В США задохнулись в фуре 46 мигрантов. Виновником назван лично Байден

10:51 28.06.2022

Тела 46 мигрантов найдены в грузовике в Техасе



...

46 мигрантов найдены мертвыми внутри грузовика в Сан-Антонио (штат Техас, США), сообщила полиция. Еще 16 человек госпитализированы. Как передает AP, это может стать одним из самых крупных по числу жертв происшествий с переправкой людей через границу из Мексики за последние десятилетия.



Национальность погибших официально не называлась, но на место происшествия выехали представители мексиканского консульства. Грузовик с телами находился недалеко от железнодорожных путей на окраине города. В Сан-Антонио температура 27 июня достигала 39,4°C.



Среди 16 пострадавших - четверо детей. Начальник полиции Уильям Макманус сообщил, что пациенты были горячими и обезвоженными.



Губернатор Грег Эбботт возложил ответственность за смерти на миграционную политику президента Джо Байдена.



В 2017 году в Сан-Антонио также был обнаружен грузовик с телами мигрантов. Тогда погибли десять человек. Водитель был приговорен к пожизненному заключению за участие в незаконной перевозке мигрантов.



Леонид Уварчев