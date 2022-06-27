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Шесть угроз, которые могут взорвать Казахстан и всю Центральную Азию, - Айнур Курманов
00:02 28.06.2022

27.06.2022

Коллективный Запад, в особенности Лондон и Вашингтон, не прекращают своих попыток дестабилизировать Казахстан и Центральную Азию, чтобы создать проблемы для России с юга. Эти попытки актуализировались после начала спецоперации на Украине.

Особенно сильно сейчас внимание Великобритании и США приковано к Казахстану и Узбекистану, как главным странам региона. И эти угрозы внешнего влияния, и фигурантов, которые несут подобные опасности, следует разделить на разные группы.

Коллективный Запад, в особенности Лондон и Вашингтон, не прекращают своих попыток дестабилизировать Казахстан и...
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Во-первых, это, конечно, западные спецслужбы, и в первую очередь, британские, которые ведут подрывную работу внутри центральноазиатских государств. Мы помним январские события в Казахстане, к которым приложили руку британские спецслужбы.

И опасность новых мятежей и переворотов не миновала, так как в определенный момент Лондон и Вашингтон могут принести Казахстан и правящую элиту в жертву в целях дестабилизации ситуации в Казахстане и в регионе, в целях создания нового фронта против России и Китая.

Данный тезис подтверждает и издание Washington Post, сообщившее в одном из своих последних выпусков, что "США решили поколебать российское присутствие в Центральной Азии, в том числе за счет наращивания разведывательных ресурсов".

И не важно, что Запад инвестировал миллиарды долларов в экономику Казахстана, они в последующем смогут возвратить эти средства за счет экспроприации активов казахстанской правящей элиты, вывезенных в офшорные зоны. Размеры этих активов составляют от 250 до 300 миллиардов долларов.

Поэтому следует ожидать новых спецопераций западных с участием части элиты, националистических групп, проамериканских НПО и фондов.

Во-вторых, это американские, британские, европейские добывающие компании, которые контролируют две трети добывающего сектора и три четверти нефтедобывающей промышленности РК в рамках кабальных для народа соглашений о разделе продукции и контрактов по недропользованию.

Известно, что Запад также создал структуры внешнего управления для оказания влияния на принятие президентами и правительствами Казахстана и Узбекистана необходимых для США, ЕС и Британии нужных решений, в том числе по созданию режима благоприятствования для транснациональных корпораций с сохранением этих кабальных соглашений и контрактов, а также для проведения неолиберальных реформ и проведения приватизации в интересах западного капитала.

Так, бывший глава ЕБРР Сума Чакрабарти два года назад стал заместителем председателя Высшего совета при Президенте Республики Казахстан по реформам, органа на украинский манер.

Примечательно, что этот же Чакрабарти одновременно является и советником президента Узбекистана Ш. Мирзиеева.

То есть Запад оказывал и оказывает влияние на принятие явно невыгодных для республик и народов Центральной Азии решений, и в частности, двух ведущих стран региона Казахстана и Узбекистана в деле усиления их зависимости от США и ЕС, привязывая их еще больше к международным финансовым институтам. А также в деле проведения либеральных рыночных реформ и приватизации стратегических предприятий.

Так, в Казахстане планируется приватизация активов государственного фонда Самрук-Казына, которые наверняка попадут в руки тех же олигархических групп и западных компаний.

Все программы экономического развития в рамках этого чуткого руководства связаны с либерализацией, приватизацией и созданием "зеленой экономики".

Поэтому эта экономическая и политическая зависимость от Запада, в частности от Лондона, проявилась и в вопросе о санкциях, когда руководство РК решило поддержать глобальные санкции, введенные в отношении России.

В-третьих, это турецкое влияние и "тюркская интеграция", так как в обозе турецкого бизнеса идут турецкие военные, вооружение и их спецслужбы, а также пантюркистская и панисламистская идеология.

Ведь не секрет, что усиливается панисламистская составляющая в официальной идеологии Казахстана и Узбекистана. Во всяком случае эти тенденции уже очевидны.

Это заигрывание с мусульманским духовенством и инициативы по реабилитации басмачей, духовных вождей антисоветских восстаний. В том же ключе надо рассматривать и стремление реабилитировать участников Туркестанского легиона вермахта и мусульманских частей СС.

