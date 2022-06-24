Без предрассудков. Об интернациональных семьях знаменитых казахов и казашек, - Бахыт Жанаберген

11:50 28.06.2022 24.06.2022



Бахыт Жанаберген,



В нашем обществе немало тех, кто с предубеждением относится к смешанным, или межэтническим, бракам, считая, что они способствуют "размыванию" национальной идентичности. Между тем, можно назвать немало казахов и казашек, в том числе поднимаемых сегодня на щит национально озабоченными гражданами, кто не только не видел в этом ничего предосудительного, но и сам вступал в такие браки, создавая интернациональные семьи. Вспомним некоторых из них.



Жены "алашординцев"

Спутницей жизни лидера национально-демократической партии "Алаш", главы правительства "Алаш-Орды" Алихана Букейханова была дочь политического ссыльного Елена Севостьянова, коренная сибирячка. Его мать возражала против этого брака, так как невеста была православной, но тщетно. Свадьбу сыграли в Омске в 1902 году. У супругов родились дочь Елизавета (близкие называли ее Зейнеп) и сын Сергей (Октай). Елизавета в 1923-м, через два года после смерти матери, вышла замуж за Смагула Садвакасова, будущего наркома просвещения Казахской ССР, умершего в 1933-м, участвовала как военврач в Великой Отечественной войне, стала доктором медицинских наук. А Сергей выбрал профессию инженера-геолога, написал научные труды по медным и урановым рудам, работал с Канышем Сатпаевым.

Ахмет Байтурсынов, тоже один из видных деятелей партии "Алаш", которого за выдающийся вклад в развитие казахской литературы и письменности сегодня именуют не иначе чем "учителем нации" (именно так назывался посвященный ему телесериал, вышедший недавно на экраны), был женат на Александре Ивановой, преподававшей в русско-казахской школе в селе Аулиеколь Кустанайской области. Брак заключили согласно мусульманским традициям, Александра приняла ислам и стала Бадрисафой. Впоследствии она разделила с мужем все выпавшие на его долю тяготы.

После замужества приняла ислам и Ольга Пушкарева, ставшая супругой Жаханши Досмухамедова, в будущем руководителя Западного отделения "Алаш-Орды". Она, учащаяся медицинских курсов, вышла замуж за студента последнего курса юридического факультета Московского университета в 1912-м. Позже, в 1930-х годах, когда Досмухамедова начали подвергать гонениям (его расстреляли в 1938-м), Ольга активно выступала в его защиту.

Ее родная сестра Надежда стала второй женой Турара Рыскулова, который придерживался иных, чем Жаханша, политических взглядов. Познакомились они в Ташкенте, куда совсем еще юная Надя с матерью бежали из Томска от голода. А Рыскулов в тот период, несмотря на молодой возраст, занимал высокие должности в правительстве Туркестанской АССР, возглавлял ее ЦИК. Ранее он был женат на Татьяне Колосовской, дочери Чимкентского уездного, а потом и Ташкентского градоначальника, словом, весьма крупного царского чиновника. Позже Рыскулов расстался с Надеждой и соединился гражданским браком с Верой Дергачевой. А последней его женой стала Азиза Исенгулова, дочь казаха и татарки (она, как и ее муж, во второй половине 1936-х тоже подверглась репрессиям). Чадолюбивый отец ко всем своим детям от разных браков относился одинаково нежно и заботливо.

Мустафа Шокай, второй после Мухамеджана Тынышпаева глава Туркестанской автономии со столицей в Коканде, после ее разгрома в начале 1918-го бежал в Ташкент, где познакомился с 30-летней Марией Гориной, супругой местного юриста, готовившей себя к оперной сцене. Решив быть вместе, они заключили брак в одной из мечетей. Потом лихолетье тех лет развело их, но через год супруги воссоединились в Тифлисе, откуда позже уехали в Стамбул, а потом в Париж. Мария Яковлевна находилась рядом с мужем вплоть до его смерти в декабре 1941-го, а сама ушла из жизни в 1969-м.

