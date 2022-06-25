Mysl Polska: Поляки перехитрили Путина - сами устроили себе энергетический кризис

15:17 27.06.2022

Myśl Polska

Польша



Как перехитрить Путина?



Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Россия хочет спровоцировать энергетический коллапс, пишет Myśl Polska. Однако автор статьи уверен: Варшава уже справилась с этой угрозой, устроив такой кризис сама, без помощи России.



Пшемыслав Пяста



Одна из важнейших фигур в жизни Матеуша Моравецкого - Владимир Путин. Если в популярную поисковую систему ввести слова "Путин" и "Моравецкий", то через долю секунды мы получим более пяти миллионов результатов. Интересно, что 90% из них (по крайней мере, на первых десяти страницах поиска) - это высказывания главы польского правительства о российском президенте. Владимир Путин о Матеуше Моравецком вообще не говорит.



Злые языки могли бы заподозрить главу польского правительства в том, что он помешан на российском президенте. Однако, поскольку мы не такие, давайте остановимся на том, что Моравецкий является знатным экспертом в области путиноведения. Впрочем, своими знаниями он делится с энтузиазмом и очень часто.



На недавнем саммите стран Еврозоны он предупредил западных коллег: Россия хочет спровоцировать серьезный энергетический кризис. "Лучше уже сегодня думать о механизмах, в том числе общеевропейских, которые позволят предотвратить этот газовый, энергетический шантаж со стороны России", - сказал глава польского правительства.



Разумеется, Польша, которой правят орлы из "Права и Справедливости" (Польская правящая партия. - Прим. ред.), давно такие механизмы выработала. Уже несколько месяцев назад мы предотвратили возможность шантажирования энергетическим кризисом. А именно, мы устроили себе такой кризис сами, без чьей-либо помощи. Тем более без участия России. Все прошло легче, чем можно было себе представить.



Во-первых, во имя эко-безумия ЕС мы отказались от угля как источника энергии. Потом в рамках спасения мира мы обрезали импорт энергоресурсов из России.



Правда, предсказатели, которых всегда хватает, пугают, что скоро у нас кончится не только газ, но и уголь, однако слушать их не стоит. Правительство лучше знает, что все обойдется. В конце концов, всегда все как-то складывается. В самом плохом случае люди будут собирать в лесу хворост и жечь его в печах.



Важно другое. А именно, что мы перехитрили подлого чекиста Путина. Если мы не купим у него газ, значит, мы становимся от него независимыми. Так же, как и от здравого смысла. Эта независимость уже вошла для нас в привычку.