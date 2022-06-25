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Экономический кризис в США уже начался, - В.Катасонов
15:18 27.06.2022

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

Экономический кризис в США уже начался
Американцев все больше беспокоит неспособность Байдена управлять экономикой

О вероятности наступления рецессии в экономике США говорят с начала года. Правда, несколько месяцев назад считали, что спад начнется лишь в следующем году. Санкционная война коллективного Запада спровоцировала инфляционный рост цен во всем мире. Белый дом объявил инфляцию главной угрозой социальной стабильности и подтолкнул Федеральный резерв к повышению ключевой ставки. Июньское повышение составило 75 базисных пунктов (последний раз столь резкое повышение было зафиксировано в 1994 году). Ключевая ставка уже находится на уровне 1,75%, а Джером Пауэлл, глава ФРС, обещает ее новые повышения.

С наступлением лета американский Центробанк начал также распродажи казначейских и ипотечных бумаг из своего портфеля. Это означает сжатие денежной массы. Две меры в совокупности – манипуляции со ставкой и распродажа бумаг – резко повысили риск наступления экономического спада. Тот же Джером Пауэлл 23 июня впервые признал, что не исключает вероятность спада в стране.

С осторожностью о вероятности кризиса в экономике США высказалась глава МВФ Кристалина Георгиева. МВФ не прогнозирует рецессии, но констатирует, что произойдет заметное снижение темпов экономического роста. Исходная оценка – рост экономики США в 2022 году на 2,9%. Пересмотренные оценки: при оптимистичном сценарии – 1,7%; при пессимистичном – 0,8%. К. Георгиева осторожно намекнула на вероятность рецессии: "Мы ждали, что экономика США замедлится. Мы осознаем, что путь к тому, чтобы избежать рецессии в США, сужается".

Неопределенность оценок предопределяется тем, что экономическая политика администрации Байдена невнятна и противоречива. Санкционные меры нанесли тяжелый удар по коллективному Западу, в том числе по США в виде невиданной инфляции. Сейчас в Америке разворачивается нешуточная борьба вокруг инициативы Джо Байдена запретить экспорт из страны нефти и нефтепродуктов, чтобы сбить цены на бензин внутри США. Однако этот шаг еще больше подхлестнет инфляцию в других странах Запада.

Говорят, администрация Байдена сконцентрирована исключительно на проблеме инфляции. А рецессия для них – что-то отдаленное. 8 ноября состоятся промежуточные выборы в Конгресс США и легислатуры штатов, и, по мнению команды Байдена, настроения электората в значительной мере определяются ценниками в магазинах, на бензозаправках и в ресторанах. В общем, демократы рассматриваю угрозу рецессии как далекое облачко на горизонте, которое, может быть, не перерастет в грозовую тучу не только до 8 ноября, но и до президентских выборов 2024 года.

Между тем большинство экспертов склонны считать, что кризис начнется уже в текущем году. Среди них такие авторитеты, как аналитики банка Уолл-стрит Goldman Sachs и профессор Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, предсказавший мировой финансовый кризис 2008 год.

1 июня (до последнего повышения ключевой ставки Федрезервом) глава крупнейшего американского банка JP Morgan Chase Джейми Даймон, выступая на финансовой конференции в Нью-Йорке, выразил серьезную тревогу по поводу туч, которые сгущаются над экономикой США: "Этот ураган… приближается к нам. Мы еще просто не знаем, будет он маленьким или окажется суперштормом".

О том же еще в мае сказал Илон Маск: "Случится ли рецессия в ближайшем будущем? Скорее да, чем нет". В начале июня Маск сообщил об "очень плохих предчувствиях" относительно американской экономики.

Самым резонансным из всех прогнозов, касающихся экономического спада в США, оказалось мнение Дональда Трампа. 20 июня он констатировал: "Это не то, что может произойти через два года… Мы уже в состоянии рецессии". Заявление Трампа не эпатаж. Бывший американский президент выразил то, что чувствуют большинство американцев. 17 июня Newsweek опубликовал результаты очередного опроса общественного мнения в стране. Опрос проводился в рамках оценки индекса экономического оптимизма от IBD/TIPP. Значение этого индекса в июне таково: 53% американцев считают, что их экономика уже вошла в рецессию, еще 25% опрошенных затруднились в оценке и лишь 20% респондентов высказали мнение, что в стране рецессии нет.

По сравнению с маем налицо рост пессимизма. Newsweek объясняет это следующими причинами: в конце мая-начале июня инфляция достигла 40-летнего максимума; индекс Доу-Джонса в середине июня упал ниже 30.000 впервые за полтора года. В июне фондовый рынок США впервые за все время президентства Джо Байдена стал "медвежьим". Такое название он получает в случае, когда индексы падают не менее чем на 20 процентов и держатся на низком уровне достаточное время. Такое падение – сигнал экономического спада.

Это вполне корреспондируется с другими опросами общественного мнения, которые нацелены на выявление отношения американцев к власти и политическим партиям. Американцев все больше беспокоит неспособность Байдена управлять экономикой. Даже демократы не доверяют Байдену: согласно опросу, только 45 процентов дали президенту хорошую оценку - резкое снижение по сравнению с тем же периодом в прошлом году, когда 80 процентов демократов считали, что президент хорошо справляется с экономикой. Опрос также показал, что более восьми из 10 республиканцев и почти 6 из 10 независимых поставили Байдену плохую оценку по экономике.

Это означает, что в ноябре демократы могут утратить свои и без того зыбкие преимущества в Конгрессе США.

А все международное сообщество с тревогой наблюдает за тучей экономического спада, которая накрывает Америку. Ведь если в США начнется полномасштабный кризис, он, как уже не раз бывало, подобно лесному пожару, начнет распространяться по всему миру.

Источник - Фонд стратегической культуры
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