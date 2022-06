Конфликт на Украине - это многоплановая катастрофа, которая в обозримом будущем только усугубится, - Джон Миршаймер

11:34 27.06.2022 The National Interest

Причины и следствия украинского кризиса



Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что основная вина за кризис на Украине лежит на США и НАТО, сообщает The National Interest. Конфликт на Украине - это многоплановая катастрофа, и история сурово осудит США за их поразительно недальновидную политику в отношении Киева, считает автор.



Джон Миршаймер



Примечание редактора: речь произнесена Джоном Миршаймером в Европейском университете (EUI) во Флоренции 16 июня.



Конфликт на Украине - это многоплановая катастрофа, которая, скорее всего, в обозримом будущем только усугубится. Если военная операция успешна, ее причинам уделяется мало внимания, но если ее исход становится катастрофическим, первостепенное значение приобретает понимание того, как это произошло. Люди хотят знать: как мы попали в эту ужасную ситуацию?



Я был свидетелем такого явления дважды в жизни - сначала во время военных действий во Вьетнаме, а затем во время конфликта в Ираке. В обоих случаях американцы хотели знать, как их страна могла так сильно просчитаться. Учитывая, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО имели решающее значение в событиях, которые привели к военному конфликту на Украине, и сейчас играют центральную роль в этом кризисе, уместно будет оценить ответственность Запада за это колоссальное бедствие.



Сегодня я приведу два основных аргумента.



Во-первых, Соединенные Штаты несут основную вину за возникновение украинского кризиса. Это не отрицает того, что военную спецоперацию на Украине начал Путин, и он же несет ответственность за действия, которые российские военные там предпринимают. Но это также не отрицает и того, что союзники тоже несут определенную долю вины за происходящее на Украине, хотя в подавляющем большинстве они просто слепо следуют в этом конфликте за Америкой. Мое главное утверждение состоит в том, что Соединенные Штаты вели и ведут такую политику в отношении Украины, которую Путин и другие российские лидеры рассматривают как геополитическую угрозу существованию России. И они неоднократно заявляли об этом на протяжении многих лет. Особенно я имею в виду навязчивую идею Америки затащить Украину в НАТО и превратить ее в оплот Запада на границе с Россией. Администрация Байдена не желала устранять эту угрозу с помощью дипломатии и в 2021 году фактически подтвердила обязательство Соединенных Штатов принять Украину в НАТО. Путин ответил военной спецоперацией на Украине, начавшейся 24 февраля этого года.



Во-вторых, администрация Байдена отреагировала на начало спецоперации тем, что практически удвоила антироссийские усилия. Вашингтон и его западные союзники полны решимости добиться поражения России на Украине и применить все возможные санкции, чтобы значительно ослабить российскую мощь. США всерьез не заинтересованы в поиске дипломатического разрешения конфликта, а это означает, что конфликт, скорее всего, затянется на месяцы, если не на годы. При этом Украине, которая уже и так ужасно пострадала, будет нанесен еще больший ущерб. По сути, Соединенные Штаты помогают ей идти по фальшивому пути мнимых побед, на самом деле ведущему страну к полному краху. Кроме того, существует еще и опасность дальнейшей эскалации украинского конфликта, поскольку в него могут втянуть НАТО, и в ходе боевых действий может быть применено ядерное оружие. Мы живем во времена, полные смертельных опасностей.



Позвольте мне теперь изложить мою аргументацию более подробно, начиная с описания общепринятых представлений о причинах украинского конфликта.



Путаные представления Запада



На Западе широко распространено твердое убеждение, что Путин несет полную ответственность за кризис на Украине и, конечно, за продолжающиеся на территории этой страны боевые действия. Говорят, что у него имперские амбиции, то есть он стремится завоевать Украину и другие страны - и все это с целью создания великой России, которая имеет некоторое сходство с бывшим Советским Союзом. Другими словами, Украина - первая, но не последняя цель Путина. Как выразился один ученый, он "преследует зловещую и давнюю цель: стереть Украину с карты мира". Учитывая эти предполагаемые цели Путина, для Финляндии и Швеции вполне логично вступить в НАТО, а для альянса - увеличить численность своих сил в Восточной Европе. Имперскую Россию, в конце концов, надо сдерживать.