Замечательный писатель и переводчик, автор первого романа на казахском языке Жусипбек Аймауытов, тоже входивший в партию "Алаш" и обвиненный по расстрельной статье раньше своих соратников, еще в 1930-м, был женат дважды. Первой его супругой стала Вера Волкова, которая родила сыновей Бектура и Жанака. После ее ранней смерти в 1921-м Аймауытов связал свою жизнь с Евгенией Карабатыркызы Сермухамедовой, дочерью казаха и русской. В этом браке на свет появилась дочь Муза.



Браки по-советски

Первый президент Академии наук Казахской ССР Каныш Сатпаев дважды состоял в официальном браке. Во второй раз он женился на Таисии Кошкиной, ради которой будущий великий ученый-геолог оставил Шарипу, родившую ему дочь. Познакомились Каныш и Таисия в начале 1920-х, когда учились на геологоразведочном факультете Томского технологического института, но жить вместе стали только в 1928-м. Они были не только супругами, но и коллегами, вместе поднимали казахскую геологию. А Ханиса, дочь Сатпаева от первого брака, ставшая доктором медицинских наук, называла вторую его жену "второй мамой": "С шести лет я жила и училась в Карсакпае, в доме отца и Таисии Алексеевны, а летние каникулы проводила у мамы Шарипы в Баянауле. Потом были Алма-Ата, учеба и работа в мединституте, семья и дети. Добрейшая и чуткая Таисия Алексеевна любила и баловала моих детей как родных внуков".

Четырежды был женат автор главного в казахской литературе романа Мухтар Ауэзов. С третьей своей женой Валентиной Кузьминой он познакомился в середине 1920-х, будучи студентом филологического факультета Ленинградского государственного университета. У супругов родилась дочь Лейла, ставшая впоследствии доктором исторических наук. А четвертой и последней спутницей жизни писателя была Фатима Габитова, татарка по национальности, подарившая ему сына Мурата, в будущем известного культуролога и общественного деятеля.

Столько же раз вступал в брак Ермек Серкебаев, оперный певец, который еще совсем молодым, в 33 года, был удостоен звания народного артиста СССР, а позже объездил с гастролями весь мир. Первой его женой была Тамара Лебедева. В этом союзе на свет появились сыновья Алмас, будущий автор произведений для классических жанров музыки (опера, балет), и Байгали, основатель и руководитель популярной как в Казахстане, так и в России поп-группы "АСтудио". А второй женой Ермека Серкебаева стала Лидия Иванова.

Один из основоположников казахской хоровой музыки и пения Бахытжан Байкадамов, чье имя носит улица в южной столице, соединил свою судьбу с Валентиной Панфиловой, старшей дочерью легендарного командира дивизии, внесшей неоценимый вклад в оборону Москвы. Девушка служила в медико-санитарном батальоне этой дивизии, прошла всю войну, получила тяжелое ранение, а после возвращения в Алма-Ату познакомилась с молодым казахским композитором и дирижером, вышла за него замуж, родила двух дочерей.

Поэт Олжас Сулейменов, автор не только стихов, которыми зачитывались многие в СССР, но и вызвавшей в 1970-х годах широкий резонанс книги "Аз и Я", связан узами Гименея с женщиной по имени Маргарита Владимировна. У них три дочери. Супруги отмечают как мусульманские, так и христианские праздники, что для интернациональной семьи неудивительно.

Четыре десятилетия прожили вместе Тимур Сулейменов, основатель и первый руководитель Союза дизайнеров Казахстана, и его жена Надежда Викторовна. Тимур Бимашевич – один из тех, кто участвовал в разработке дизайна тенге и государственной символики, автор монумента "Рассвет свободы", установленного в честь декабрьских событий 1986 года, и памятника Абаю в Москве. Он ушел из жизни четыре года назад.

Со своей женой Татьяной Малышевой первый казахский космонавт Токтар Аубакиров познакомился в 1975-м, когда ему было 28 лет, а ей, работавшей инженером-программистом в испытательном центре, – 23. Но официально свои отношения они оформили только через десять лет. В этой семье выросли двое сыновей. А второй казахский космонавт Талгат Мусабаев встретил свою будущую жену в Риге, где он оканчивал Рижский институт инженеров гражданской авиации. Его избранницей стала стоматолог Виктория Лацис, латышка по национальности. У супругов двое детей – сын и дочь.



