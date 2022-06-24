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Вечные ценности. Как традиционное китайское платье ципао покорило современный мир моды
11:39 27.06.2022

Фундаментальные ценности. Как традиционное китайское платье ципао покорило современный мир моды

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Ципао сегодня можно назвать одним из самых известных в мире китайских брендов наряду с пандой и Великой китайской стеной. У этого необычного и изящного национального платья давняя история, причем за прошедшие столетия ципао переживало несколько взлетов бешенной популярности. Сегодня голливудские звезды и девушки по всему миру признаются в любви к этому традиционному платью с приталенным силуэтом, вышивкой и причудливыми застежками, ведь оно неизменно подчеркивает стройность и изящность женщин, у которых меняется даже походка, становящаяся более сдержанной и женственной.

Модные традиции



Историки говорят, что впервые это одеяние появилось в период маньчжурской династии Цин (1644-1912 годы). Триста с лишним лет назад маньчжурская знать делила себя на восемь сословий, или "восемь знамен", называя себя "знаменные люди", или "цижэнь". Одним из главных отличий богатых и знатных маньчжурок были платья свободного покроя, которые назывались ципао (ци – знамя, пао – халат).

Другие исследователи отмечают, что прототип современного ципао был создан еще во времена династии Западного Чжоу (1046-771 годы до н. э.), поскольку этот наряд похож на прямую юбку, созданную в то время. Так, например, считает историк Юань Цзеин, автор книги "Китайское ципао".

Сегодня ципао популярно не только среди китаянок, но и по всему миру

Эксперты сходятся в одном: широкое распространение ципао получило в XVI веке. Тогда оно шилось из двух отрезов материи с боковыми вырезами, которые были удобны при ходьбе. Естественно, что с течением времени покрой платья менялся. Постепенно оно обрело приталенный силуэт, появился воротник-стойка, от свободного халата остались лишь разрезы по бокам. Однако и по сей день все эти детали являются необходимыми элементами наряда. Изготавливали платье-ципао из качественного плотного шелка. Оно идеально повторяло линии фигуры, но долгое время открытыми оставались только запястья, стопы и голова. Даже шея закрывалась высоким воротником.

В ХХ столетии в Китае произошли огромные перемены. Свое влияние на общество оказала и европейская мода. В результате ципао стало более элегантным: длина платья и рукавов стала варьироваться. Само платье стали шить как из плотной парчи, так и из тонкого шелка, а то и вовсе из хлопковой ткани.

В 1927 году правительство объявило ципао национальной одеждой китайских женщин. В то время платье уже было сшито так, чтобы подчеркнуть женскую фигуру: оно было более облегающим, а на некоторых смелых моделях имелись высокие разрезы сбоку. С этого момента ципао стало таким же символом сексуальности, как и символом традиционной культуры.

Изготавливают ципао из качественного плотного шелка



Хотя ципао не обязано своим появлением Шанхаю, но мода на этот наряд стала быстро набирать обороты именно в этом портовом городе. В 1930-1940-е годы сначала среди богемы, а потом во всех слоях общества женщины стали отдавать предпочтение именно ципао. Так нежные и грациозные платья стали частью атмосферы этого романтического города.

В Шанхае до сих пор ципао шьют на заказ в специальных ателье. Для того чтобы сшить ципао, сначала долго подбирают ткань, обговаривают, какая ткань пойдет на лицевую сторону, а что на подкладку. В основном клиентки выбирают натуральный шелк, креп-жоржет, узорную парчу и бархат.

Сегодня ципао популярно не только среди китаянок, но и по всему миру. Внимание Запада ципао привлекло в 40-е годы прошлого века. Так, например, журнал Vogue поместил его на обложке номера с анонсом нового альбома Funky Divas.

Широкое распространение ципао получило в XVI веке

Гонконгская актриса Чжан Маньюй возродила популярность ципао после выхода фильма "Любовное настроение" Вонг Кар Вая. В этом фильме используются нестандартные художественные приемы, создающие у зрителя впечатление, что два главных героя повторяют одни и те же действия каждый день в течение долгого времени. Однако, если внимательно следить за платьями ципао, в которые одета Чжан Маньюй, можно заметить, что в каждом новом кадре в этих сценах на ней новое платье. Эти роскошные женственные платья произвели такое глубокое впечатление, что "стиль ципао" захлестнул европейские подиумы, а некоторые модницы приводили в кинозал своих портных, чтобы скопировать фасоны главной героини.

Сегодня все китайское переживает культурный ренессанс, китайские фильмы покоряют мир, бьют все рекорды по количеству наград и кассовым сборам. Вместе с этими переменами пришло время и для очередного триумфального возвращения ципао. Внезапно это платье стало снова стильным и модным не только среди китаянок, но и голливудских звезд.

Историки говорят, что это одеяние появилось в период маньчжурской династии Цин (1644-1912 годы)

В результате Мадонна появлялась в ципао на вручении "Грэмми", а Николь Кидман регулярно одевает его на звездных приемах и церемониях. В американском фильме "Алиса в Стране чудес" 2016 года героиня тоже одета в ципао. В последние годы этот успех усердно закрепляет целое созвездие актрис-китаянок: Гун Ли, Чжан Цзыи и поп-дива Коко Ли, блистающие в ципао на кинофестивалях и церемониях вручения "Оскара".

Современные модели ципао бывают как с рукавами, так и без них, длиною в пол, средней длины и даже мини. Ципао всегда разрабатывается таким образом, чтобы в первую очередь польстить женской фигуре. Но по понятным причинам не все женщины имеют модельную внешность, поэтому платье в любом случае подчеркивает достоинства женской фигуры и при этом скрывает недостатки.

В Китае даже бабушки в возрасте 70-80 лет знают, как и где сшить "правильное ципао". Конечно, старшее поколение не выбирает мини, а вот молодым девушкам короткая длина вполне подойдет. Хороший закройщик украсит платье дополнительными элементами в виде накладных декоративных застежек и вышивки.

Источник - Podrobno.uz
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