Однако следует отметить, что, хотя эта риторика повторяется в основных западных СМИ и практически каждым западным лидером, никаких доказательств, подтверждающих ее, не существует. И когда сторонники этой общепринятой на Западе точки зрения пытаются их представлять, оказывается, что они практически не имеют никакого отношения к мотивам Путина для ввода войск на Украину. Например, некоторые подчеркивают неоднократно казанные Путиным слова, что Украина - это "искусственное государство" или не "настоящее государство". Однако такие туманные заявления ничего не говорят о причине его действий в отношении Украины. То же самое можно сказать и о словах Путина о том, что он рассматривает русских и украинцев как "один народ" с общей историей. Другие отмечают, что он назвал распад Советского Союза "величайшей геополитической катастрофой ХХ века". И что Путин также сказал: "У того, кто не скучает по Советскому Союзу, нет сердца. У того, кто хочет его вернуть, нет мозгов". Третьи указывают на речь, в которой он заявил, что "Современная Украина целиком и полностью создана Россией или, точнее, большевистской, коммунистической Россией". Но в том же выступлении, говоря о независимости Украины сегодня, Путин сказал: "Конечно, события прошлого уже не изменить, но мы должны хотя бы сказать о них прямо и честно".



Чтобы доказать, что Путин стремится захватить всю Украину и присоединить ее к России, необходимо предоставить подтверждения того, что, во-первых, он считает это желательной целью, во-вторых, что он считает эту цель достижимой, и, в-третьих, что он намеревается эту цель преследовать. Однако в публичных источниках нет никаких доказательств того, что Путин собирался, а тем более намеревался покончить с Украиной как независимым государством и сделать ее частью большой России, когда 24 февраля начал спецоперацию на Украине.



На самом все обстоит как раз наоборот. Есть весомые доказательства того, что Путин признает Украину независимой страной. В своей статье о российско-украинских отношениях от 12 июля 2021 года, на которую сторонники устоявшегося на Западе расхожего мнения часто ссылаются как на свидетельство его имперских амбиций, он говорит украинскому народу: "Хотите создать собственное государство? Пожалуйста!". А относительно того, как Россия должна относиться к Украине, он пишет: "Ответ может быть только один: с уважением!". И завершает Путин эту длинную статью следующими словами: "А какой быть Украине - решать ее гражданам". Трудно совместить эти заявления с утверждениями на Западе о том, что он хочет включить Украину в "большую Россию".



В той же статье от 12 июля 2021 года и еще раз в важном выступлении, произнесенном им 21 февраля этого года, Путин подчеркнул, что Россия принимает новую геополитическую реальность, сложившуюся после распада СССР. Он повторил это в третий раз 24 февраля, когда объявил, что Россия начинает военную спецоперацию на Украине. В частности, он заявил, что "в наши планы не входит оккупация украинских территорий", и дал понять, что уважает суверенитет Украины, но лишь до определенного момента: "Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей с территории современной Украины". По сути, это говорит о том, что Путин не заинтересован, чтобы Украина стала частью России. Он хочет, чтобы она не стала "плацдармом" для западной агрессии против России, о чем я расскажу подробнее дальше.



Можно возразить, что Путин, мол, лжет о своих мотивах, пытается замаскировать имперские амбиции. Так уж случилось, что я однажды написал книгу об обмане в международной политике - "Почему лидеры лгут: правда о лжи в международной политике" - и мне ясно, что Путин этого не делает. Во-первых, один из моих основных выводов заключается в том, что лидеры не часто лгут друг другу, они чаще поступают так по отношению к своей публике. Что касается Путина, что бы о нем ни думали, в истории нет свидетельств того, что он когда-нибудь обманывал других лидеров. Хотя некоторые утверждают, что он часто лжет и ему нельзя доверять, доказательств того, что он обманывал иностранную аудиторию, немного. Более того, за последние два года он неоднократно публично излагал свои мысли об Украине и постоянно подчеркивал, что чрезвычайно обеспокоен отношениями этого государства с Западом, особенно с НАТО. Он ни разу не намекнул, что хочет сделать Украину частью России. Если такое поведение является частью гигантской кампании по обману, то оно не имеет прецедентов в истории.



Возможно, лучшим показателем того, что Путин не стремится завоевать и поглотить Украину, является военная стратегия, которую Москва использовала с самого начала спецоперации. Российская армия не пыталась завоевать всю Украину. Для этого потребовалась бы классическая стратегия блицкрига, направленная на быстрый захват всей территории страны бронетанковыми силами при поддержке тактической авиации. Эта стратегия, однако, была неосуществима, потому что в российской армии, начавшей спецоперацию, было всего 190 тысяч солдат, что слишком мало, чтобы оккупировать Украину, которая является не только самой большой страной между Атлантическим океаном и Россией, но и имеет население более 40 миллионов человек. Неудивительно, что русские преследовали стратегию ограниченных целей, которая была сосредоточена на создании угрозы захвата Киева, но главным образом на захвате значительной части территории на востоке и юге Украины. Короче говоря, у России не было возможности подчинить себе всю Украину, не говоря уже о других странах Восточной Европы.



