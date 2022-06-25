Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС

21:58 27.06.2022

Иран и Аргентина захотели присоединиться к БРИКС и подали заявки на вступление. Об этом сообщает агентство Tasnim.



Отмечается, что президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о желании присоединиться к организации три дня назад, во время выступления на саммите. А в понедельник о намерении Ирана присоединиться к БРИКС заявил представитель МИД этой страны Саид Хатибзаде.



Напомним, в настоящее время в БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китая и ЮАР. Аббревиатура БРИКС – это первые буквы названий всех пяти стран на английском языке. Расширить число стран-участниц ранее предлагал Китай.



Авторы: ЕЛИЗАВЕТА САПКОВА