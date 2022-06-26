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Новая столица для Ахалского велоята Турмении. Стройка под личным контролем старого президентаНовая столица для Ахалского велоята Турмении. Стройка под личным контролем старого президента
13:28 28.06.2022

Новая столица Ахала. На этот раз Бердымухамедов утвердил материалы для бассейна и дизайн ворот детсада

25 июня председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Гурбангулы Бердымухамедов в очередной раз провел еженедельную инспекцию строящейся новой столицы Ахалского велаята, сообщает госинформагентство ТДХ.

Во время прошлой инспекции (18 июня) стало известно, что в новом городе запустят электротакси и электробусы, а также и построят мечеть на 5,5 тысяч мест "для укрепления моральных устоев".

Глава Госкомитета по строительству центра Ахалского велаята Дерягелди Оразов хяким города Шамухаммет Дурдылыев традиционно отчитались о ходе строительных работ и качестве применяемых при строительстве материалов.

Экс-президент утвердил дизайн городских ограждений и ворот детсада, кафельную плитку и дренажную решетку для бассейна в Детском оздоровительно-реабилитационном центре (он будет функционировать при Благотворительном форде имени Гурбангулы Бердымухамедова, – прим.ХТ).

Дренажная решетка для бассейна в Детском оздоровительном центре

Варианты ворот для строящегося в новой столице Ахала детсада

Председатель Халк Маслахаты также ознакомился с характеристиками четырех электроавтобусов и трех электротакси.

Судя по кадрам телерепортажа, экс-президент выбирал из четырех представленных электробусов: российского "КАМАЗ – 6282", корейского Hyundai Elec City, китайского Yutong ZK6126BEVG0623 и немецкого MAN Lion’s City 12E.

Среди обозначенных характеристик были размеры, количество мест в салоне, количество дверей, год выпуска модели, время зарядки и емкость аккумулятора, а также дистанция пробега на одном заряде. Данные по стоимости, наличию кондиционеров, сервисном обслуживании и другие не указываются.

В качестве такси были представлены две модели китайских электрокаров JAC e-J7 и JAC e-JS4, а также немецкий микроавтобус MAN TGE.

Бердымухамедов поручил контролировать расцветку пассажирского транспорта, а также учитывать климат Туркменистана.

Экс-президент также ознакомился с проектами строящегося подземного транспортного тоннеля и мечети, которая будет расположена на площади в 12,9 га. Он традиционно сделал ряд замечаний и внес свои исправления в проекты.

Далее Оразов отчитался о работе по получению соответствующих сертификатов на материалы, используемые при строительстве, и на дорожные знаки.

В продолжении инспекции Бердымухамедов-старший сообщил, что Распоряжением президента делегация во главе с Дерягелди Оразовым командируется во Вьетнам для обмена опытом в сфере градостроительства. Он также определил конкретные задачи по оснащению зданий и проведению необходимых пусконаладочных работ, которые должны быть выполнены в течение месяца. О командировке, а также о том, что мрамор для облицовки зданий нового города закупят во Вьетнаме, стало известно в ходе инспекции 4 июня.

В заключение Гурбангулы Бердымухамедов осмотрел строящийся девятиэтажный дом.

Гурбангулы Бердымухамедов контролирует мельчайшие детали оформления новой столицы региона. Во время прошлых инспекций строящегося города он утвердил дизайны канализационных люков, оформление интерьера здания цирка, дизайны различных уличных ограждений, фонарных столбов, скамеек, бордюров, мусорных урн, ворот местной администрации, памятника своему коню Акхану. Кроме этого также экс-президент одобрил кровельные материалы и панели для облицовки домов.

Источник - Хроника Туркменистана
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