Как заметил Рамзи Мардини (известный американский политолог, старший научный сотрудник влиятельного Американского Института мира, профессор Чикагского университета - Прим. ИноСМИ), еще одним показателем ограниченности целей Путина является отсутствие доказательств того, что Россия готовила марионеточное правительство для Украины, взращивала в Киеве пророссийских лидеров или предпринимала какие-либо политические меры, которые позволили бы ей оккупировать всю страну и, в конце концов, интегрировать ее в Россию.



Если развить этот аргумент, следует отметить, что Путин и другие российские лидеры наверняка поняли из опыта холодной войны, что оккупация стран в эпоху национализма неизменно является источником бесконечных проблем. Яркий пример - советский опыт в Афганистане, но более актуальным для данного вопроса являются отношения Москвы с ее союзниками в Восточной Европе. СССР поддерживал значительное военное присутствие в этом регионе и был вовлечен в политику почти каждой страны, расположенной там. Однако эти союзники часто были занозой в боку Москвы. Советский Союз подавил крупное восстание в Восточной Германии в 1953 году, а затем вторгся в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968 году, чтобы удержать их на своей орбите. Серьезные неприятности возникали у СССР и в Польше: в 1956, 1970 и снова в 1980-1981 годах. Хотя польские власти сами решили эти проблемы, они послужили напоминанием о том, что вмешательство Советов может быть временами необходимо. Албания, Румыния и Югославия обычно доставляли неприятности Москве, но советские лидеры были склонны мириться с их "плохим" поведением, потому что их географическое положение делало их менее важными для сдерживания НАТО.



А что же современная Украина? Из статьи Путина от 12 июля 2021 года видно, что он тогда понимал, что украинский национализм - мощная сила и что гражданская война на Донбассе, которая идет с 2014 года, во многом отравила отношения между Россией и Украиной. Он, конечно, знал, что российская армия не будет встречена украинцами с распростертыми объятиями и что для России подчинить себе Украину будет непосильной задачей, даже если бы у Москвы были силы, необходимые для завоевания всей страны.



Наконец, стоит отметить, что вряд ли кто-либо утверждал, что у Путина были имперские амбиции с того момента, как он принял бразды правления в 2000 году и до того, как 22 февраля 2014 года впервые разразился украинский кризис. Более того, стоит вспомнить, что российский лидер был гостем на саммите НАТО в апреле 2008 года в Бухаресте, где альянс объявил, что Украина и Грузия в конечном итоге станут его членами. Критика Путиным этого заявления почти не повлияла на Вашингтон, потому что Россия была сочтена слишком слабой, чтобы остановить дальнейшее расширение НАТО, точно так же, как она была слишком слабой, чтобы остановить волны расширения альянса 1999 и 2004 годов.



В связи с этим важно отметить, что расширение НАТО до февраля 2014 года не было направлено на сдерживание России. Учитывая тогдашнее плачевное состояние российской военной сферы, Москва была не способна проводить "имперскую" политику в Восточной Европе. Что характерно, даже бывший посол США в Москве Майкл Макфол отмечает, что присоединение Путиным Крыма не планировалось до того, как в 2014 году не разразился "майданный" кризис. Это была импульсивная реакция Путина на госпереворот, в результате которого был свергнут пророссийский лидер Украины. Короче говоря, расширение НАТО тогда еще не предназначалось для сдерживания российской угрозы, а было частью более широкой политики по распространению либерального международного порядка на Восточную Европу, чтобы она уподобилась Западной.



Только когда в феврале 2014 года разразился кризис на Майдане, США и их союзники вдруг начали называть Путина опасным лидером с имперскими амбициями, а Россию - серьезной военной угрозой, которую необходимо сдерживать. Что вызвало этот сдвиг? Новая риторика была призвана служить важной цели: позволить Западу обвинить Путина в развязывании беспорядков на Украине. И теперь, когда давнишний кризис превратился в полномасштабный военный конфликт, Западу необходимо сделать так, чтобы Путина одного обвинили в этом катастрофическом повороте событий. Эта "игра в обвинения" объясняет, почему сейчас Путина на Западе широко изображают как "империалиста", хотя практически нет доказательств, подтверждающих эту точку зрения.



Позвольте мне теперь обратиться к настоящей причине украинского кризиса.



