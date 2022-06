Американо-саудовскую оттепель может охладить война в Йемене, - Игорь Субботин

05:59 28.06.2022

Примирение с хуситами войдет в повестку ближневосточного турне Байдена

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

27.06.2022



йемен, вооруженный конфликт, хуситы, саудовская аравия, байден Правительственные войска в Йемене с апреля пытаются соблюдать режим тишины с повстанцами-хуситами.

В ходе визита в Саудовскую Аравию президент США Джозеф Байден выразит поддержку идее окончательного прекращения войны в Йемене. В апреле стороны вооруженного конфликта сумели заключить формальное перемирие, которое в начале июня продлено на два месяца. Однако у официальных лиц в Эр-Рияде есть основания считать, что повстанцы-хуситы манипулируют готовностью к сделке: их силы используют "режим тишины" для перегруппировки. Продолжение боевых действий, возможно, поставит под удар процесс примирения между Байденом и саудовскими властями.

О том, что Байден поднимет йеменский вопрос во время ближневосточного турне в следующем месяце, изданию Financial Times рассказали западные дипломаты. "Тот факт, что президент едет в Саудовскую Аравию, демонстрирует нашу приверженность не только ее защите, но и дипломатическим решениям регионального кризиса", – пояснил спецпосланник США по Йемену Тимоти Лендеркинг. По его словам, действующее с апреля перемирие между правительством Йемена и повстанцами-хуситами облегчило подготовку поездки Байдена. Однако проблема нуждается в более устойчивом рецепте – она наносит ущерб в том числе самой Саудовской Аравии, которая напрямую вовлечена в конфликт, следует из заявлений Лендеркинга.



Собеседники Financial Times на Западе и в Саудовской Аравии испытывают сомнения, что нынешнее перемирие превратится в официальную сделку о прекращении огня, за которой последуют политические переговоры. Центральное правительство, поддерживаемое Эр-Риядом, удовлетворено такими результатами "режима тишины", как возобновление коммерческих рейсов и увеличение поставок топлива через порт Ходейда. Однако у его представителей есть предположения, что хуситы могут не пойти на более крупные компромиссы. Повстанцев подозревают в использовании паузы в боевых действиях для перегруппировки своих формирований. Кроме того, по ряду данных, Иран продолжает поставлять им вооружение в обход запретов.



Эксперты утверждают, что анонсированная на заре президентства Байдена "перекалибровка" отношений с Саудовской Аравией укрепила в хуситах уверенность в слабости Белого дома. В 2021 году Вашингтон счел необходимым ограничить продажу оружия королевству и поставки жизненно важных боеприпасов из-за обвинений в нарушении прав человека. Решение Байдена исключить хуситское движение "Ансар Аллах" из американского списка террористических организаций, по этой версии, оказало такой же негативный эффект, даже несмотря на то что было рассчитано главным образом на облегчение работы международных гуманитарных организаций в контролируемых повстанцами районах Йемена.



"Хуситы неправильно интерпретировали позицию США, и именно поэтому они изначально настаивали на отказе от прекращения огня, – цитирует Financial Times одного из саудовских чиновников. – Они считают, что Соединенные Штаты оказывают давление на Саудовскую Аравию, чтобы та безоговорочно прекратила войну". Готовность мятежников поставить боевые действия на паузу, закрепленная в апрельском соглашении, в саудовском руководстве и йеменском правительстве объясняют исключительно теми поражениями "на земле", которые группировка "Ансар Аллах" понесла в последнее время. Так, по этой версии, на их готовность установить перемирие существенно повлияли военные провалы в провинции Шабва.



Если боевые действия возобновятся, это может нанести удар по стремлению Белого дома навести мосты с саудовским кронпринцем Мухаммедом бин Сальманом, с поддержкой которого в энергетической сфере американская власть связывает возможность смягчения роста цен на топливо. Готовность Байдена нанести визит в королевство прогрессистское крыло Демократической партии и без того сочло грубым отходом от его предвыборных обещаний и пренебрежением ценностно ориентированной политикой. Если йеменская арена продолжит требовать непосредственного участия Саудовской Аравии на военном уровне, у администрации Байдена сузится пространство для дипломатического маневрирования.



Не исключено, что попытки Белого дома переложить ответственность за продолжение войны на хуситов не убедят критиков. "Администрация президента США дала слишком много обещаний по поводу серьезного возвращения защиты прав человека в повестку дня, однако до сих пор мало что изменилось, если сравнивать с предыдущими годами, – говорит помощник сенатора Берни Сандерса по внешнеполитическим вопросам Мэтт Дасс. – Права человека в основном рассматриваются как дубина, которую можно использовать против противников США, в то время как американские партнеры получают разрешение на нарушения и награды в виде нового вооружения".



Вопрос будет заключаться еще и в том, как колебания американской риторики будут восприняты в Эр-Рияде, который прекрасно понял свою необходимость для внутренней повестки США и поэтому может требовать от своего традиционного союзника широких уступок.