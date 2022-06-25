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"Газпром" снова начал поставки газа по "Турецкому потоку"
22:00 27.06.2022

"Газпром" снова начал поставки газа по "Турецкому потоку"
"Газпром" закончил плановые профилактические работы на газопроводе "Турецкий поток" и возобновил прокачку газа по нему. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

"Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00 мск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что газопровод в согласовании с заинтересованными странами закрыли на плановое техобслуживание 21 июня. Работы закончили на день раньше запланированного срока.

По "Турецкому поток" газ через Черное море поставляют в Турцию и страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Авторы: ЕЛИЗАВЕТА САПКОВА

Источник - mk.ru
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