Настоящая причина бед



Главный корень нынешнего кризиса на Украине - это усилия США, направленные на то, чтобы превратить эту страну в оплот Запада на границах России. У этой стратегии три направления: интеграция Украины в ЕС, ее превращение в прозападную либеральную демократию и, самое главное, включение Киева в НАТО. Стратегия была приведена в действие на ежегодном саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 года, когда альянс объявил, что Украина и Грузия "станут его членами". Российские лидеры немедленно отреагировали возмущением, дав понять, что они рассматривают это решение как геополитическую угрозу существованию и не намерены позволять ни одной из стран вступать в НАТО. По словам уважаемого российского журналиста, Путин "пришел в ярость" и предупредил, что "если Украина и вступит в НАТО, то без Крыма и многих своих восточных регионов. Она просто развалится".



Уильям Бернс, который сейчас является главой ЦРУ, а во время бухарестского саммита НАТО был послом США в Москве, написал служебную записку тогдашнему госсекретарю Кондолизе Райс, в которой лаконично описывает взгляды России на этот вопрос. По его словам: "Вступление Украины в НАТО - самая контрастная из всех красных линий для российской элиты (а не только для Путина). За более чем два с половиной года бесед с ключевыми российскими игроками, от патриотов в темных закоулках Кремля до самых резких либеральных критиков Путина, я так и не нашел никого, кто рассматривал бы Украину в НАТО как нечто иное, чем прямой вызов интересам России". По его словам, НАТО "будет рассматриваться... как военная структура, бросающая стратегическую перчатку Москве. И сегодняшняя Россия ответит. Российско-украинские отношения просто замерзнут... Это создаст благодатную почву для российского вмешательства в дела Крыма и восточной Украины".



Бернс, конечно, был не единственным политиком, который понимал, что вступление Украины в НАТО чревато опасностью. Действительно, на саммите в Бухаресте и канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Франции Николя Саркози выступили против продвижения членства Украины в НАТО, поскольку понимали, что это вызовет тревогу и гнев России. Недавно Меркель объяснила свое тогдашнее несогласие так: "Я была совершенно уверена... что Путин просто так этого не допустит. С его точки зрения, это было бы объявлением войны".



Администрацию Буша, однако, мало заботили "самые контрастные красные линии" Москвы, и она оказала давление на лидеров Франции и Германии, чтобы они согласились сделать публичное заявление о том, что Украина и Грузия в итоге присоединятся к альянсу.



Неудивительно, что возглавляемые США усилия по интеграции Грузии в НАТО привели к военному конфликту между Грузией и Россией в августе 2008 года - через четыре месяца после саммита в Бухаресте. Тем не менее США и их союзники продолжали продвигать планы по превращению Украины в бастион Запада на границах России. Эти усилия в итоге спровоцировали крупный кризис в феврале 2014 года, после того как поддержанный США путч в Киеве вынудил пророссийского президента Украины Виктора Януковича бежать из страны. Его сменил проамерикански настроенный премьер-министр Арсений Яценюк. В ответ Россия присоединила Крым и способствовала разжиганию конфликта между пророссийскими сепаратистами и украинским правительством в Донбассе на востоке Украины.



Часто можно услышать аргумент, что за восемь лет, между началом кризиса в феврале 2014 года и спецоперации в феврале 2022 года, США и их союзники мало внимания уделяли вхождению Украины в НАТО. Мол, де-факто этот вопрос был снят с обсуждения, и, таким образом, расширение НАТО не могло быть серьезной причиной эскалации кризиса в 2021 году и последующего начала российской спецоперации в начале этого года. Эта аргументация ложная. По сути, реакция Запада на события 2014 года заключалась в том, чтобы удвоить усилия в действующей стратегии и еще больше сблизить Украину с НАТО. Альянс начал подготовку украинских военных в 2014 году, ежегодно в течение следующих восьми лет обучая по 10 тысяч военнослужащих ВСУ. В декабре 2017 года администрация Трампа приняла решение предоставить Киеву "оружие для обороны". Вскоре в дело вступили и другие страны НАТО, поставившие на Украину еще больше вооружения.



Украинские военные начали участвовать в совместных учениях с силами НАТО. В июле 2021 года Киев и Вашингтон совместно провели операцию "Морской бриз" - учения в Черном море, в которых участвовали военно-морские силы 31 страны и которые были непосредственно нацелены на Россию. Двумя месяцами позже, в сентябре 2021 года, украинская армия возглавила Rapid Trident 21, которые армия США описала как "ежегодные учения, направленные на повышение оперативной совместимости между странами-союзниками и странами-партнерами, чтобы продемонстрировать готовность подразделений к реагированию на любой кризис". Усилия НАТО по вооружению и обучению украинских вооруженных сил в значительной степени объясняют, почему ВСУ оказали такое сильное сопротивление российским вооруженным силам на начальных стадиях спецоперации. Как гласил заголовок The Wall Street Journal в начале спецоперации: "Секрет военного успеха Украины: годы обучения в НАТО" ("The Secret of Ukraine’s Military Success: Years of NATO Training"; статья опубликована 13 апреля 2022 года. - Прим. ИноСМИ).



