Как Тигран Кеосаян возбудил казнацпрессу

11:43 28.06.2022

Кто стоит за Тиграном? Обзор казахской прессы

Порталы заводят телеграм-каналы и ссылаются



Некий бум и перманентный расцвет интернет-ресурсов, которые можно отнести к СМИ, к масс-медиа на казахском языке, на государственном языке, кажется, начинает в какой-то мере сходить на нет… Вроде открываются какие-то новые интернет-сайты, порталы. Но в кругу тех, которые уже были, которые стали заметными и работали не один год, и не два, а гораздо больше – там кажется началась стагнация. Некоторые вполне себе активные ресурсы заметно притормозились, нет обновления. Хотя они еще в прошлом году не только вовсю "рерайтили", но и выдавали "на-гора" собственную информационную продукцию.



Например, "Кала мен Дала". Это был вроде как сайт газеты одноименной – но работал как привычный теперь уже формат информационного портала. Теперь свежих обновлений нет… Разумеется, что-то рождается, что-то умирает, кто то "замирает" – такое непостоянство бывает и в русскоязычном сегменте виртуальных СМИ, но все равно грустно и тревожно, когда прекращается работа любого СМИ, лента новостей не обновляется и т.д.



А что же сообщают те порталы, что продолжают работать на полную катушку? Например, у портала Dalanews есть собственный телеграмм-канал, который называется "Dala Инсайд". Этот телеграмм-канал выдает материал, в котором рассказывается, кто же стоит за семейной четой в составе Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаняна, являющихся одними из видных пропагандистов Кремля и проводимого им курса. Тигран Кеосанян известен своими публичными нападками на Казахстан, на проводимую им политику, а Маргарита Симоньян недавно отличилась "откровенными" вопросами, обращенными к Президенту РК К-Ж. Токаеву…



Т.me/dalainside указывает, что за вышеназванными господами стоит верный путинский медиа-менеджер и один из главных организатор агрессивной пропаганды Кремля, Администрации президента РФ Алексей Громов, которого в известных кругах так и называют "Куратор". Другая его кличка "Премьер пропаганды". Известен тем, что он пользуется кнопочным телефоном (утверждается, что этот человек, находящийся 23 года рядом с Путиным, не дружит с новыми гаджетами) и ему первому поступает бюджет, спускаемый на пропагандистскую работу по внешнему периметру. А это огромные суммы, с которых кормится тот же Тигран и по чьей указке он и делает информационные атаки. Одним словом за кеосаяновскими нападками стоит Администрация президента РФ и еще неизвестно какие провокации нас ждут.



Удивления, посетившие людей в заведениях общепита



В стране вновь пошла мода на так называемые "языковые патрули". Помните ютуб-канал Tiл майданы" – "Языковой фронт" и его создателя Куата Ахметова? Теперь довольно активно, можно сказать агрессивно (соответственно, вызывает ответную агрессивность и эмоции) 32-летний блогер из Павлодара Диас Кузаиров точно так же кошмарит те магазины, кафе где нет меню, различных объявлений или рекламы дублированных на казахском языке, ссылаясь строго на нормы закона о языках и последних нововведениях в него. Но речь не о нем, а о его последователях, которые правда не снимают роликов, а пишут в соцсетях, на сайтах.



Так сайт Adyrna приводит следующие материалы. Первый – это рассказа известного журналиста (перепечатывается его пост в фейсбуке) Айбара Олжая. Он обнаружил в своем родном городе Алматы лагманхану, в которой отсутствует меню и прочая документация на государственном языке. Он спокойно все объяснил официанту, тот донес до начальства и ему было обещано, что все это в течение недели буде исправлено. Adyrna привела не весь пост – а в фейсбуке радетель родного языка привел даже переписку, в которой работник лагманханы отчитался, что он связался с своим начальством и указал сроки исправления недочетов.



Сам же Айбар удивляется тому, что "в этой "Лагманхане №1" все посетители практически одни казахи. Обслуживающий персонал – тоже сплошь казахи. Причем говорящие на казахском. А меню только на русском… Алматы парадоксален. Но город – для души".



Точно с таким же непорядком столкнулась Дина Имамбай, и сайт Adyrna приводит ее историю. Она в один как у Айбара. Но если тому сразу пошли на встречу его беспокойству, то тут почти конфликтная ситуация.



Сначала работники заведения заявили, что их вполне устраивает их меню только на русском языке, а потом посоветовали – коли ей что-то не нравится, то она может пройти в другое заведение… А одна из посетителей, тоже девушка, услышав претензии Дины, вообще заявила: "…а зачем казахский? Довольно же русского".



Сама Дина пишет, что она, в свою очередь была удивлена тем, что кафе оказывается халяльное (мусульманское, без спиртного – Прим.), официантки были в платках, а официанты в тюбетейках…



Майлин Виктор

27.06.2022