Самый агрессивный ЦБ в мире повысил ключевую ставку до 200%

15:51 27.06.2022

Зимбабве подняла ставку с 80%, чтобы обуздать валютные спекуляции

Центробанк выразил "большую обеспокоенность" инфляцией



Рэй Ндлову и Годфри Мараваника



Центральный банк Зимбабве поднял процентные ставки до рекордного уровня, а правительство официально вновь ввело доллар США в качестве законной валюты, чтобы обуздать растущую инфляцию и стабилизировать падающий обменный курс страны.



Комитет по денежно-кредитной политике более чем удвоил ключевую ставку до 200% с 80%, заявил губернатор Джон Мангудья в своем заявлении в понедельник. Таким образом, кумулятивный прирост в этом году составил 14 000 базисных пунктов – самый глобальный показатель .



"Комитет по денежно-кредитной политике выразил большую обеспокоенность недавним ростом инфляции", - сказал Мангудья. "Комитет отметил, что рост инфляции подрывает потребительский спрос и доверие и что, если его не контролировать, он сведет на нет значительные экономические успехи, достигнутые за последние два года".



Центральные банки во всем мире развязали то, что может оказаться самым агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики с 1980-х годов, чтобы сдержать безудержную инфляцию, предотвратить отток капитала и ослабление валюты, поскольку инвесторы стремятся к более высокой доходности.



Годовой уровень инфляции в Зимбабве подскочил до самого высокого уровня за год в июне , поскольку цены на продукты питания выросли более чем в три раза. Рост цен был вызван резким обесцениванием зимбабвийского доллара, который в этом году потерял более двух третей своей стоимости и является валютой с наихудшими показателями в Африке.



Министр финансов Мтули Нкубе заявил в понедельник, что правительство во второй раз за более чем десятилетие легализует использование доллара США.



"Правительство четко заявило о своем намерении сохранить мультивалютную систему, основанную на двойном использовании доллара США и доллара Зимбабве", - сказал Нкубе журналистам в столице Хараре. "Чтобы устранить спекуляции и арбитраж по этому вопросу, правительство решило ввести в закон мультивалютную систему и дальнейшее использование доллара США сроком на пять лет".



Среди других шагов, объявленных центральным банком, - повышение ставок по депозитам до 40% с 12,5% и введение золотых монет в качестве альтернативного средства сбережения. Монеты, которые будут отчеканены государственной компанией Fidelity Gold Refineries Ltd., будут продаваться населению через банковские каналы, сказал Мангудя, не уточнив подробностей.



По словам Мангудья, центральный банк также разрабатывает планы по введению форвардного ценообразования валюты. Подробности будут объявлены позже.



Меры, объявленные в понедельник, являются последней попыткой властей справиться с валютным кризисом, который восходит к 2009 году, когда доллар Зимбабве был заменен в пользу американской валюты после приступа гиперинфляции. Доллар Зимбабве был вновь введен в обращение в 2019 году и сразу же начал слабеть.



Предыдущие попытки остановить крах зимбабвийской валюты включали 10-дневный запрет на банковское кредитование, ограничения на торги на Зимбабвийской фондовой бирже, разрешение компаниям платить налоги в местных единицах и введение новой межбанковской ставки, по которой будет осуществляться большая часть торговли.



Перевод Гугла