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Западу - кирдык? Дальнейшие ходы Путина, - The Hill
13:35 28.06.2022

The Hill
США

Что Путин будет делать дальше?

Российский президент хорошо видит уязвимые места коллективного Запада, пишет The Hill. Автор статьи перечисляет несколько ключевых рычагов влияния на Европу и США, которые есть в распоряжении Путина, и пытается предсказать его дальнейшие действия.

На прошлой неделе пал Северодонецк. Что теперь думает президент Владимир Путин о боевых действиях на Украине и своей политике в отношении США, НАТО и Европейского Союза - и каких дальнейших шагов от него ждать? Поскольку всю глубину путинской обиды и затаенной злобы Запад осознал слишком поздно, могли ли США и НАТО переоценить силу украинского сопротивления или, наоборот, недооценить решимость Москвы идти до победного конца? Что если российский президент решит, что у него преимущество не только над Украиной, но и над США, НАТО и ЕС?

Какие стратегические, экономические, тактические и военные преимущества может усмотреть Путин? Во-первых, численные показатели в украинском конфликте явно на его стороне. При всем героизме украинцев, их сопротивление не бесконечно, тем более что потери растут, логистика разрушается, а запасы оружия истощаются.

Во-вторых, к худшему или к лучшему, Путин явно видит все слабости и недостатки западного альянса - скрывать их вечно не удастся, поэтому вполне можно ими воспользоваться. В этой связи для дальнейшего раскола сгодятся энергия и продовольствие. Европа зависит от российского газа и нефти. А дороговизна бензина в Америке (если предположить, что он не подешевеет) - уже и так огромная проблема для президента Байдена: его рейтинг падает с ростом инфляции, и это грозит подорвать долгосрочный консенсус и помешать дальнейшей многомиллиардной поддержке Украины.

Что касается продовольствия, то, как уже выяснил Путин в ходе сирийской операции, миграция - мощное оружие. Нет смысла объяснять, к чему приведет всемирная вспышка голода и нехватка продовольствия. Одних только украинских беженцев, ищущих убежища в Польше, Румынии и других странах, уже пять миллионов, и голод толкнет еще больше людей в Европу и США за безопасностью и пропитанием. Запад может с этим не справиться.

В-третьих, Путин видит, что США приходится планировать войну на два фронта - с Россией и Китаем. Он всецело сознает безрассудство этой стратегии. Наполеон и Гитлер оба затеяли войну на два фронта (в 1812 и 1941 году соответственно) и проиграли. Таким образом, Китай - это не только стратегический актив, но и ценный рынок для российской энергии. Это позволит обойти санкции и заставит Вашингтон тратить ресурсы на борьбу с противниками на другом конце света.

В-четвертых, Путин видит внутриамериканские распри практически по каждому вопросу и наверняка видит в них преграду их власти и влиянию. Может, он и не следит за такими тонкостями, как недавние решения Верховного суда вернуть вопрос об абортах в ведение штатов и дать американцам право на скрытое ношение огнестрельного оружия, но он видит, что политическая система США зашла в тупик и не работает.

В-пятых, у Путина есть и другие рычаги воздействия. Например, шумиха вокруг литовских санкций и решения Вильнюса заблокировать транзит ряда товаров и услуг в Калининград, балтийский анклав Москвы. ЕС может вмешаться и все решить. Но слабо завуалированные военные угрозы России уже вызвали бурную реакцию в Прибалтике.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что стратегия НАТО чревата тем, что Эстонию попросту "сотрут с лица земли". Путин воспользуется главным и единственным военным преимуществом перед НАТО - численным превосходством в ядерном оружии малой дальности. Не исключено, что он сделает громкое заявление о размещении дополнительных сил в Калининграде и расколет НАТО, словно дамокловым мечом.

На этой неделе состоится саммит НАТО в Мадриде. НАТО провозгласит новую стратегию - старая начала пересматриваться на следующий день после начала российской спецоперации 24 февраля. Она подразумевает передовую оборону и дополнительные силы НАТО в Прибалтике, а также на северном и южном флангах для сдерживания российской агрессии. Но сведет ли она на нет путинские преимущества, как он их себе представляет?

По счастью, преимущества российского лидера далеко не столь сильны и действенны, как ему кажется. Но пока Запад не осознáет, почему Путин решил, что время работает на него, и не попытается его разубедить, шансы на жизнеспособную контрстратегию отнюдь не радужные.

Доктор Харлан Ульман – старший советник Атлантического совета и главный автор доктрины "Шок и трепет". Его последняя книга называется "Пятый всадник и взаимогарантированное уничтожение: как массированные дестабилизирующие удары стали угрозой существования расколотой нации и мира вообще".

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656412500


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