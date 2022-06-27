Саммит G7: "Большая семерка" раскололась на Евросоюз и всех остальных, - Ростислав Ищенко

08:44 27.06.2022

Саммит G7: "Большая семерка" раскололась на Евросоюз и всех остальных



Если бы ослик Иа увидел вчерашнее заседание G7, он охарактеризовал бы его как "жалкое душераздирающее зрелище". Представлявший Америку Джозеф Байден настолько плохо ориентировался во времени и пространстве, что даже позволил себе согласиться с заявлением Эммануэля Макрона, что украинскую проблему надо решать при помощи переговоров с Россией

Функцию же лидера попытался примерить на себя Борис Джонсон.



Вначале получилось неплохо. Предложение раздеться до пояса и показать Путину грудные мышцы было вполне в духе Страшилы Мудрого до того, как Великий Гудвин даровал ему мозги. Но дальше Джонсона понесло и он поставил старого заокеанского маразматика на место, заявив, что с Россией нельзя вести никаких мирных переговоров.



Байден бы, наверное, и с Джонсоном согласился, как согласился до этого с Макроном. Ему все равно с кем соглашаться, лишь бы не с Трампом. Но не успел.



Джонсон как раз начал развивать успех, объясняя, что "Семерка" должна игнорировать встречу "Двадцатки", если туда пригласят Путина, причем верный делу бандеровской диаспоры Джастин Трюдо и переживающий о судьбе Малой курильской гряды Фумио Кисида были готовы его поддержать.



Понимая, что Макрон уже исчерпал весь запас стойкости, убеждая Байдена в необходимости переговоров с Москвой, на которые забавный старик согласился, но вот-вот откажется, а Олаф Шольц никогда стойкостью в принципе не отличался (гены деда, стойкого нацистского генерала СС, на нем отдохнули) дело взяла в свои руки председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.



От имени Евросоюза она заявила, что блокада встречи "двадцатки" "семеркой недопустима".



Макрон тут же с ней согласился потому, что он считает себя европейским лидером и пытается показать, что как лев борется за интересы ЕС.



Марио Драги согласился, поскольку он давно хочет избавить Италию от разрушительных антироссийских санкций, но не знает как. А председатель Совета ЕС Шарль Мишель согласился потому, что у ЕС может быть только одно мнение. Ну, а Олаф Шольц присоединился к большинству, тем более, что вроде бы как Байден не перечил.



Он даже не возразил Шарлю Мишелю на его заявление, что новые санкции, которые Байден хочет ввести против России не должны целиться в европейские экономики.



Интересно, как этого достичь?



В общем, неуклюжий Джонсон с его неуклюжими шутками, прической, напоминающей приклеенный к макушке клок соломы, глазами только что стащившего колбасу кота и повадками мелкого афериста, свою первую атаку провалил. Но не думаю, что он смирился.



По видеосвязи перед "Семеркой" должен выступить Владимир Зеленский. Учитывая, что Байдена команда по уши налила осознанием важности украинского вопроса, выступление Зеленского должно разбудить в нем дремлющую агрессивность. Вот в этот-то момент Джонсон и попытается перейти в новое наступление.



Он, конечно, понимает, что если весь Евросоюз в полном составе, включая обычно проамериканскую Еврокомиссию, занял умеренную позицию и явно планирует использовать грядущую встречу "Двадцатки", чтобы попытаться наладить контакт с Путиным, то заставить европейцев сменить позицию не получится.



Но ему надо сохранить контроль над Байденом и убедить его выступить с резким антироссийским заявлением, к поддержке которого Джонсон рассчитывает подтянуть канадца и японца. Этого достаточно, чтобы вынудить европейцев искать компромиссную позицию.



То есть проблемы игнорирования встречи "Двадцатки" можно вынести за скобки и вообще не обсуждать, зато сразу перейти к обсуждению очередного пакета антироссийских санкций. Пусть представители ЕС объясняют, какие санкции они могут поддержать, а какие слишком болезненны для их экономик.



Поддержав очередной санкционный пакет (пусть для его окончательного утверждения и понадобится еще решение ЕС на национальном уровне), европейцы продемонстрируют всем, что "Семерка" едина в своей поддержке Украины.



Это важно для Джонсона как с точки зрения его внутриполитического позиционирования (его позиции как премьера шатки и вотум недоверия может последовать в любой момент), так и с точки зрения реализации британских внешнеполитических интересов (формальная поддержка Байденом жестких мер в отношении России укрепит воздействие Британии на Литву, которую Джонсон уговорил блокировать калининградский транзит вопреки позиции всего остального ЕС).



Чтобы Вильнюс мог уверенно противостоять всему Евросоюзу, необходимо, чтобы его политики верили, что своими действиями они доставляют удовольствие не только Джонсону, но и Байдену.



По сути, семерка раскололась на ЕС и всех остальных. Если США, Канада, Великобритания и Япония пока еще готовы наращивать санкционное давление на Россию, а Джонсон лично даже пытается открыть на Балтике против России второй фронт, то ЕС уже достаточно напуган развитием событий.



В Риме, Париже, Берлине и Брюсселе очень хорошо читают российские сигналы. Москва демонстрирует готовность принять любой вызов Запада, в том числе военный.



Европейские политики отличаются от украинских. Они вовсе не желают превращать свои страны в поле боя. Пример Украины их не вдохновляет.



Столкнувшись с очевидной угрозой разрушения своих экономик уже в текущем году, европейцы желают любой ценой найти с Россией некий компромисс и принудить Украину заключить мир, даже ценой потери значительных территорий.



С другой стороны, Украина опирается на поддержку англосаксонского блока. Также достаточно агрессивно в отношении России настроены прибалты и поляки. США и Великобритания склонны продолжить политику повышения ставок, не обращая внимания на стенания европейцев.



Запад обходит по флангам. Но у России есть своя стратегия

Запад обходит по флангам. Но у России есть своя стратегия

© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Причем, ни в "Семерке", ни в НАТО, ни даже в своем собственном ЕС "старая Европа" уже не в состоянии определять правила игры. Она боится распада институционных структур, определяющих единство Запада и тем ослабляет свою позицию.



США и Британия просто не желают считаться с позицией Франции, Германии, Италии и даже Еврокомиссии, прекрасно понимая, что западноеворопейцы под давлением восточноевропейцев все равно пойдут на невыгодные для себя компромиссы. Они настолько привыкли к тому, что интересы Запада в целом во всем совпадают, что не представляют себя оппонирующими США или Лондону.



"Семерка" расколота и национальные интересы диктуют европейским членам "Семерки" институционализацию этого раскола. Но они настолько обожествили идею единства Запада под американским руководством, что не представляют себе как можно жить иначе, думать своим умом. Поэтому они и становятся легкой жертвой даже не американских, а британских интриг.



Смешной и слабый, но упорствующий в своих заблуждениях Джонсон переигрывает более своих просвещенных и амбициозных, но менее решительных коллег из ЕС.



Ростислав Ищенко



27.06.2022,