Россия и Иран ускоряют работу над проектом, который станет альтернативой Суэцкому каналу, - Al-Quds Al-Arabi

09:19 27.06.2022

Al-Quds Al-Arabi

Великобритания

26 июня 2022



Транспортный коридор "Север - Юг" протяженностью 7200 км должен соединить Индийский океан с Россией и Европой. К проекту также присоединились несколько бывших советских республик в Центральной Азии и на Кавказе.

Антироссийские санкции, введенные странами Запада, вынуждают искать обходные пути. После применения ограничительных мер в связи с присоединением Крыма и конфликтом на востоке Украины (2014 г.), Россия активно работает над преодолением препятствий в отношении своей внешней торговли. Это применимо и к Ирану, который также страдает от западных санкций. В 2018 году президент США Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения, заключенного его предшественником Бараком Обамой в 2015 году, и ввел жесткие санкции против Тегерана.



Специальная военная операция России на Украине, объявленная Владимиром Путиным четыре месяца назад, привела иранские власти в восторг. Помимо ослабления роли России в других регионах, включая Сирию, где как известно идет борьба за влияние между Москвой и Тегераном, они надеются на то, что это положительным образом скажется на их экономических интересах. Об этом заявил иранский аналитик Али Фатхоллах Неджад.



Вместе с тем Москва выставила новые условия на ядерных переговорах в Вене. Она потребовала от западных стран, участвующих в этих переговорах, освободить ее экономическую торговлю с Ираном от санкций. Али Фатхоллах Неджад отметил, что снятие многочисленных ограничений с Тегерана может помочь Москве обойти собственные санкции. В связи с этим она начала активно участвовать на переговорах в Вене, чтобы добиться их успешного завершения и способствовать снятию большей части санкций, наложенных на Иран. Это показывает серьезные изменения в ее политике, поскольку раньше Тегеран находился под жесткими санкциями и искал поддержки у России.



После инцидента с контейнеровозом Ever Given, заблокировавшим движение в Суэцком канале на шесть дней, который произошел в марте 2021 года, обе страны подчеркнули важность скорейшего завершения проекта международного транспортного коридора "Север – Юг" как альтернативы Суэцкому каналу. "Север – Юг" – проект, согласованный Россией, Индией и Ираном еще в мае 2002 года. Позже к нему присоединились несколько бывших советских республик в Центральной Азии и на Кавказе.



Транспортный коридор "Север – Юг" пройдет от индийского порта Мумбаи до иранского порта Бендер-Аббас на побережье Персидского залива (в проекте также участвует Султанат Оман). В рамках проекта строится железная дорога Астара – Решт – Казвин, которая расширит железнодорожное сообщение между Ираном, Азербайджаном и Россией. Второй транспортный коридор пройдет из Ирана в Россию через Каспийское море, а третий через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан в Центральной Азии. Сухопутный маршрут на север Европы через Казахстан – это путь, который сильно интересует даже Пекин. Таким образом, у Китая и Индии появится альтернатива Суэцкому каналу, как и у остальной части Юго-Восточной Азии.

На прошлой неделе Иран подписал с Россией меморандум о взаимопонимании для облегчения финансовых и коммерческих операций между двумя странами на фоне введенных против них западных санкций. Он предусматривает ускорение проекта международного транспортного коридора "Север – Юг", который находится в стадии строительства необходимой инфраструктуры, включая порты, железные и автомобильные дороги. Новый маршрут станет более дешевой и короткой альтернативой пути через Суэцкий канал. Исследование, подготовленное Индийским регистром судоходства, показало, что транспортный коридор "Север – Юг" позволит на треть сократить затраты на перевозки между Индией и Европой и время поставки товаров (23 дня вместо 45-60 дней). Все вышеизложенное подтверждает старую мудрость, которая гласит: беды одного народа – благо для другого.