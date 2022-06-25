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Штаты прощаются с демократией: право на оружие отменяют
23:36 27.06.2022

Опасаясь бунтов, власти США впервые за свою историю вмешались в "Билль о правах"

Иван Рыбин

Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия, подобных мер в истории Америки еще не вводили. В палате представителей с трудом набрали большинство, причем если учесть, что все политики там "ручные", случай просто беспрецедентный. Ведь покусились на святое, на вторую поправку к местной Конституции. А это уже серьезно - тех, кто голосовал "за", могут сгоряча и пристрелить.

"Жизни будут спасены", - патетически вещал Джо Байден. Трансляцию подписания вели в режиме онлайн, закон всячески раскручивали и продолжают рекламировать. Дескать, больше не будет терактов, когда психи выходят с огнестрелом и начинают палить по всем, кто попадет на мушку.

Но тогда почему 193 конгрессменов выступили против, а приняли закон с минимальным перевесом - его поддержали только 234 конгрессмена? Очень странно, если речь идет о спасении жизней. Следовательно, дело вовсе не в них.

И, действительно, все гораздо сложней. Теперь у лиц, которые по мнению властей, представляют угрозу для себя и окружающих, оружие можно изъять. Типа, временно. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Иными словами, всех тех, кто сомневается в политике партии, обезоружат. Не демократический или республиканской, а в общем. Правящей, она там одна.

Главная проблема в том, что эта самая поправка № 2 - неотъемлемая часть "Билля о правах". В смысле, была неотъемлемой. А этот самый "Билль" - святое. Без каких-либо "практически", "типа", и так далее. Десять поправок к Конституции в школах заставляют вызубрить каждого, от успеваемости ученика это никак не зависит. Должен, и все тут. Иначе станешь изгоем.

Вторая поправка гарантировала право на хранение и ношение оружия. Звучит она вот так - "Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться". Хорошие слова, правильные. Вступила в силу 231 год назад, 15 декабря 1791-го.

"Сегодня они пришли за нашими свободами второй поправки, и кто знает, что будет завтра", - заявил конгрессмен от Огайо, республиканец Джим Джордан.

Да, вопрос отнюдь не праздный. "Билль о правах", конечно, штука во многом давно уже декларативная, с декабря 1913 года в Штатах безраздельно правит частный капитал. Но до сих пор приличия более-менее соблюдались. Точнее, их видимость. Каждый американец имел право стать президентом, и все такое. И имел право держать дома "ствол". Для обороны или просто так. Но в основном реально для обороны.

"Не стоит в Штатах пытаться перейти границу участка чтобы, к примеру, постучать в окошко. Можете случайно схлопотать пулю, причем суд владельца дома оправдает. Частная собственность, право на ее защиту, защита жизни, и прочее. Даже если человек сослепу подстрелил своего знакомого. Нечего было лезть - не разглядел, принял за другого. Типичная ситуация. Не лезут. Преступность очень большая, банды черных буквально терроризируют пригороды, и никакой управы на них нет. В смысле, со стороны властей. Чуть что - визги по поводу нарушения прав черных. А в частный сектор они соваться боятся, знают, что шаг влево или вправо - схлопочут пулю", - рассказывает наш бывший соотечественник.

Соответственно, банды совсем распустятся. Но жизни простых добропорядочных янки власти США интересуют меньше всего. И их интересы тоже. Американцы злы, и градус недовольства растет. У каждого из нас есть знакомые (или знакомые знакомых), которые живут в США, так что данный тезис несложно проверить.

Продукты питания подорожали в 1,5 - 2 раза, горючее - в два с половиной, а кое-где и больше. Бензин - вообще святое, американские авто довольно прожорливы, а пересаживаться на экономичные малолитражки рядовой житель Америки, особенно из провинции, не станет. "Большой американский автомобиль" - Full size american car - практически икона, а уж большой пикап или внедорожник (проходят как tracks) - тем более. Дизельные ДВС непопулярны, хотя в США их делать умеют, причем прекрасные. Но они - исключительно для коммерческих машин. Мотор 5−7 литров, бензиновый, около 400 л.с. - вот типичная "американская мечта", вполне доступная по деньгам. Расход топлива можно представить самостоятельно. Но оно было не напряжно. Было…

Больше всего недовольных в Техасе - главном нефтедобывающем штате. Там всегда было неспокойно, сейчас и подавно. Оружие там святое, нефть - аналогично. Своя нефть, которую жители "Штата одинокой звезды" вовсе не рвутся вносить в общую копилку США. В регионе традиционно очень сильны сепаратистские настроения, то есть хватает тех самых "лиц, которые представляют угрозу для себя и окружающих". И у которых, как несложно догадаться, нужно изымать их любимые кольты и винчестеры. А также М-16, автоматы Калашникова и прочие "стволы".

За день до подписания нового закона в Техасе объявили о намерении стать независимым государством. Так как контроль над оружием есть нарушение правовой базы штата, а "Байдена мы не избирали".

Техасские политики-республиканцы собираются провести референдум об отделении штата от США, по Конституции это вполне себе законно. А местных политиков, которые голосовали за закон об оружии, уже называют предателями и всячески гнобят. Кстати, могут и пристрелить, как раз в Техасе народ особо горячий.

Чем все закончится, непонятно. Скорее всего, в Вашингтоне постараются сбить накал страстей по всей стране, обвинив в этом "старого маразматика Байдена". Не случайно в газете The Wall Street Journal - по сути, официозе правящих кругов США - появилась статья о том, что в росте цен на топливо виноваты не русские, так как более половины повышения пришлось на период до "спецоперации". Более того, Байдена назвали лжецом и усомнились, что он удержится в кресле до конца своего срока. Просто так подобными словами не бросаются.

Ничего нового - бросить марионетку на съедение толпы. А там, глядишь, страсти маленько поутихнут, да и под шумок с импичментом можно будет убрать несогласных. В том числе физически. И в Техасе, и в других местах. После чего закрутить гайки еще сильней.

Америка уже более двух десятков лет планомерно движется в сторону "полицейского государства", в последние годы этот курс стал наиболее явным. Не стоит думать, что в Штатах живут одни дураки, напротив. Думающих людей там хватает. И решительных тоже. Так, во многих штатах народ массово отстреливает государственные дроны, которые везде летают и за всеми следят. Сшибают шпионов из того самого оружия, которое собираются запретить. Тоже, кстати, антиобщественный поступок - за это оружие точно отберут. Если смогут…

Скорее всего, смогут. Топливный и продовольственный "кризисы" в США больше похожи на спланированную акцию по выявлению "диссидентов". Которых потом можно переквалифицировать в "сидентов" или вовсе ликвидировать. И продолжить курс на установление "вертикали власти". Где наверху банкиры-космополиты, им подчиняются политики и прочие промышленники, а разоруженный народ безмолвствует. "Билль о правах" под флагом обострения международной обстановки можно будет отменить и целиком, чего уж там - и устроить самый настоящий тоталитаризм. Реинкарнацию Третьего Рейха.

Для нас - ничего хорошего. За океаном растет и набирает силы самая настоящая Империя Зла, которая уже строит планы по расчленению России на множество марионеточных государств. А наши власти почему-то на сей счет молчат. Хотя пора бить во все колокола. Иначе 22 июня может повториться.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656362160


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