Запад бросает вызов Шелковому пути, - Анатолий Комраков

00:14 28.06.2022

27.06.2022



На противодействие инфраструктурным проектам Пекина будет потрачено 600 миллиардов долларов

Анатолий Комраков



На китайские деньги открывается немало таких проектов, как этот тоннель в Малайзии.

Кроме санкционной войны с Россией Запад объявил инфраструктурную войну Китаю. "Большая семерка" намерена противодействовать китайскому проекту "Один пояс – один путь" собственными инфраструктурными стройками в развивающихся странах с общим бюджетом в 600 млрд долл. на ближайшие пять лет. Эксперты "НГ" сомневаются, что коллективный Запад сможет "перебить" проект КНР, и предупреждают, что вбрасывание таких денег приведет к росту инфляции в мире.



Соединенные Штаты вместе с партнерами по G7 запускают новое партнерство, направленное на развитие глобальной инфраструктуры, в рамках которого "большая семерка" мобилизует на эти цели в течение следующих пяти лет до 600 млрд долл., из которых Вашингтон берет на себя 200 млрд, сообщили в Белом доме.



Отмечается, что партнерство будет направлено на развитие "качественной, устойчивой инфраструктуры", которая в том числе позволит "укрепить и диверсифицировать цепочки поставок". В меморандуме президента Джозефа Байдена утверждается также, что цель плана – "предложить странам с низким и средним уровнем дохода всеобъемлющий, прозрачный, основанный на ценностях вариант финансирования развития инфраструктуры". Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил, что новый проект должен стать альтернативой китайской экономической инициативе "Один пояс – один путь". "Президент не считает, что мы должны потратить ровно столько же средств, сколько Китай. Однако если сложить вместе то, о чем объявят США и партнеры по G7, то получится примерно такая же сумма", – заявил представитель американской администрации.



Китай дипломатично поприветствовал инициативу G7, однако выступил против того, чтобы под предлогом развития инфраструктуры продвигались геополитические замыслы и очернялась китайская инициатива "Один пояс – один путь". Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Китай приветствует все инициативы, содействующие строительству глобальной инфраструктуры, и считает, что не существует такой проблемы, как замена одной инициативы на другую. Представитель КНР назвал не соответствующими действительности заявления представителей США о том, что китайская инициатива создала "долговые ловушки" для стран, с которыми она сотрудничает.



Концепцию "Один пояс – один путь" председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул в сентябре 2013 года. Проект направлен на создание новых торговых путей, транспортных и экономических коридоров, связывающих Китай со странами Центральной Азии, Европы и Африки. Китай планирует создать самый протяженный в мире экономический коридор, который охватит 4,4 млрд человек. К концу 2021 года 138 стран и 31 международная организация подписали документы о сотрудничестве с Китаем по Новому шелковому пути.



По данным Министерства торговли КНР, объем торговли с партнерами по маршруту в 2021 году составил 1,8 трлн долл., что явилось новым рекордом. Замдиректора Центра исследования России при Народном университете Китая Ван Сяньцзюй сообщил, что, несмотря на фон глобального торможения, инвестиции Китая в страны вдоль "Пояса и пути" в 2020 году увеличились на 20,6% – до 22,5 млрд долл., а в 2021 году этот показатель вырос почти на 8%. По его словам, в 2020 году благодаря инвестициям было создано более 50 новых объектов.



"Китай уже вложил в развитие своего проекта 400–500 млрд долл., и догнать, а тем более "перебить" его будет сложно, – считает директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов. – КНР делает упор именно на инфраструктуру – дороги, мосты, порты, причем в первую очередь речь об объектах, которые используются для транспортировки китайских же товаров. Евро-американский проект такую цель преследовать не сможет, так как ни США, ни ЕС сейчас не являются крупными товаропроизводителями, перевозить по своим дорогам им будет просто нечего. Для них это скорее имиджевый проект".



"Инфраструктурные проекты окупаются на горизонте 50–70 лет, и если кредиты будут выдаваться на 10 лет, то это путь к долговой яме, и страны вынуждены будут отдавать частично или полностью активы в оплату долгов", – сказал "НГ" Маслов. Впрочем, в китайском проекте происходит то же самое, и сейчас самый яркий пример – Шри-Ланка, которая по разным причинам, в основном связанным с ковидными ограничениями, не смогла расплатиться по инфраструктурным стройкам, отмечает эксперт.



У Китая есть проблемы и с другими странами, которые получают деньги, но почти ничего не строят. Это относится к Лаосу, Черногории, Камбодже, уточняет Маслов.



Россию новая западная инициатива почти никак не коснется, говорит эксперт. Впрочем, мы не участвуем и в китайском инфраструктурном проекте, заявляя о необходимости сопряжения китайских планов с планами ЕАЭС. "Обсуждающийся проект автомобильной дороги Москва–Пекин, участок которой до Казани даже начал строиться, на самом деле под вопросом по той же причине – непонятно, что там можно возить", – говорит Маслов.



Сейчас вообще возникли сомнения в тезисе о нехватке инфраструктуры. "Сейчас большинство проблем связано не с нехваткой портов, дорог, а с локдаунами, санкциями и запретами", – говорит Маслов.



"Говорить о прямой конфронтации интересов с китайской инициативой "Один пояс – один путь" пока рано, поскольку еще не озвучен четкий план реализации "западной" инициативы. Подобных по масштабу проектов в мировой истории немного: это план Маршалла, программа СЭВ по Восточной Европе и "Один пояс – один путь", – заявили "НГ" в пресс-службе Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП). "У США и союзников нет денег, кроме тех, которые они могут напечатать, а дополнительные вливания таких сумм могут еще сильнее разогнать инфляцию во всем мире. Возникает и вопрос по условиям предоставления средств, ведь страны G7 массово повышают ключевую ставку и ужесточают денежно-кредитную политику", – рассуждают экономисты.



Из заявлений президента Байдена видно, что инициатива затронет страны Африканского региона (Ангола, Сенегал), с которыми активно взаимодействует КНР в рамках своей инициативы, говорят в РАСПП. "Потенциально инфраструктурные инвестиции Запада могут направить в Индию и страны АСЕАН. Несмотря на обвинения западных стран в адрес Китая в неэффективности инициативы "Пояса и пути", более 40 африканских стран ведут взаимодействие с КНР, а проекты и инвестиции с китайской стороны приветствуются и действительно помогают улучшить ситуацию в регионе. G7 надо дать участникам что-то большее, чем дает им Китай, а это будет сделать непросто, потому что среди африканских стран Китай воспринимается в качестве надежного партнера, исполняющего свои обязательства", – отмечают в РАСПП.