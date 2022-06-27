 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 28.06.2022
11:50  Без предрассудков. Об интернациональных семьях знаменитых казахов и казашек, - Бахыт Жанаберген
11:43  Как Тигран Кеосаян возбудил казнацпрессу
11:40  Дыры в Казэкономике сахаром не засыплешь, - Алма Бектенова
11:30  Шахноза Мирзиеева защитила кандидатскую диссертацию по педагогике в Москве
10:54  НАТО расширилось до Китая. Североатлантический альянс вступает в противостояние с Пекином, - С.Строкань
10:51  В США задохнулись в фуре 46 мигрантов. Виновником назван лично Байден
10:45  Младенцев продавали на одном из казахстанских сайтов

10:43  Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
09:27  Благотворительность по-турецки: Анкара бесплатно передаст Киеву новые "Байрактары"
06:31  Зачем Казахстану инвестировать в кыргызскую ГЭС?
05:59  Американо-саудовскую оттепель может охладить война в Йемене, - Игорь Субботин
05:56  Успешный опыт КНР позволит РФ защитить информационный суверенитет
05:44  БРИКС. Возникает антизападный блок народов небывалой мощи, - Стефан Ауст
00:14  Запад бросает вызов Шелковому пути, - Анатолий Комраков
00:02  Шесть угроз, которые могут взорвать Казахстан и всю Центральную Азию, - Айнур Курманов
Понедельник, 27.06.2022
23:36  Штаты прощаются с демократией: право на оружие отменяют
22:00  "Газпром" снова начал поставки газа по "Турецкому потоку"
21:58  Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС
21:41  Кыргызстан начал экспортировать уголь в Латвию и Польшу
21:36  Турция и саммит НАТО в Мадриде. Анкара заметно повышает ставки, блокируя вступление Швеции и Финляндии в НАТО
15:51  Самый агрессивный ЦБ в мире повысил ключевую ставку до 200%
15:21  Advance: План уничтожения России провалился. Ущерб для Европы растет
15:18  Экономический кризис в США уже начался, - В.Катасонов
15:17  Mysl Polska: Поляки перехитрили Путина - сами устроили себе энергетический кризис
11:40  Узбекистан и Таджикистан начинают разработку договора по купле-продаже электроэнергии с Рогунской ГЭС
11:39  Вечные ценности. Как традиционное китайское платье ципао покорило современный мир моды
11:34  Конфликт на Украине - это многоплановая катастрофа, которая в обозримом будущем только усугубится, - Джон Миршаймер
11:33  Русские Манштейны. Полтавский истребитель комиссаров и Дед (история)
09:19  Россия и Иран ускоряют работу над проектом, который станет альтернативой Суэцкому каналу, - Al-Quds Al-Arabi
08:44  Саммит G7: "Большая семерка" раскололась на Евросоюз и всех остальных, - Ростислав Ищенко
08:14  Южный Кавказ во внешней политике Казахстана: интересы и перспективы, - А.Чеботарев
07:56  Туркменистан отдал контракт по повышению продуктивности нефтяных скважин компании из Китая
07:50  Туркменистан перейдет на составление трехлетних госбюджетов
07:42  Кто станет следующим президентом США, - Дмитрий Бавырин
07:36  ЕАЭС в условиях экономической войны: как развивать международные связи, - А.Королев
07:10  Цифровой юань претендует на статус новой глобальной валюты, - М.Сергеев
07:08  Запад подталкивает Дели к ужесточению пограничного конфликта с Пекином, - Владимир Скосырев
07:02  Грядут ли газовые бунты и веерные отключения электричества в Германии? - Ирина Гусева
06:50  Парадоксы постдемократии. В Ираке набирает обороты кампания борьбы с холерой, - А.Веселов
06:45  Таджикистан и Узбекистан будут совместно строить и эксплуатировать ГЭС в бассейне реки Зарафшон
00:47  Ближний Восток призывают к всеобщей мобилизации, - И.Субботин
00:45  Казахстан завлекают в обходной Россию коридор: Баку примет трехстороннюю встречу
00:34  Россия выйдет в мир через Каспий
00:29  Инфляция пошла "сносить" правительства и парламенты, - Роман Трунов
00:00  Bloomberg: Путин доводит экономику Германии до предела
Воскресенье, 26.06.2022
21:55  Эрдоган выбрал удачное время для решения курдской проблемы
21:53  Голодные игры: кому нужны прогнозы о мировом продовольственном кризисе
13:11  Европа начала готовиться к самой суровой зиме
13:02  Экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев объяснил свое свержение появлением в его стране типографии Freedom House
12:29  Спустя 30 лет: Таджикистан и Узбекистан восстановили железнодорожное сообщение
11:54  США разделятся на две нации - "красную" и "синюю", - Рональд Браунштейн
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
НАТО расширилось до Китая. Североатлантический альянс вступает в противостояние с Пекином, - С.Строкань
10:54 28.06.2022

27.06.2022,

...
Стартующий во вторник саммит НАТО в Мадриде откроет второй фронт Запада: помимо "прямой угрозы" со стороны России альянс признает "стратегическим вызовом" Китай. Как заявили в Белом доме, в новую стратегию альянса войдут "жесткие формулировки" относительно КНР. Подталкивая западных союзников к конфронтации с Китаем, США одновременно строят пояс сдерживания Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе, лидеры которого примут участие в саммите НАТО. Однако создать антикитайский фронт будет сложнее, чем антироссийский: Европа и часть Азии избегают прямой эскалации с Пекином. МИД КНР предсказал, что действия США и НАТО встретят "решительное сопротивление" в регионе и в мире, и призвал альянс пересмотреть свой курс на конфронтацию с Китаем.

