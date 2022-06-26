 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В США задохнулись в фуре 46 мигрантов. Виновником назван лично Байден
10:51 28.06.2022

Тела 46 мигрантов найдены в грузовике в Техасе

...
46 мигрантов найдены мертвыми внутри грузовика в Сан-Антонио (штат Техас, США), сообщила полиция. Еще 16 человек госпитализированы. Как передает AP, это может стать одним из самых крупных по числу жертв происшествий с переправкой людей через границу из Мексики за последние десятилетия.

Национальность погибших официально не называлась, но на место происшествия выехали представители мексиканского консульства. Грузовик с телами находился недалеко от железнодорожных путей на окраине города. В Сан-Антонио температура 27 июня достигала 39,4°C.

Среди 16 пострадавших - четверо детей. Начальник полиции Уильям Макманус сообщил, что пациенты были горячими и обезвоженными.

Губернатор Грег Эбботт возложил ответственность за смерти на миграционную политику президента Джо Байдена.

В 2017 году в Сан-Антонио также был обнаружен грузовик с телами мигрантов. Тогда погибли десять человек. Водитель был приговорен к пожизненному заключению за участие в незаконной перевозке мигрантов.

Леонид Уварчев

Источник - kommersant.ru
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