Помимо постоянных усилий НАТО по превращению украинских вооруженных сил в более грозную боевую силу, в 2021 году изменилась политика, связанная с членством Украины в НАТО и ее интеграцией в Запад. И в Киеве, и в Вашингтоне возродился энтузиазм в отношении достижения этих целей. Президент Зеленский, который никогда не проявлял особого рвения по поводу вступления Украины в НАТО и был избран в марте 2019 года на платформе, призывавшей к сотрудничеству с Россией для урегулирования продолжающегося кризиса, в начале 2021 года изменил курс и не только принял решение о расширении НАТО, но и занял жесткую позицию по отношению к Москве. Он предпринял ряд действий, включая закрытие пророссийских телеканалов и обвинение близкого друга Путина в государственной измене, которые наверняка разозлили Москву.



Президент Байден, переехавший в Белый дом в январе 2021 года, давно был приверженцем вступления Украины в НАТО, а также был очень агрессивно настроен по отношению к России. Неудивительно, что 14 июня 2021 года на ежегодном саммите в Брюсселе НАТО выпустила следующее коммюнике:



"Мы подтверждаем решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года, о том, что Украина станет членом Альянса с Планом действий по членству (ПДЧ) как неотъемлемой частью процесса. Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также последующие решения, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по своим собственным достоинствам. Мы твердо поддерживаем право Украины самостоятельно определять свое будущее и курс внешней политики без вмешательства извне".



1 сентября 2021 года Зеленский посетил Белый дом, где Байден дал понять, что Соединенные Штаты "решительно поддерживают" "евроатлантические устремления Украины". Затем 10 ноября 2021 года госсекретарь Энтони Блинкен и его украинский коллега Дмитрий Кулеба подписали важный документ - "Хартию о стратегическом партнерстве США и Украины". Цель обеих сторон, говорится в документе, состоит в том, чтобы "подчеркнуть... приверженность Украины к проведению глубоких и всеобъемлющих реформ, необходимых для полной интеграции в европейские и евроатлантические институты". Этот документ явно основывается не только на "обязательствах по укреплению отношений стратегического партнерства между Украиной и США, провозглашенных президентами Зеленским и Байденом", но также подтверждает приверженность США "Декларации Бухарестского саммита 2008 года".



Короче говоря, мало кто сомневается, что с начала 2021 года Украина начала стремительно двигаться к вступлению в НАТО. Тем не менее, некоторые защитники этой политики утверждают, что Москве не следовало беспокоиться, поскольку "НАТО - оборонительный альянс и не представляет угрозы для России". Но Путин и другие российские лидеры думают о НАТО не так, а важно как раз то, что думают они. Нет никаких сомнений в том, что вступление Украины в НАТО оставалось для Москвы "самой контрастной и опасной красной линией".



Чтобы противостоять растущей угрозе, Путин в период с февраля 2021 по февраль 2022 года размещал все большее число российских войск на границе с Украиной. Его целью было заставить Байдена и Зеленского изменить курс и остановить их усилия по интеграции Украины в Запад. 17 декабря 2021 года Москва направила администрации Байдена и НАТО отдельные письма с требованием письменных гарантий того, что: 1) Украина не вступит в НАТО, 2) у границ России не будут размещены наступательные вооружения, 3) войска НАТО и военное оборудование, перемещенное в Восточную Европу с 1997 года, будет возвращено в Западную Европу.



В этот период Путин делал многочисленные публичные заявления, которые не оставляли сомнений в том, что он рассматривал расширение НАТО на Украину как геополитическую угрозу существованию России. Выступая на коллегии Минобороны 21 декабря 2021 года, он заявил: "То, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются делать, или планируют делать - это же не за тысячу километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома. И они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать. Неужели они думают, что мы не видим этих угроз? Или они думают, что мы будем просто стоять сложа руки, наблюдая за нарастанием угроз России?" Через два месяца на пресс-конференции 22 февраля 2022 года, всего за несколько дней до начала спецоперации, Путин сказал: "Мы категорически возражаем против приема Украины в НАТО, потому что это представляет для нас угрозу, и есть аргументация. Я в этом зале об этом неоднократно уже говорил". Затем он дал понять, что считает, что Украина уже становится де-факто членом НАТО. По словам Путина, США и их союзники "продолжают накачивать Украину современными видами вооружений". Далее он отметил, что, если это не остановить, Москва останется "с вооруженной до зубов "антироссией". Это абсолютно неприемлемо".



