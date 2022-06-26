Российские компании активно мигрируют в Казахстан

13:38 28.06.2022

С началом так называемой "военной операции" России в Украине, Казахстан стал магнитом для компаний, бегущих от санкционного давления. Так, к концу мая текущего года количество действующих иностранных предприятий в РК увеличилось на 12,7% с начала года, до 25 тысяч. При этом, если рассматривать месячный рост, то всплеск притока иностранных компаний в РК ожидаемо начался именно в марте 2022 года, сообщает Finprom.



В марте 2022 года прирост в секторе составил 3,3%, в апреле - 4%, в мае - 4%. Это максимальные значения за последние годы. Для сравнения: в целом за 2021 год среднемесячные темпы роста количества иностранных компаний составляли всего 1,1%.



В свою очередь количество зарегистрированных юридических лиц, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц с иностранным участием к концу мая достигло 40,2 тысячи.



С января по май текущего года показатель увеличился на 2,4 тысячи компаний. При этом основной приток приходится на организации из России: плюс 1,6 тысячи. По итогам мая 2022 года их количество достигло 13 тысяч.



Между тем в тройке лидеров по росту количества компаний также оказались Узбекистан (плюс 205 организаций) и Беларусь (плюс 120 организаций).



Основной наплыв компаний из России и Беларуси связан с веденными санкциями. Учитывая текущую динамику и неопределенность касательно дальнейшей ситуации, связанной с геополитическим кризисом, можно предположить, что наплыв российских компаний продолжится и далее.