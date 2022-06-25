Узбекистан и Таджикистан начинают разработку договора по купле-продаже электроэнергии с Рогунской ГЭС

11:40 27.06.2022

25 июня 2022,

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Узбекистан и Таджикистан начинают разработку договора по купле-продаже электроэнергии с Рогунской ГЭС. Об этом корреспонденту Podrobno.uz рассказал министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума в рамках второго Совещания министров энергетики государств-членов ШОС в Ташкенте.



"На сегодняшний день уже подписан меморандум о намерениях по развитию энергетических связей между энергосистемами Таджикистана и Узбекистана, где предусматривается экспорт вырабатываемой на Рогунской ГЭС электроэнергии в Узбекистан. Аналогичный документ находится на стадии подписания с Казахстаном", – отметил он.



По словам министра, детали еще будут доработаны, так как все зависит от хода строительства Рогунской ГЭС.



"В целом мы планируем экспортировать с этой станции 70 процентов производимых объемов, то есть около 10 миллиардов кВт/часов электроэнергии, в том числе в Узбекистан. Меморандум определил основные моменты и принципы работы, сейчас же мы начинаем разработку самого договора по купле-продаже электроэнергии, где будут согласованы все условия", – сказал он.



Далер Джума добавил, что Таджикистан, имея огромный гидроэнергетический потенциал, сейчас активно продолжает строительство Рогунской ГЭС с установленной мощностью 3780 МВт. До настоящего времени два введенных в эксплуатацию агрегата уже выработали более 4,5 миллиарда кВт/часов электроэнергии.



"Рогунская ГЭС в будущем не только обеспечить энергетическую безопасность Таджикистана, но и внесет вклад в наращивании объемов экспортных поставок в соседние страны. Таджикистан будет и дальше прилагать все возможные усилия для увеличения объема экспорта зеленой энергии в страны региона. На сегодняшний день наши экспортные поставки в Узбекистан и Афганистан составляют более 3 миллиардов кВт/часов в год", – заключил он.