Логика Путина должна быть совершенно понятна американцам, которые уже давно привержены доктрине Монро, согласно которой ни одной даже далекой великой державе не разрешается размещать свои вооруженные силы в Западном полушарии.



Я мог бы отметить, что во всех публичных заявлениях Путина в течение месяцев, предшествовавших спецоперации, нет ни малейших свидетельств того, что он собирался захватить Украину и сделать ее частью России, не говоря уже о нападении на другие страны в Восточной Европе. Другие российские лидеры, в том числе министр обороны, министр иностранных дел, заместитель министра иностранных дел и посол России в Вашингтоне, также подчеркивали ключевую роль расширения НАТО в возникновении украинского кризиса. Министр иностранных дел Сергей Лавров лаконично сформулировал это на пресс-конференции 14 января 2022 года, когда сказал: "Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток".



Тем не менее, попытки Лаврова и Путина заставить США и их союзников отказаться от стараний превратить Украину в оплот Запада на границе с Россией полностью провалились. Госсекретарь Энтони Блинкен ответил на требования России в середине декабря, просто сказав: "Никаких изменений. Никаких изменений не будет". Затем Путин начал спецоперацию на Украине, чтобы устранить угрозу, которую он видел со стороны НАТО.



Где мы сейчас находимся и к чему мы идем?



Военные действия на Украине бушуют уже почти четыре месяца. Теперь я хотел бы предложить некоторые наблюдения о том, что произошло до сих пор и в какую сторону может развиваться кризис. Я остановлюсь на трех конкретных вопросах: 1) последствия конфликта для Украины, 2) перспективы эскалации - включая ядерную эскалацию, 3) перспективы окончания кризиса в обозримом будущем.



Эта спецоперация - настоящая катастрофа для Украины. Как я уже отмечал ранее, Путин ясно дал понять в 2008 году, что Россия разрушит Украину, чтобы помешать ей вступить в НАТО. Он выполняет это обещание. Российские войска захватили 20% украинской территории и разрушили или сильно повредили многие города и поселки. Более 6,5 миллионов украинцев покинули государство, а более 8 миллионов переместились внутри страны. Тысячи украинцев, в том числе ни в чем не повинные мирные жители, убиты или тяжело ранены, а украинская экономика находится в глубоком кризисе. По оценкам Всемирного банка, она сократится почти на 50% в течение 2022 года. Экспертов подсчитали, что Украине нанесен ущерб примерно на 100 миллиардов долларов, а для восстановления экономики потребуется около триллиона долларов. Сейчас Киеву ежемесячно требуется около пяти миллиардов долларов помощи только для того, чтобы правительство продолжало работать.



Похоже, сейчас уже мало надежды на то, что Украина в ближайшей перспективе сможет снова использовать порты на Азовском и Черном морях. До конфликта через них проходило примерно 70% всего украинского экспорта и импорта и 98% экспорта зерна. Такова нынешняя ситуация после менее чем четыре месяцев боевых действий. Страшно даже представить, какой будет Украина, если военная операция затянется еще на несколько лет.



Итак, каковы перспективы заключения мирного соглашения и прекращения конфликта в ближайшие несколько месяцев? К сожалению, лично я не вижу возможностей для того, чтобы он закончился в ближайшее время. И эту точку зрения разделяют видные политики, такие как генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Основная причина моего пессимизма заключается в том, что и Россия, и Соединенные Штаты преследуют цель одержать победу, а добиться сейчас соглашения, в котором выиграли бы обе стороны, невозможно. Если говорить более конкретно, то ключом к урегулированию с точки зрения России является превращение Украины в нейтральное государство, что положит конец перспективе интеграции Киева с Западом. Но такой исход неприемлем для администрации Байдена и значительной части американского внешнеполитического истеблишмента, потому что это означало бы победу России.



У украинских лидеров, конечно, есть определенная свобода действий, и можно надеяться, что они могли бы принять нейтралитет, чтобы избавить страну от дальнейшего разрушения. Действительно, Зеленский кратко упомянул об этой возможности в первые дни спецоперации, но всерьез никогда эту идею не развивал. Однако маловероятно, что Киев сможет принять нейтралитет, потому что ультранационалисты на Украине, обладающие значительной политической властью, не заинтересованы в том, чтобы уступать хоть какому-либо требованию России, особенно тому, которое диктует политическую ориентацию Украины в отношениях с внешним миром. Администрация Байдена и страны на восточном фланге НАТО, такие как Польша и страны Балтии, скорее всего, поддерживают украинских ультранационалистов в этом вопросе.



