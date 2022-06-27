 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 28.06.2022
11:50  Без предрассудков. Об интернациональных семьях знаменитых казахов и казашек, - Бахыт Жанаберген
11:43  Как Тигран Кеосаян возбудил казнацпрессу
11:40  Дыры в Казэкономике сахаром не засыплешь, - Алма Бектенова
11:30  Шахноза Мирзиеева защитила кандидатскую диссертацию по педагогике в Москве
10:54  НАТО расширилось до Китая. Североатлантический альянс вступает в противостояние с Пекином, - С.Строкань
10:51  В США задохнулись в фуре 46 мигрантов. Виновником назван лично Байден
10:45  Младенцев продавали на одном из казахстанских сайтов

10:43  Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
09:27  Благотворительность по-турецки: Анкара бесплатно передаст Киеву новые "Байрактары"
06:31  Зачем Казахстану инвестировать в кыргызскую ГЭС?
05:59  Американо-саудовскую оттепель может охладить война в Йемене, - Игорь Субботин
05:56  Успешный опыт КНР позволит РФ защитить информационный суверенитет
05:44  БРИКС. Возникает антизападный блок народов небывалой мощи, - Стефан Ауст
00:14  Запад бросает вызов Шелковому пути, - Анатолий Комраков
00:02  Шесть угроз, которые могут взорвать Казахстан и всю Центральную Азию, - Айнур Курманов
Понедельник, 27.06.2022
23:36  Штаты прощаются с демократией: право на оружие отменяют
22:00  "Газпром" снова начал поставки газа по "Турецкому потоку"
21:58  Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС
21:41  Кыргызстан начал экспортировать уголь в Латвию и Польшу
21:36  Турция и саммит НАТО в Мадриде. Анкара заметно повышает ставки, блокируя вступление Швеции и Финляндии в НАТО
15:51  Самый агрессивный ЦБ в мире повысил ключевую ставку до 200%
15:21  Advance: План уничтожения России провалился. Ущерб для Европы растет
15:18  Экономический кризис в США уже начался, - В.Катасонов
15:17  Mysl Polska: Поляки перехитрили Путина - сами устроили себе энергетический кризис
11:40  Узбекистан и Таджикистан начинают разработку договора по купле-продаже электроэнергии с Рогунской ГЭС
11:39  Вечные ценности. Как традиционное китайское платье ципао покорило современный мир моды
11:34  Конфликт на Украине - это многоплановая катастрофа, которая в обозримом будущем только усугубится, - Джон Миршаймер
11:33  Русские Манштейны. Полтавский истребитель комиссаров и Дед (история)
09:19  Россия и Иран ускоряют работу над проектом, который станет альтернативой Суэцкому каналу, - Al-Quds Al-Arabi
08:44  Саммит G7: "Большая семерка" раскололась на Евросоюз и всех остальных, - Ростислав Ищенко
08:14  Южный Кавказ во внешней политике Казахстана: интересы и перспективы, - А.Чеботарев
07:56  Туркменистан отдал контракт по повышению продуктивности нефтяных скважин компании из Китая
07:50  Туркменистан перейдет на составление трехлетних госбюджетов
07:42  Кто станет следующим президентом США, - Дмитрий Бавырин
07:36  ЕАЭС в условиях экономической войны: как развивать международные связи, - А.Королев
07:10  Цифровой юань претендует на статус новой глобальной валюты, - М.Сергеев
07:08  Запад подталкивает Дели к ужесточению пограничного конфликта с Пекином, - Владимир Скосырев
07:02  Грядут ли газовые бунты и веерные отключения электричества в Германии? - Ирина Гусева
06:50  Парадоксы постдемократии. В Ираке набирает обороты кампания борьбы с холерой, - А.Веселов
06:45  Таджикистан и Узбекистан будут совместно строить и эксплуатировать ГЭС в бассейне реки Зарафшон
00:47  Ближний Восток призывают к всеобщей мобилизации, - И.Субботин
00:45  Казахстан завлекают в обходной Россию коридор: Баку примет трехстороннюю встречу
00:34  Россия выйдет в мир через Каспий
00:29  Инфляция пошла "сносить" правительства и парламенты, - Роман Трунов
00:00  Bloomberg: Путин доводит экономику Германии до предела
Воскресенье, 26.06.2022
21:55  Эрдоган выбрал удачное время для решения курдской проблемы
21:53  Голодные игры: кому нужны прогнозы о мировом продовольственном кризисе
13:11  Европа начала готовиться к самой суровой зиме
13:02  Экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев объяснил свое свержение появлением в его стране типографии Freedom House
12:29  Спустя 30 лет: Таджикистан и Узбекистан восстановили железнодорожное сообщение
11:54  США разделятся на две нации - "красную" и "синюю", - Рональд Браунштейн
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Как Тигран Кеосаян возбудил казнацпрессу
11:43 28.06.2022

Кто стоит за Тиграном? Обзор казахской прессы
Порталы заводят телеграм-каналы и ссылаются

Некий бум и перманентный расцвет интернет-ресурсов, которые можно отнести к СМИ, к масс-медиа на казахском языке, на государственном языке, кажется, начинает в какой-то мере сходить на нет… Вроде открываются какие-то новые интернет-сайты, порталы. Но в кругу тех, которые уже были, которые стали заметными и работали не один год, и не два, а гораздо больше – там кажется началась стагнация. Некоторые вполне себе активные ресурсы заметно притормозились, нет обновления. Хотя они еще в прошлом году не только вовсю "рерайтили", но и выдавали "на-гора" собственную информационную продукцию.