Женщины тоже не отстают

В 1980-х наметилась новая тенденция, которая получила развитие в годы независимости, – в браки с представителями других этносов все чаще стали вступать казахские девушки, причем география их избранников очень широка. Этому способствовали и открытие границ в годы перестройки, и то, что женщины начали ощущать себя более свободными от традиционных стереотипов и условностей. В Интернете можно найти массу подобных историй. Приведем лишь несколько примеров, связанных с теми представительницами прекрасной половины, которые добились серьезных успехов в политике, бизнесе, искусстве, спорте.

Дочь известного архитектора Алмаса Ордабаева и внучка (по матери) бывшего министра просвещения Казахской ССР Абдыхамита Сембаева, окончив Первый Московский медицинский институт и оставшись там работать, в годы перестройки познакомилась с гражданином Чехословакии. Молодые решили жениться, после чего уехали на родину мужа. Там взявшая фамилию супруга Джамиля Стехликова сначала работала по профессии, но затем решила заняться общественной, а позже и политической деятельностью. Ее избрали в муниципалитет, потом заместителем председателя Партии зеленых, а в 2007-м она возглавила Министерство по правам человека и меньшинств, став первым в истории страны министром нечешского происхождения.

В начале прошлого года в СМИ появилась информация о назначении Асель Робертс заместителем начальника протокола нового президента США Джо Байдена. Ее девичья фамилия – Толенова, она родилась в 1976-в Алма-Ате, а после окончания школы в 1993-м поступила в Джорджтаунский университет. В начале "нулевых" годов Асель вышла замуж за Шона Робертса, американского гражданина, который в студенчестве занимался изучением русского языка и истории, а позже посвятил себя исследованию Центральной Азии. Супруги воспитывают дочь.

Алтынай Асылмуратова, дочь художественного руководителя Алма-Атинского хореографического училища, в 1980-м была принята в Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова (знаменитая Мариинка). Позже она стала прима-балериной. А в 1994-м ее пригласили в Парижскую оперу, где Алтынай сыграла главные партии в балетных постановках Рудольфа Нуриева. Ее мужем стал постоянный партнер по сцене Константин Заклинский, у них родилась дочь Анастасия, которую в 2016-м приняли солисткой в балетную группу театра "Астана-Опера". А саму Алтынай в том же году назначили ректором Казахской национальной академии хореографии.

В 1980-х зажглась звезда юных казахских шахматисток Гульнары и Эльвиры Сахатовых. Первая, которая постарше, дважды получала право играть в межзональных турнирах претенденток на звание чемпионки мира, что уже само себе означало вхождение в мировую женскую элиту. А в 1992-м обе сестры были в составе нашего квартета, занявшего высокое 8-е место на Всемирной шахматной Олимпиаде, первой для независимого Казахстана. Позже Гульнара вышла замуж за гражданина Великобритании и сейчас живет в Лондоне. А супругом Эльвиры стал Френд Беренд, один из лучших шахматистов Люксембурга.

В 2008-м американский журнал Forbes составил ежегодный рейтинг наиболее влиятельных женщин мира и 37-ю позицию в нем отвел Гульжан Молдажановой. Из представительниц постсоветских стран выше нее расположились только Юлия Тимошенко, на тот момент премьер-министр Украины (17-я), и Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга (31-я). А возглавила рейтинг Ангела Меркель, канцлер Германии. В начале 1990-х Гульжан, окончив КазГУ, отправилась покорять Москву и доросла до должности генерального директора крупнейшего российского холдинга "Базовый элемент". О личной жизни она не распространяется, но в одном из интервью сообщила: "Первую квартиру в Москве я купила в 1998 году, а до этого была прописана у мужа в Орле". Правда, брак продлился недолго – он распался вскоре после рождения дочери в 2001-м. Источник - qmonitor.kz

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