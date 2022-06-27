Дыры в Казэкономике сахаром не засыплешь, - Алма Бектенова

11:40 28.06.2022 Дыры в экономике сахаром не засыплешь

"Сладкая лихорадка" – лишь симптом тотального игнорирования проблем в экономике и производстве.



В Казахстане сложилась тяжелейшая ситуация с неоправданно подорожавшим сахаром, однако это только следствие многолетнего пренебрежения реальным импортозамещением. Несмотря на неоднократные указания президентов Назарбаева и Токаева, несмотря на миллиарды, вбуханные в различные программы развития производства, страна не в состоянии обеспечить себя простейшими продуктами. Мы проиграли все торговые войны, капитулировали даже перед партнерами по ЕАЭС, целиком полагались на импорт. В результате наши граждане дерутся за сахар и вынуждены платить за него непомерную цену.



Битвы в супермаркетах



Еще в феврале килограмм сахара-песка стоил около 296 тенге, сегодня нижняя планка – в районе 490 тенге. В некоторых торговых точках цена на сладкий продукт поднялась выше 900 тенге, повсеместно образовался дефицит. С горя продавцы обратились к практике конца 80-х годов: во многих магазинах действует ограничение – не более двух-четырех кг в одни руки. Безусловно, цена на сахар будет расти и дальше, что лишь подхлестывает ажиотаж.



По сообщениям прессы и очевидцев, покупатели сражались друг с другом в Таразе, Уральске, Кокшетау, Талдыкоргане и других городах. Кое-где устраивали давки, избивали продавцов и выламывали двери. Чиновники же, как всегда, не знают точно, есть ли дефицит, и тем более не знают, как с ним бороться.



По данным Бюро национальной статистики, за год казахстанцы потребляют около 532 тыс. тонн сахара. Производят его четыре завода в Алматинской и Жамбылской областях, однако они не обеспечивают рынок (в прошлом году 43%, в этом около 30%). Кроме того, по большей части продукт делают из бразильского сахарного тростника, так как сахарную свеклу республика почти не выращивает (7%). Нет нужды подчеркивать, что дефицит и резкое удорожание основного ингредиента по цепочке влияет на производство множества товаров – сладостей, напитков и так далее. Предприятия ряда отраслей оказались на грани закрытия.



При этом, как утверждают специалисты, Казахстан имеет все возможности для собственного производства сахара. Нужно возродить советскую ирригационную систему, наладить выращивание свеклы рядом с профильными заводами. Однако при множестве разработанных и обеспеченных бюджетными средствами программах в правительстве долгие годы всецело полагались на импорт.



Не надо кивать на Украину



Война только обострила складывающееся годами положение. В последних числах мая чиновники, наконец, признали дефицит, хотя возник он еще в марте. Правда, как это водится в высших кругах, между собой слуги народа не договорились, поэтому в речах царил разнобой.



Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов объяснил провал "сладкой политики" решением соседей. "Дефицит сахара обусловлен введенным запретом со стороны Российской Федерации на экспорт сахара. В рамках решения Совета Евразийской экономической комиссии от 15 апреля 2022 года Республике Казахстан предоставлено право на беспошлинный ввоз сахара белого и сахара-сырца тростникового в объеме 350 тысяч тонн до 31 августа 2022 года", – сказал вице-премьер.



Кроме того, согласно данным АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" (КТЖ), по территории страны перемещаются 152 вагона с сахаром (более 10 тысяч тонн). КТЖ заявила, что сахар из Индии привезли в Нур-Султан, а также доставили 116 вагонов с тростниковым сахаром-сырцом на заводы.



В то же время подчиненный Султанова – глава комитета торговли Ержан Казанбаев – дефицит отрицал. "Султанов сказал, что дефицит обусловлен запретом России на экспорт. Еще раз говорим, у нас дефицита нет. В СМИ появляется информация, что во многих точках идет ажиотажная скупка сахара. Чтобы не создавать дефицита сахара, некоторые торговые точки делают ограничение на покупку сахара. Но в целом дефицита нет", – так пресса процитировала Казанбаева.



Глава комитета успокоил граждан, сообщив, что запасов достаточно. "Порядка 60 тысяч тонн. Они полностью отвечают потребностям нашего населения. Мы также осуществляем ежедневные поставки сахара. Мы также в рамках ЕЭКа дополнительно взяли квоту на 100 тысяч тонн, которые полностью обеспечат три наших сахарных завода. Они будут поставлять сахар ежедневно", – сказал он.



До скрежета зубовного напоминает предыдущие метания чиновников, например, когда в прошлом году в период "картофельно-морковного коллапса" они перекладывали вину за дефицит и бешеные цены от ведомства к ведомству. Не удивительно, что население хронически не верит речениям власть имущих и продолжает судорожно закупаться.



Разумеется, как и в случае с картошкой, не остался в стороне и Минсельхоз. За пару дней до признаний Султанова, министерство также отвергло дефицит.