Например, "Кала мен Дала". Это был вроде как сайт газеты одноименной – но работал как привычный теперь уже формат информационного портала. Теперь свежих обновлений нет… Разумеется, что-то рождается, что-то умирает, кто то "замирает" – такое непостоянство бывает и в русскоязычном сегменте виртуальных СМИ, но все равно грустно и тревожно, когда прекращается работа любого СМИ, лента новостей не обновляется и т.д.

А что же сообщают те порталы, что продолжают работать на полную катушку? Например, у портала Dalanews есть собственный телеграмм-канал, который называется "Dala Инсайд". Этот телеграмм-канал выдает материал, в котором рассказывается, кто же стоит за семейной четой в составе Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаняна, являющихся одними из видных пропагандистов Кремля и проводимого им курса. Тигран Кеосанян известен своими публичными нападками на Казахстан, на проводимую им политику, а Маргарита Симоньян недавно отличилась "откровенными" вопросами, обращенными к Президенту РК К-Ж. Токаеву…

Т.me/dalainside указывает, что за вышеназванными господами стоит верный путинский медиа-менеджер и один из главных организатор агрессивной пропаганды Кремля, Администрации президента РФ Алексей Громов, которого в известных кругах так и называют "Куратор". Другая его кличка "Премьер пропаганды". Известен тем, что он пользуется кнопочным телефоном (утверждается, что этот человек, находящийся 23 года рядом с Путиным, не дружит с новыми гаджетами) и ему первому поступает бюджет, спускаемый на пропагандистскую работу по внешнему периметру. А это огромные суммы, с которых кормится тот же Тигран и по чьей указке он и делает информационные атаки. Одним словом за кеосаяновскими нападками стоит Администрация президента РФ и еще неизвестно какие провокации нас ждут.

Удивления, посетившие людей в заведениях общепита

В стране вновь пошла мода на так называемые "языковые патрули". Помните ютуб-канал Tiл майданы" – "Языковой фронт" и его создателя Куата Ахметова? Теперь довольно активно, можно сказать агрессивно (соответственно, вызывает ответную агрессивность и эмоции) 32-летний блогер из Павлодара Диас Кузаиров точно так же кошмарит те магазины, кафе где нет меню, различных объявлений или рекламы дублированных на казахском языке, ссылаясь строго на нормы закона о языках и последних нововведениях в него. Но речь не о нем, а о его последователях, которые правда не снимают роликов, а пишут в соцсетях, на сайтах.

Так сайт Adyrna приводит следующие материалы. Первый – это рассказа известного журналиста (перепечатывается его пост в фейсбуке) Айбара Олжая. Он обнаружил в своем родном городе Алматы лагманхану, в которой отсутствует меню и прочая документация на государственном языке. Он спокойно все объяснил официанту, тот донес до начальства и ему было обещано, что все это в течение недели буде исправлено. Adyrna привела не весь пост – а в фейсбуке радетель родного языка привел даже переписку, в которой работник лагманханы отчитался, что он связался с своим начальством и указал сроки исправления недочетов.

Сам же Айбар удивляется тому, что "в этой "Лагманхане №1" все посетители практически одни казахи. Обслуживающий персонал – тоже сплошь казахи. Причем говорящие на казахском. А меню только на русском… Алматы парадоксален. Но город – для души".

Точно с таким же непорядком столкнулась Дина Имамбай, и сайт Adyrna приводит ее историю. Она в один как у Айбара. Но если тому сразу пошли на встречу его беспокойству, то тут почти конфликтная ситуация.

Сначала работники заведения заявили, что их вполне устраивает их меню только на русском языке, а потом посоветовали – коли ей что-то не нравится, то она может пройти в другое заведение… А одна из посетителей, тоже девушка, услышав претензии Дины, вообще заявила: "…а зачем казахский? Довольно же русского".

Сама Дина пишет, что она, в свою очередь была удивлена тем, что кафе оказывается халяльное (мусульманское, без спиртного – Прим.), официантки были в платках, а официанты в тюбетейках…

Майлин Виктор
27.06.2022

Источник - turanpress.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656405780


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Награждены лауреаты премии Сената для журналистов "Парасат"
- В Мажилисе поздравили журналистов и подвели итоги конкурса "Парламент сөзі"
- Спикер Сената встретился с Генеральным Секретарем ТЮРКСОЙ
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июня 2022 года №424
- Утверждена очередная повестка заседания Палаты
- Кадровые перестановки
- Дыры в экономике сахаром не засыплешь
- Казахстан, Азербайджан и Турция обсудили вопросы транспортного взаимодействия
- Вопросы ответственности за рекламу финансовых пирамид обсудили в Сенате
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  