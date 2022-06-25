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|Кыргызстан начал экспортировать уголь в Латвию и Польшу
21:41 27.06.2022
27 июня 2022, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
В 2022 году Кыргызстан начал экспортировать каменный уголь в страны Европейского союза - Латвию и Польшу. Об этом говорится в отчете Нацстаткома "Внешняя и взаимная торговля товарами Кыргызской Республики" .
По данным за январь - апрель, Кыргызстан экспортировал в Польшу почти 3 тысячи тонн угля на $88 тысяч, в Латвию - почти 2 тысячи тонн на $143 тысячи.
В прошлом году Кыргызстан не поставлял уголь в страны ЕС.
Основные поставки угля приходятся на Узбекистан. В январе - апреле 2022 года Кыргызстан отправил в РУз более 100 тысяч тонн угля на $3,3 миллиона.
Кыргызстан в январе - апреле 2021 года экспортировал более 2 тысяч тонн угля в Таджикистан. В этом году поставок не было.