Подготовка документа, который будет принят на саммите НАТО и определит отношения альянса с Китаем на ближайшее десятилетие, шла полным ходом на предшествовавшем встрече в Мадриде саммите G7 (см. "Ъ" от 27 июня). Как заявил журналистам в ходе саммита "группы семи" неназванный представитель Белого дома, сопровождающий президента США Джо Байдена в поездке по Европе, команды стран альянса "продолжают вносить финальные правки в стратегическую концепцию НАТО", в которой будет идти речь не только о Москве, но и о Пекине.

"У нас есть высокая степень уверенности, что мы достигнем хорошего результата. У нас будут жесткие формулировки по Китаю в стратегической концепции НАТО, что будет значительным шагом вперед по сравнению с предыдущей концепцией 2010 года, когда Китай не упоминался, а Россия была названа стратегическим партнером",- пообещал представитель администрации США.

Он также обратил внимание на то, что президент Байден поднял китайский вопрос в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, состоявшейся в рамках саммита "группы семи" в Эльмау. "Они затронули Китай, который будет оставаться важной темой этой поездки, и обсудили необходимость тесного сотрудничества между США и ЕС в их ответе на действия Китая",- сообщил представитель Белого дома.

Ранее американское видение того, какое место должен будет занять Китай в новой стратегии НАТО, изложил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Указав на то, что менее года назад министры обороны стран НАТО в своем совместном заявлении впервые упомянули Китай как один из главных вызовов, господин Кирби назвал актуальной задачей "обсуждение с союзниками той угрозы, которую Китай представляет для международной безопасности, далеко за пределами Индо-Тихоокеанского региона". Напомним, что с первых дней существования НАТО, созданного в 1949 году для защиты Европы от СССР, в традиционную зону ответственности альянса Китай никогда не входил.

В то время как американские представители призывают признать Китай глобальной проблемой, западноевропейские лидеры воздерживаются от антикитайской риторики, предпочитая не поднимать уровень конфронтации с Пекином.

Различие двух моделей сдерживания Москвы и Пекина будет отражено в разных определениях, которые будут даны России и Китаю в новой стратегии НАТО.

Если Россия будет названа "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности" альянса, то Китай будет признан "стратегическим вызовом", что скорее настраивает на долгосрочное соперничество, а не на оперативное сдерживание.

Подталкивая союзников по НАТО к конфронтации с Китаем, США одновременно активизировали усилия по расширению пояса сдерживания Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе, представители которого приглашены на саммит НАТО.

Как ожидается, на полях саммита пройдут двусторонние и многосторонние встречи с участием лидеров Японии, Австралии, Южной Кореи и Новой Зеландии, которые выражают беспокойство по поводу растущей активности Китая, опасаясь изменения статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, и рассчитывают на более тесную координацию с НАТО.

Весьма символично, что накануне саммита в Мадриде принимающие участие в его работе США, Великобритания, Япония, Австралия и Новая Зеландия объявили о создании нового альянса в Тихоокеанском регионе, который получил название "Partners in the Blue Pacific" (PBP). Этот пятисторонний механизм станет уже третьим по счету объединением помимо QUAD и AUCUS, провозглашающим своей целью создание "свободного и безопасного Индо-Тихоокеанского региона", понимаемого как антитеза "китайскому миру". Партнерство PBP рассматривается как один из ответов на подписанный Китаем и Соломоновыми Островами в мае этого года пакт о безопасности. Вашингтон и его союзники на Тихом океане опасаются, что этот пакт откроет дверь для широкого китайского военного присутствия в регионе.

Джо Байден отказывается от торговой войны с Китаем
Впрочем, среди азиатских союзников США также нет полного консенсуса по вопросу будущего сдерживания Китая, идею которого активно продавливает Вашингтон. Как сообщила газета Korean Times со ссылкой на источник в администрации президента Южной Кореи Юн Сок Еля, Сеул не намерен проводить ни антироссийскую, ни антикитайскую политику.

"Участие в саммите НАТО не имеет ничего общего с возможностью поворота Южной Кореи в сторону антикитайской и антироссийской политики. Мы не являемся страной-членом НАТО. Концепция коллективной обороны НАТО не имеет к нам никакого отношения, в то время как мы сосредоточены на улучшении партнерских отношений с членами НАТО по более широким идеям всеобъемлющей безопасности, изменения климата, новых технологий и других ценностей",- цитирует Korean Times источник в администрации южнокорейского президента.

Решимость НАТО во главе с США принять в Мадриде "историческое" решение об открытии второго фронта Запада против Китая уже вызвала резкую критику со стороны Пекина.

"Мы призываем НАТО прекратить проводить идеологические линии, подстрекать к конфронтации, распространять ложную информацию и делать провокационные заявления в адрес Китая",- заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Назвав НАТО "продуктом холодной войны и крупнейшим военным союзом под руководством США", представитель МИД КНР указал на то, что страны Североатлантического альянса вышли за рамки своей зоны ответственности и "добежали до Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы показать свою силу". "Эти действия очень опасны и влекут за собой настороженность и решительное сопротивление стран АТР и международного сообщества",- отметил китайский дипломат.

Сергей Строкань

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656402840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Награждены лауреаты премии Сената для журналистов "Парасат"
- В Мажилисе поздравили журналистов и подвели итоги конкурса "Парламент сөзі"
- Спикер Сената встретился с Генеральным Секретарем ТЮРКСОЙ
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июня 2022 года №424
- Утверждена очередная повестка заседания Палаты
- Кадровые перестановки
- Дыры в экономике сахаром не засыплешь
- Казахстан, Азербайджан и Турция обсудили вопросы транспортного взаимодействия
- Вопросы ответственности за рекламу финансовых пирамид обсудили в Сенате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  