Значительно усложняет ситуацию вопрос о том, что делать с большими участками украинской территории, которые Россия заняла с начала спецоперации, а также с Крымом? Трудно представить, чтобы Москва добровольно отказалась бы от какой-либо из украинских территорий, а тем более от всей занятой ей части Украины, поскольку сегодняшние территориальные цели Путина, вероятно, отличаются от тех, которые он преследовал до начала спецоперации. В то же время столь же трудно представить, чтобы какой-либо украинский лидер согласился бы на сделку, позволяющую России сохранить любую украинскую территорию, за исключением, возможно, Крыма. Надеюсь, что я ошибаюсь, но именно в силу этих причин я не вижу конца этому разрушительному военному конфликту.



Теперь позвольте мне перейти к вопросу о его возможной эскалации. Среди ученых-международников широко признается, что существует сильная тенденция к эскалации затяжных войн. Со временем в борьбу обычно втягиваются и другие страны, а уровень насилия возрастает. Вероятность того, что это произойдет на Украине, реальна. Существует опасность, что США и их союзники по НАТО будут втянуты в боевые действия, которых им до сих пор удавалось избегать, хотя фактически они уже ведут опосредованную прокси-войну против России. Есть также вероятность, что на Украине может быть применено ядерное оружие, что может даже привести к обмену ядерными ударами между Россией и Соединенными Штатами. Основная причина, по которой это может произойти, состоит в том, что ставки в украинском конфликте в его глобальном преломлении оказались настолько высоки для обеих его сторон, что ни одна из них не может позволить себе проиграть.



Как я уже подчеркивал, Путин и его помощники считают, что присоединение Украины к Западу представляет собой геополитическую угрозу существованию России, которую необходимо устранить. На практике это означает, что Россия должна выиграть в конфликте на Украине. Поражение для Москвы недопустимо. Администрация Байдена, с другой стороны, подчеркнула, что ее цель состоит не только в том, чтобы нанести России решительное поражение на Украине, но и в том, чтобы с помощью санкций нанести огромный ущерб российской экономике. Министр обороны Ллойд Остин подчеркнул, что цель Запада - ослабить Россию до такой степени, чтобы она не смогла вновь войти на Украину. По сути, администрация Байдена стремится выбить Россию из числа великих держав. Сам президент Байден назвал спецоперацию России на Украине "геноцидом" и обвинил Путина в том, что он является "военным преступником", который должен предстать "перед судом за военные преступления". Такая риторика вряд ли подходит для переговоров о прекращении конфликта. В конце концов, как вести переговоры с государством, ведущим геноцид?



Американская политика имеет два важных последствия. Во-первых, она значительно усиливает геополитическую угрозу существованию, с которой сталкивается Москва в этой войне, и делает более важным, чем когда-либо, ее победу на Украине. В то же время эта политика США означает, что Соединенные Штаты прилагают множество усилий для того, чтобы Россия проиграла. Администрация Байдена сейчас так много вложила в свою прокси-войну на Украине - как материально, так и риторически, - что победа России будет означать сокрушительное поражение для Вашингтона.



Очевидно, что обе стороны не могут победить одновременно. Более того, существует серьезная вероятность того, что одна из сторон скоро начнет сильно проигрывать. Если американская политика увенчается успехом и русские проиграют украинцам на поле боя, Путин может прибегнуть к ядерному оружию, чтобы спасти ситуацию. В мае директор национальной разведки США Эврил Хэйнс заявила сенатскому комитету по вооруженным силам, что это одна из двух ситуаций, которые могут привести к тому, что Путин применит ядерное оружие на Украине. Для тех, кто думает, что это маловероятно, помните, что НАТО планировало применить ядерное оружие в подобных обстоятельствах во время холодной войны. Невозможно сейчас предугадать, как отреагирует администрация Байдена, если Россия применит ядерное оружие на Украине. Но одно можно утверждать точно: Вашингтон будет испытывать большое давление и соблазн ответить России взаимностью, что повысит вероятность ядерной войны между двумя великими державами. Здесь имеет место извращенный парадокс: чем успешнее Соединенные Штаты и их союзники будут в достижении своих целей, тем больше будет вероятность того, что война станет ядерной.