Подайте нам кусочек



На днях правительство осознало, что надо действовать. Казахстан запросил еще 100 тыс. тонн сахара, о чем сообщил Бахыт Султанов. "350 тыс. тонн сейчас есть. Мы запрашиваем сахар в других странах. В мире одним из крупных поставщиков является Бразилия, Индия и Вьетнам. Но Индия тоже ограничила, поэтому проводим переговоры. Мы запросили еще 100 тыс. тонн, помимо тех 350 тыс. тонн, которые сегодня уже приняты. На данный момент Минсельхоз проводит переговоры и свои расчеты, состыковку индикативных балансов", – сказал вице-премьер. По его словам, 15 июля в Беларуси состоится очередное заседание совета ЕЭК, в рамках которого стороны дополнительно рассмотрят вопрос по ввозу сахара. Напомним, что российские ограничения действуют до 31 августа текущего года.



Тут же выступил глава Минсельхоза Ербол Карашукеев, который торжественно пообещал гражданам в семь раз увеличить производство собственного сахара, но через пять-шесть лет. Для этого нужны гигантские субсидии, вложения будут потрачены на ирригацию в Алматинской и Жамбылской областях. И вновь мы не услышали ответа на вопрос, что мешало решить проблему раньше? Казахстанские фермеры готовы выращивать свеклу – только воду дайте. Более того, в правительстве и сегодня отрицают необходимость собственного полноценного производства.



То, что соседи, годами поставлявшие дешевый продукт, могут в любой момент подвести, для чиновников не является решающим аргументом. Теперь к спекулятивным махинациям добавились объективные сложности логистики: путь сахара до прилавка значительно удлинился, морские перевозчики требуют военные надбавки. Между тем, на выпуске кондитерских изделий дефицит уже сказался.



В июне появилось сообщение о том, что казахстанская "Lotte Рахат" (21% рынка) полностью остановила производство некоторых изделий из-за нехватки сахара. СМИ процитировали представителей компании, утверждавших, что производство кондитерских изделий с высоким содержанием сахара приостановлено, "потому что его просто нет". Кроме того, ряд профильных предприятий повысил цены на свою продукцию, а некоторые, как говорилось выше, всерьез опасаются простоев и даже закрытия.



В целом же, по данным портала Energyprom, потребление сладостей в РК снизилось. За первый квартал 2022 года на душу населения в среднем пришлось 10,3 килограмма сахара, джема, меда, шоколада и кондитерских изделий, что на 1,3% меньше по сравнению с первым кварталом 2021 года. Тем не менее, из них непосредственно на сахар-песок пришлось 4,5 килограмма, на 7,2% больше по сравнению с январем-мартом 2021 года.



Мы не будем развивать производство



Пока нарастает ажиотаж, чиновники ищут миллион причин не обеспечивать страну собственным "сладким продуктом". Если Минсельхоз обещает дать сахар через пять-шесть лет, то Бахыт Султанов отрицал подобные планы. По его словам, вырастить большие объемы сахарной свеклы слишком сложно и дорого. Много лет Казахстан закупал готовый продукт и сырец в России, а это быстрее и дешевле. Конъюнктура рынка была такой, что 70% импорта дешевле закупать в России, чем везти из Бразилии, отметил Султанов.



Если вернуться к статистике, то, как сообщил Energyprom, по итогам первого квартала текущего года в РК произвели 51,2 тысяч тонн сахара, это на 20,3% меньше, чем было произведено в 2021 году. В частности, Жамбылская область сократила производство на 12,5% (37,4 тысяч тонн). Отмечается, что за первые два месяца 2022 года местные компании обеспечили спрос на сахар всего на 29,8%, против 42,5% годом ранее. Импортозависимость существенно усилилась, на фоне военных потрясений это сыграло роковую роль.



Доля иностранной продукции составила 70,2%, пишет портал. Соответственно, объемы импорта выросли на 18,3% и составили 42,3 тысячи тонны. Экспорт, разумеется, отсутствует в принципе. С начала текущего года Казахстан импортировал тростникового и свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы на общую сумму 26,9 млн долларов. Объем продукции составил 45,4 тысячи тонны. Большую часть завезли из России – 93,2% от всего объема, или 42,3 тысячи тонны. Еще 6,7% сахара и сахарозы поставили из Бразилии.



Статданные подтверждают и рост цен. Только за март он составил 36,1%, за год стоимость выросла на 50,2%. Наибольший годовой рост цен на сахар был зарегистрирован в Алматы (на 70,1%), а также в Костанайской (на 64,7%), и Жамбылской (на 60,5%) областях.



По словам специалистов, корень зла не в украинском форс-мажоре, а в хронической неспособности защитить собственных производителей от экспансии со стороны россиян. Глобальный рынок диктует свои правила, однако это не повод губить собственную промышленность, поставленную в заведомо неконкурентные условия. Сокращение в сахарном секторе автоматически ударило по сельскому хозяйству, кондитерам, логистикам и другим отраслям, повлияло на занятость и в конечном итоге – на общую ситуацию в экономике.



Примечательно, что Россия и Беларусь сумели наладить 100% производственный цикл и зарабатывают на экспорте, тогда как Казахстан, погнавшись за временной дешевизной, оказался в "сладкой яме". В последние годы в стране регулярно случаются продовольственные кризисы, тяжелым бременем ложащиеся на население и добросовестный бизнес. Эта угроза может быть устранена только с реальным развитием отечественного продуктового сектора.



Бектенова Алма

27.06.2022 Источник - turanpress.kz

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