"Газпром" снова начал поставки газа по "Турецкому потоку"

22:00 27.06.2022

"Газпром" снова начал поставки газа по "Турецкому потоку"

"Газпром" закончил плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток" и возобновил прокачку газа по нему. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.



"Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00 мск", - говорится в сообщении.



Отмечается, что газопровод в согласовании с заинтересованными странами закрыли на плановое техобслуживание 21 июня. Работы закончили на день раньше запланированного срока.



По "Турецкому поток" газ через Черное море поставляют в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы.



Авторы: ЕЛИЗАВЕТА САПКОВА