Давайте повернем игральный столик и спросим, что произойдет, если окажется, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО движутся к поражению, что случится, если русские разгромят украинскую армию, а правительство в Киеве пойдет на переговоры о мирном соглашении, призванном спасти как можно большую, еще оставшуюся часть Украины. В этом случае Соединенные Штаты и их союзники будут испытывать гигантское искушение еще более активного участия в боевых действиях. Маловероятно, но вполне возможно, что американские или, может быть, польские войска будут втянуты в боевые действия, а это означает, что НАТО будет воевать с Россией в буквальном смысле слова. По словам Эврил Хейнс, это уже другой сценарий, в котором русские могут обратиться к ядерному оружию. Трудно сказать, как именно будут развиваться события, если этот сценарий реализуется, но нет никаких сомнений в наличии серьезного потенциала для эскалации, в том числе ядерной эскалации. При мысли о возможности такого исхода появляются мурашки по коже.



Вероятно, у этого конфликта будут и другие катастрофические последствия, которые я не могу подробно обсуждать из-за нехватки времени. Например, есть основания полагать, что он приведет к мировому продовольственному кризису, в котором погибнут миллионы людей. Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс утверждает, что если конфликт на Украине продолжится, мы столкнемся с глобальным продовольственным кризисом, который станет "гуманитарной катастрофой".



Кроме того, отношения между Россией и Западом настолько сильно отравлены, что на их восстановление уйдут годы. И эта глубокая враждебность будет подпитывать нестабильность во всем мире, но особенно в Европе. Кто-то скажет, что нет худа без добра: отношения между странами на Западе заметно улучшились из-за конфликта на Украине. Но это верно только на данный момент. Даже сейчас под поверхностью внешнего западного единства есть глубокие трещины, и со временем они очень настоятельно и болезненно заявят о себе. Например, отношения между странами Восточной и Западной Европы, вероятнее всего, будут ухудшаться по мере затягивания российско-украинского конфликта, поскольку их интересы и взгляды на него не совпадают.



Наконец, конфликт уже наносит серьезный ущерб мировой экономике, и со временем эта ситуация, скорее всего, серьезно ухудшится. Джейми Даймонд, генеральный директор JPMorgan Chase, говорит, что мы должны готовиться к экономическому "урагану". Если он прав, то нынешние экономические потрясения повлияют на политику каждой западной страны, подорвут либеральную демократию и усилят ее оппонентов как слева, так и справа. Экономические последствия украинского конфликта коснутся стран всей планеты, а не только Запада. Как говорится в отчете ООН, опубликованном на прошлой неделе, "последствия кризиса распространят человеческие страдания далеко за его пределы. Военный конфликт во всех его аспектах усугубил глобальный кризис, невиданный по крайней мере для нынешнего поколения, ставя под угрозу жизни, средства к существованию и наши устремления к лучшему миру в 2030-х годах".



Вывод



Проще говоря, продолжающийся конфликт в Украине - это колоссальная катастрофа, которая, как я отметил в начале своего выступления, заставит людей всего мира искать ее причины. Те, кто верит в факты и логику, быстро обнаружат, что Соединенные Штаты и их союзники несут основную ответственность за крушение нашего общего поезда. Принятому в апреле 2008 года решению о вступлении Украины и Грузии в НАТО суждено было привести к конфликту с Россией. Администрация Буша стала главным архитектором этого судьбоносного выбора, но администрации Обамы, Трампа и Байдена активизировали и усугубляли эту политику на каждом шагу, а союзники Америки послушно следовали за Вашингтоном. Несмотря на то, что российские лидеры совершенно ясно дали понять, что вступление Украины в НАТО будет означать пересечение "самой контрастной из красных линий" России, Соединенные Штаты отказались примириться с глубокими опасениями России в области безопасности и вместо этого неустанно двигались к тому, чтобы превратить Украину в западный бастион на границе с Россией.



Трагическая правда состоит в том, что если бы Запад не стремился к расширению НАТО на Украину, вряд ли сегодня на Украине полыхал бы вооруженный конфликт, а Крым, скорее всего, до сих пор был бы частью этой страны. По сути, Вашингтон сыграл центральную роль в том, чтобы вести Украину по пути разрушения. История сурово осудит Соединенные Штаты и их союзников за их поразительно недальновидную политику в отношении Украины.



Спасибо.



Автор: Джон Миршаймер (John Mearsheimer) - почетный профессор политологии Высшей школы международных отношений имени Уэнделла Харрисона в Чикагском университете. Его многочисленные книги включают: "Великое заблуждение: либеральные мечты и международные реалии" и "Трагедия великодержавной политики". Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656318840





