействия составляют более 70 документов по различным направлениям. Торговый оборот в 2021 году превысил $88 млн. Грузия импортирует казахстанские нефть и нефтепродукты, алюминий, ферросплавы, пшеницу и т.д. Инвестиционные вложения Казахстана в грузинскую экономику на текущий момент составляют $495,3 млн. В свою очередь, объем прямых инвестиций из Грузии в Казахстан достиг $285 млн. В стране действуют 248 совместных предприятий с участием грузинского капитала. По итогам прошедшего 7 апреля т.г. в Тбилиси казахстанско-грузинского бизнес форума, организованного АО "Центр развития торговой политики "QazTrade" при поддержке Посольства Казахстана в Грузии, между заинтересованными коммерческими структурами двух стран были подписаны контракты на сумму $11,2 млн.



В политическом отношении Грузия занимает в международных связях Казахстана довольно интересную позицию. С одной стороны, после выхода Грузии в 2009 году из состава СНГ, что было последствием вооруженного конфликта между ней и Россией в августе 2008 года, она фактически выпала из политической повестки постсоветского пространства. С другой стороны, данная страна Южного Кавказа последовательно продвигается в сторону сближения с Европейским Союзом. Так, в июне 2014 года было подписано Соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом. А в марте т.г. она подала заявку на вступление в ЕС.



Уже то обстоятельство, что влияние Евросоюза в восточном направлении заметно продвигается, постепенно сокращает географическое расстояние между ним и странами Центральной Азии, включая Казахстан. К тому же ЕС был и остается одним из ведущих зарубежных политических акторов, проводящих достаточно активную политику в указанном регионе. Наиболее показательным в этой связи стало принятие им в 2019 году новой региональной стратегии. Все это важно и для Казахстана, чьи отношения с Евросоюзом находятся на достаточно высоком уровне как в формате двустороннего сотрудничества, так и по линии взаимодействия ЕС – Центральная Азия.



Кстати, 15 июня т.г. в Брюсселе прошел международный форум, посвященный вопросам транзитно-транспортного сотрудничества между Казахстаном и ЕС. В том числе на нем обсуждались перспективы расширения Транскаспийского международного транспортного маршрута и его интеграции в международную систему логистики. В частности, отмечалось налаживание перевозок из грузинских портов в Черном море Батуми и Поти в румынский порт Констанца. С учетом всего этого Грузия представляется как серьезный партнер для Казахстана в рамках совместного взаимодействия с Евросоюзом и отдельными европейскими странами.



Наконец, с Арменией Казахстан более всего связывает совместное участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Немаловажно, что первая в истории ОДКБ миротворческая операция была проведена в Казахстане в январе этого года по просьбе руководства страны в процессе председательства Армении в этой организации. Сама данная страна направила в состав коллективных миротворческих сил 100 военнослужащих. Все это задало позитивную динамику как для дальнейшего развития ОДКБ, так и для взаимоотношений двух государств.



25 февраля т.г. премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся в Казахстане для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, провел переговоры с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. В ходе встречи обсуждались перспективы двустороннего взаимодействия с акцентом на укрепление торгово-экономического сотрудничества. Тем самым важность вопросов развития отношений Казахстана и Армении обусловлена их рассмотрением на уровне руководителей государств. Кроме того, в этом году в Ереване будет проведено 9-е заседание Межправительственной казахстанско-армянской комиссии по экономическому сотрудничеству.



В 2021 году внешнеторговый оборот Казахстана с Арменией составил $19,1 млн. Основу казахстанского экспорта в данном случае составляют металлы и изделия из них, продовольственные товары и продукция химической промышленности. В самой республике особым спросом пользуются автомашины, имеющие государственные номера Армении. В августе 2021 года количество соответствующих машин, зарегистрированных уже в Казахстане, составило 11 тыс. При этом в связи с увеличением их ввоза правительство в очередной раз продлило срок регистрации до 1 марта 2023 года.



По оценкам вице-министра торговли и интеграции РК Кайрата Торебаева, Казахстан и Армения способны нарастить дополнительный объем несырьевого товарооборота на сумму более $200 млн. В Казахстане зарегистрировано более 300 юридических лиц с армянским участием. После недавней ратификации казахстанской стороной вступило в силу межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения, подписанное 16 июля 2020 года. Данный документ, в частности, запрещает армянской стороне продавать соответствующую продукцию третьим странам. Еще одним важным событием в отношениях двух стран стало открытие со 2 июня т.г. прямого регулярного рейса авиакомпании "FlyArystan" по маршруту Алматы-Ереван-Алматы. Кроме того, прорабатывается авиасообщение между столицами двух стран.



Таким образом, благодаря ключевым принципам своей внешней политики – многовекторности и прагматизму, Казахстан активно развивает взаимоотношения с тремя республиками Южного Кавказа. Примечательно, что, несмотря на свою географическую и историческую общность, все они являются разными в политическом и этнокультурном отношении. Особенности каждой из них требуют тщательного изучения и понимания, с чем казахстанская дипломатия вполне справляется.



Чеботарев Андрей

27.06.2022 Источник - turanpress.kz

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