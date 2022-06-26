Младенцев продавали на одном из казахстанских сайтов

10:45 28.06.2022

Некоторые молодые женщины хотели отказаться от своих новорожденных детей и предлагали их "приобрести" через сайт. Также были опубликованы массовые объявления людей, которые желают усыновить детей, передает Zakon.kz.

Согласно ст. 196 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье" рождение найденного, брошенного (отказного) ребенка должно быть зарегистрировано по заявлению органов внутренних дел, органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, администрации организации образования или медицинской организации, в которую помещен ребенок, не позднее семи суток со дня обнаружения, отказа или оставления.

Прокуратура города Алматы

В соответствии с п. 4 ст. 2 закона "О средствах массовой информации" использование средств массовой информации в целях совершения уголовных и административных правонарушений запрещается.



Прокурор Алатауского района обратился в суд с заявлением о признании сайта незаконным и прекращении его деятельности на территории Казахстана. Судом заявление надзорного органа удовлетворено.



Материалы направлены в правоохранительные органы для проведения проверки на предмет совершения преступления, предусмотренного ст. 128 УК РК "Торговля людьми".



За уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.



Ирина Лукичева

Алматы