Турция и саммит НАТО в Мадриде. Анкара заметно повышает ставки, блокируя вступление Швеции и Финляндии в НАТО

21:36 27.06.2022 ДМИТРИЙ МИНИН | 27.06.2022 |

Турция и саммит НАТО в Мадриде

Анкара заметно повышает ставки, блокируя вступление Швеции и Финляндии в НАТО



В канун мадридского саммита НАТО (28-30 июня), который заранее окрестили "историческим" в силу намеченного на нем значительного повышения агрессивности альянса и нового расширения "на север", Турция своим упрямством доводит до отчаяния Брюссель и Вашингтон.



Генсек НАТО Й. Столтенберг призывал кандидатов на вступление в блок в лице Стокгольма и Хельсинки пойти хоть в чем-то навстречу турецким требованиям об ограничении деятельности курдских организаций на своей территории. Госдеп США за несколько дней до мероприятия буквально вопиял к ним о том же. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям заявила: "Решение внутри НАТО является консенсусным решением. И Турция выразила некоторые опасения, связанные с терроризмом и подходом Швеции и Финляндии. Конечно, Соединенные Штаты вместе с Турцией разделяют желание прекратить поддержку терроризма, и мы все относимся к этому очень серьезно". Все бесполезно. Нашла коса на камень. Скандинавы объявили, что Рабочая партия Курдистана (РПК) формально уже считается у них террористической, а против ее активности в их пределах, а заодно и организации Гюлена, на чем настаивает Анкара, они мер принимать не будут. Эрдоган же обвиняет шведов в том, что они обеспечивают полицейскую защиту "курдским террористам" и даже предоставляют им эфирное время на телевидении.



Военный лидер сирийских курдов Ферхат Абди Шахин на ТВ Швеции (SVT)



Военный лидер сирийских курдов Ферхат Абди Шахин на ТВ Швеции (SVT)



Понять правителей Швеции и Финляндии вполне можно. Ведь они представляют своей общественности вступление в НАТО как шаг на пути укрепления и защиты демократии, а теперь оказывается, что начать они должны с ограничения последней. Получается нелогично. Им видятся улицы собственных городов с массами протестующих курдов-мигрантов и беженцев, а их, особенно в Швеции, со всего Ближнего Востока насчитываются десятки, если не сотни тысяч. И всегда есть готовая поддержать их буйная местная молодежь.



К тому же вопреки претензиям местных элит на так называемую толерантность относится эта толерантность в основном к явлениям типа ЛГБТ, а терпеть поучения от кого-то "с Востока", кого ровней себе они никогда не считали, просвещенные скандинавы не намерены. К примеру, они умудрились вытеснить из своего культурного контекста, подвергнув т. н. процедуре исключения, даже такую личность, как выдающийся исследователь и писатель Тур Хейердал. В конце жизни он, видите ли, стал утверждать, убедительно доказывая это, что у истоков общескандинавской цивилизации и государственности стояли выходцы с Кавказа (легендарные "ассы").



25-26 июня на Анкару обрушилась последняя лавина звонков с призывами снять свое вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО на предстоящем саммите в Мадриде. Президенту Р. Эрдогану звонили генсек НАТО Столтенберг и премьер-министр Швеции Андерсон. Позвонил бы и президент США, если бы Байден мог сказать турецкому коллеге что-нибудь вразумительное. Вместо него госсекретарь Блинкен разговаривал с министром иностранных дел Чавушоглу, до президентского уровня американец не дотянул. Турция же не Украина какая-нибудь, где посол США к Зеленскому, "как к себе домой".



Р. Эрдоган и генсек НАТО Й. Столтенберг



Р. Эрдоган и генсек НАТО Й. Столтенберг



Р. Эрдоган и премьер-министр Швеции М. Андерссон



Р. Эрдоган и премьер-министр Швеции М. Андерссон



Министр иностранных дел Турции М. Чавушоглу и госсекретарь США Э. Блинкен



Министр иностранных дел Турции М. Чавушоглу и госсекретарь США Э. Блинкен



И хотя все собеседники турок, как водится, говорили о достигнутых в беседах "положительных результатах", судя по официальным сообщениям турецкой стороны, ее ответ был тверд и неизменен. Стокгольм и Хельсинки не смогли или не захотели удовлетворительно ответить на законные требования Анкары, а потому в ближайшее время одобрения от нее на свое вступление в НАТО не получат.