В-четвертых, угроза исходит и от прозападной части правящих элит, которые не хотят воспринимать изменившуюся геополитическую обстановку в мире и стремятся во чтобы то ни стало сохранить многовекторную политику своих стран и даже стремятся усилить прозападный курс. Размещение военно-биологических лабораторий в Казахстане и Узбекистане – это как раз из разряда этого. В этом же ключе надо рассматривать и продолжающуюся работу "учебных" центров Пентагона и НАТО в Казахстане.

Поэтому прозападная часть правящих элит, я имею ввиду в первую очередь семейный клан Назарбаева, который сохраняет господствующие позиции в экономике страны, представляет большую угрозу, так как при поддержке тех же британских и турецких спецслужб может попытаться осуществить реванш и организовать новые беспорядки в Казахстане, спровоцировать межнациональную резню и дестабилизировать ситуацию в регионе.

В-пятых, такую же опасность несут и националистические движения и партии в том же Казахстане, поддерживаемые элитой, которые активно выступили против спецоперации России на Украине, многие деятели, как Арман Шураев, Нуржан Альтаев сами являются бывшими чиновниками и выходцами из правящей элиты и насаждение русофобии и синофобии становится составной частью их идеологии.

Мы помним погромы дунган и уйгуров на юге Казахстана в последние годы, и они могут вполне повториться по заказу тех же группировок в правящей элите или того же семейного клана Назарбаева.

В-шестых, Западные фонды и НПО, а также либеральные группы, которые во многом стыкуются также с теми же националистическими группами и движениями, проявляют в последние годы чрезвычайную активность. Несмотря на авторитарные режимы в Казахстане и Узбекистане, им предоставлялись самые благоприятные условия. Они также проводят активную пропагандистскую и идеологическую подрывную работу среди молодежи и казахоязычной части в деле переосмысления истории, признания "голодомора", необходимости "преодоления колониальной зависимости".

Примечательно, что эта повестка целенаправленно внедряется и в государственную идеологию в результате чего новые поколения казахов, воспитанные в этом антисоветском и русофобском духе, становятся враждебно настроенными в отношении России. Таким образом разрушается общее социокультурное пространство.

Это связано и с отключением рядом провайдеров вещания российских телеканалов. А в это время прозападная и проукраинская информационная повестка в социальных сетях Казахстана становится доминирующей благодаря также усилиям прозападных НПО, фондов, либеральных групп, которые также пользуются поддержкой правящей элиты Казахстана.

Не зря Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил коллеге из Казахстана Берику Асылову следущее:

"Меня регулярно информируют о том, что при поддержке украинских НПО и в Казахстане разворачивается активная русофобская деятельность. Я очень рассчитываю на вашу поддержку в этом вопросе, а наши эксперты уже в июле прибудут в Нур-Султан для обмена опытом противодействия экстремизму и терроризму".

В это свою лепту вносят и ботфермы, по моему мнению, связанные с министерством информации, который возглавляет министр Аскар Умаров, известный своей активной антироссийской и русофобской позицией.

Стабилизирующую роль в регионе играют только Россия и Китай, которые единственные способны поставить заслон деструктивному влиянию Запада и его спецслужб. И они должны взять на себя обязательства по сохранению мира и стабильности.

Последние январские события показали, что только ОДКБ смогло оперативно и эффективно отреагировать на попытку переворота, организованной при участии британских спецслужб.

На первый план выходят также и интеграционные проекты такие как ЕАЭС, ОДКБ и ШОС, способные сохранить самостоятельность бывших среднеазиатских советских республик. Но я думаю, что в результате СВО и противостояние, необходима именно политическая интеграция в рамках ЕАЭС, как это и предполагалось в 2013-м году – это создание наднационального правительства и парламента.

В перспективе необходим и отказ от неолиберальной идеологии, и преодоление той сырьевой вывозной модели экономики, сформировавшейся в Казахстане и в других республиках ЦА за последние 30 лет. И это также безотлагательная задача, так как на этой идеологии строится все взаимодействие американских консалтинговых фирм и международных финансовых институтов с правительствами данных стран и вся зависимость их от Запада.

Источник - politnavigator.net
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