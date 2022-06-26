Благотворительность по-турецки: Анкара бесплатно передаст Киеву новые "Байрактары"

09:27 28.06.2022

Турецкая Baykar Makina, производитель боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявила вечером 27 июня о намерении передать бесплатно Украине три ударно-разведывательных дрона Bayraktar TB2. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.



"Бизнесмены и обычные люди внесли средства - малые и большие - для достижения этой цели на протяжении нескольких дней. Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит три БПЛА на украинский фронт", - указано в сообщении.

Директор Baykar Makina Сельджук Байрактар сопроводил новость следующим постом:



"Эта война однажды обязательно закончится, как и любая другая. Мы молимся, чтобы справедливое решение было достигнуто как можно скорее. Да исцелит Всевышний раны многострадального украинского народа".

Турция с осторожностью относится к поставкам большего количества оружия на Украину после того, как БПЛА турецкого производства "помогли Киеву защититься от России", заявил на прошлой неделе в беседе с американской газетой The Wall Street Journal глава Управления оборонной промышленности (SSB) при администрации президента страны Исмаил Демир.



Власти Турции ранее утверждали, что страна стала четвертым по величине производителем боевых беспилотников в мире. Компания Baykar, совладельцем и директором которой является Сельджук Байрактар, зять президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, продала дроны Bayraktar TB2 Азербайджану, Украине, Катару и Ливии. Польша в мае 2021 года закупила у Турции 24 БПЛА, став первой страной - членом НАТО, которая приобретëт у Анкары данную продукцию военного назначения. В западных СМИ после войны в Карабахе осенью 2020 года появились публикации, где указывалось, что турецкие "Байрактары" "меняют военный баланс в регионе".



Напомним, Анкара выступает за развитие отношений и с Россией, и с Украиной. Турция поставляет "Байрактары" на Украину, при этом утверждая, что государственные органы не вовлечены в данный процесс, ибо это "частные закупки" со стороны Киева. Турция не признает факт воссоединения Крыма с Россией, называет "неприемлемым" решение Москвы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Вместе с тем Анкара отказывает Западу в присоединении к беспрецедентным по своей жесткости санкциям в отношении РФ и пытается выступить посредником в урегулировании российско-украинского конфликта.



Поставки турецких БПЛА Bayraktar TB2 на Украину болезненно воспринимаются в российском обществе, заявил 4 апреля посол России в Турции Алексей Ерхов в интервью газете Aydınlık.



С начала специальной военной операции России на Украине и по сегодняшний день средствами ПВО Российской армии и Вооруженных сил ДНР и ЛНР, по разным оценкам, сбито от 90 до 100 указанных дронов турецкого производства.