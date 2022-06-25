Кыргызстан начал экспортировать уголь в Латвию и Польшу

21:41 27.06.2022

27 июня 2022, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



В 2022 году Кыргызстан начал экспортировать каменный уголь в страны Европейского союза - Латвию и Польшу. Об этом говорится в отчете Нацстаткома "Внешняя и взаимная торговля товарами Кыргызской Республики" .



По данным за январь - апрель, Кыргызстан экспортировал в Польшу почти 3 тысячи тонн угля на $88 тысяч, в Латвию - почти 2 тысячи тонн на $143 тысячи.



В прошлом году Кыргызстан не поставлял уголь в страны ЕС.



Основные поставки угля приходятся на Узбекистан. В январе - апреле 2022 года Кыргызстан отправил в РУз более 100 тысяч тонн угля на $3,3 миллиона.



Кыргызстан в январе - апреле 2021 года экспортировал более 2 тысяч тонн угля в Таджикистан. В этом году поставок не было.