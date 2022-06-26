Шахноза Мирзиеева защитила кандидатскую диссертацию по педагогике в Москве

11:30 28.06.2022

Шахноза Мирзиеева в минувший четверг защитила кандидатскую диссертацию в российском государственном педагогическом университете имени А.И. Герцена.



По словам Мирзиеевой, подготовка к данному событию шла четыре года. Тему для научной работы она выбрала следующую: "Содействие развитию инновационной компетентности руководителей дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан".



Так, диссертационный совет педуниверситета им. А.И. Герцена "за разработку научной задачи, теоретическое обоснование и внедрение в практику педагогических средств содействия развитию инновационной компетентности руководителей дошкольных образовательных учреждений" решил присудить Мирзиеевой ученую степень кандидата наук по специальности - общая педагогика, история педагогики и образования.



Напомним: Шахноза Мирзиеева возглавляет Главное управление формирования и ведения политики сферы дошкольного образования Министерства дошкольного образования (МДО) Узбекистана с 2019 года.



Ранее она занимала пост заместителя начальника Главного управления организации деятельности дошкольных учреждений и стратегического развития МДО.



Известно, что при содействии Мирзиеевой было подписано соглашение между Министерством дошкольного образования и компанией "Лукойл" о строительстве нескольких дошкольных организаций в стране.