"Швеция и Финляндия должны предпринять конкретные и искренние шаги против террористической организации РПК / PYD / YPG", – говорится в заявлении, опубликованном офисом турецкого президента по итогам проведенных бесед. Данные меры должны включать в себя экстрадицию и депортацию наиболее одиозных с точки зрения Анкары курдских деятелей и сторонников Гюлена. К этим требованиям Эрдоган также добавил еще одно: "Швеция и Финляндия должны отменить эмбарго и аналогичные ограничения против Турции в экспорте оборонной промышленности и пообещать не прибегать к подобным действиям в будущем".



Еще один потенциальный конфликт между "союзниками" Турцией и Грецией



Еще один потенциальный конфликт между "союзниками" Турцией и Грецией



Президент Турции также все чаще требует от руководства НАТО и Вашингтона "обуздать агрессивное поведение" Греции как одно из условий своего лояльного отношения к политике блока. Эрдоган заявил, например, что греческий премьер К. Мицотакис для него "больше не существует", после того как тот слетал в США и призвал американцев не поставлять Анкаре никакого оружия из-за якобы участившихся пролетов турецких самолетов над греческими островами в Средиземном море. По данным турецких СМИ, Эрдоган на саммите в Мадриде потребует, чтобы Греция прекратила создание военных баз на прилегающих к Турции островах, в том числе с участием ВС США.



Анкара также будет добиваться, чтобы обеспечение "зернового коридора" с Украины было доверено именно ей. Не в восторге от этой идеи Киев, поскольку в таком случае захода флота НАТО в Черное море, на что он рассчитывает, не будет.



И как венец, Эрдоган собирается потребовать от союзников одобрения своей намечаемой операции против сирийских курдов Рожавы, опекаемой американцами. И это серьезная головная боль для Вашингтона: речь пойдет о необходимости в очередной раз бросить на произвол судьбы американских клиентов. А что подумают на Украине?



Эрдоган ведет свою команду на один из предыдущих саммитов НАТО



Эрдоган ведет свою команду на один из предыдущих саммитов НАТО



Похоже, на Западе совсем разучились разговаривать с Востоком. Ведь если так просят, то, как на Востоке в подобных случаях полагают, это значит, что "товар" действительно дорогой и цену за него можно существенно повысить. Этим Эрдоган и занимается, его запросы растут день ото дня. Еще недавно казалось, что за незначительные уступки он будет готов пойти Западу навстречу. Сейчас турки почувствовали, что у них на руках все тузы и они могут позволить себе разговор по всему кругу волнующих их вопросов. Турецкие СМИ прямо упиваются оказываемым их стране вниманием, называя Турцию "ключевым участником" предстоящего саммита. Теперь даже интересно посмотреть, до какой степени Брюссель и Вашингтон будут в состоянии терпеть "турецкую наглость".



Предпринимаются последние попытки урегулировать ситуацию. Так, в начале мадридской встречи намечено по инициативе Столтенберга провести четырехсторонний саммит с участием лидеров Турции, НАТО, Швеции и Финляндии в качестве "третьего тура" консультаций по поводу вступления последних в альянс. Однако комментарии пресс-секретаря администрации президента Турции Ибрагима Калына на этот счет не вселяют особых надежд на достижение результата.



И. Калын



И. Калын



Калын подчеркнул, что согласие Анкары на участие в четырехстороннем саммите не означает готовности к пересмотру ее позиции. По его словам, Турция ожидает от Швеции и Финляндии четких и решительных шагов в вопросе разрыва связей с террористами РКК и их ответвлениями. Ожидается, что президент США Джо Байден также может провести встречу с президентом Эрдоганом на полях саммита НАТО, чтобы добиться прогресса в отношении Финляндии и Швеции. Однако в успех и этой встречи мало кто верит.



На Западе некоторые эксперты полагают, что вопрос о расширении НАТО на север придется перенести на более позднее время, а там и общая ситуация может измениться. Нельзя, однако, полностью исключать, что если турки почувствуют возможную утрату "большого куша", они могут удовольствоваться и "малым". На Востоке так бывает. Источник - fondsk.ru

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