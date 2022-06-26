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Экономика Германии "подвисает" без газа из России, - Софие Крижова
13:42 28.06.2022

Seznam zprávy
Чехия

Немцы получают мало газа. Проблемы могут возникнуть и у Чехии

Сокращение поставок газа по "Северному потоку" из России может обернуться проблемами не только для Германии, пишет Seznam zprávy. Велика угроза, что в Европе хранилища не будут заполнены вовремя. Германия ситуацию не контролирует.

Софие Крижова (Sofie Krýžová)

Германия объявила режим тревоги, поскольку испытывает трудности с поставками российского газа. Сокращение поставок по газопроводу "Северный поток - 1" из России может обернуться проблемами и для Чехии. Велика угроза, что хранилища не будут заполнены вовремя.

Германия столкнулась с проблемами в поставках российского газа, и сам министр экономики Роберт Хабек назвал его "дефицитным ресурсом". Поэтому в четверг он объявил режим тревоги, тем самым обратившись ко всем гражданам, чтобы они снизили свое потребление. Однако пока прямых распоряжений об ограничении потребления не поступает, в том числе промышленности.

"Германия ясно дала понять, что не контролирует ситуацию. Даже давние партнеры "Газпрома" и крупнейшие импортеры российского газа в ЕС, компании Uniper и RWE, которые без колебаний согласились на оплату в рублях, не способны обеспечить достаточным количеством газа немецкую экономику", - так ситуацию комментирует Михал Коцурек, управляющий консультант EGÚ Brno.

Уровень тревоги распространяется только на Германию, и рекомендованное сокращение потребления не должно негативно сказаться на поставках в другие страны. Контракты с немецкими трейдерами подписаны и у чешских поставщиков энергии, которых данная ситуация затронуть не должна.

По словам Хабека, меры вводятся с целью ограничить потребление газа в секторах, где его можно заменить, таких как, например, электроэнергетика. "Промышленность, напротив, следует мотивировать к добровольному снижению потребления компенсациями за непотребленный газ, который можно отправить в хранилища", - говорит Коцурек.

Немецкие газовые хранилища сейчас наполнены на 59%. "Сколько хватит запасов Германии, будет зависеть именно от успешности заявленных мер", - подчеркивает Коцурек.

Шаги немецкого правительства могут отразиться на оптовом рынке. "Газа на немецкой бирже может стать меньше, а это ограничит возможности крупных покупателей, промышленных предприятий, желающих закупить газ на зиму или следующий год. Это касается и других европейских покупателей, которые приобретают газ на немецкой бирже", - объясняет Коцурек.

Стоимость газа на европейской бирже давно растет, и с начала боевых действий на нее влияют в основном шаги Кремля. В последний раз стоимость газа резко подскочила, когда Россия ограничила поставки по газопроводу "Северный поток - 1". "Рынок снова включает в стоимость повышенный риск дефицита газа на рынке, и цена на него постепенно растет", - говорит Коцурек.

Нельзя исключить, что и Чехия столкнется с проблемами из-за сокращения поставок газа по газопроводу "Северный поток - 1". С середины июня по главной трассе, доставляющей российский газ в Европейский Союз, поступает на сто миллионов кубометров газа в день меньше, чем обычно. Газопровод начинается в Выборге на северо-западе России и ведет в Грайфсвальд в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Этот газ распределяется между Германией, Францией, Чехией, Данией (она закупает его и для шведских потребителей), Италией и Австрией.

Российский газовый концерн "Газпром" сначала ограничил поставки на 40% до ста миллионов кубометров в день с первоначальных 167 миллионов кубометров. Постепенно объем сократился до 67 миллионов кубометров в день. Объем газа не превышает 40% прежней дневной мощности. Поэтому на прошлой неделе оптовая стоимость газа выросла на 70%.

Если поставки не придут в норму, то, по мнению специалистов, возможно, что Германия и другие европейские страны не успеют к концу октября заполнить хранилища на 80%, как того требует Европейский Союз.

Чехия, как и Германия, полностью зависит от поставок газа из России. Кроме того, транзитные трассы в Чехию ведут именно через Германию. "По-прежнему есть и другие трассы, которыми Россия сейчас не пользуется вообще или пользуется очень ограниченно. Они ведут через Польшу и Украину. Чехия и Германия могут пострадать больше других от дефицита газа будущей зимой", - полагает Коцурек. Но только от России будет зависеть, погрузится ли Европа в глубокий энергетический кризис.

"Мы в одной лодке с Германией. Если у Германии не будут полны хранилища, то и у нас тоже. Посмотрим, восстановится ли работа "Северного потока - 1", - рассуждает директор Ассоциации независимых поставщиков энергии Йиржи Гавор.

По словам министра промышленности и торговли Йозефа Сикелы, сейчас поставки в Чехию стабильны, но они требуют внимания. "К утру сегодняшнего дня в хранилищах находились 2222 миллиона кубометров газа, то есть они были заполнены более чем на две трети. Наши запасы втрое больше, чем на момент прошлого заседания кризисного штаба", - заявил после заседания кризисного штаба Сикела.

Министр также обратился к дистрибьюторам, чтобы они продолжали закупать газ. "Мы обещали новые мотивационные меры в ближайшие дни", - добавил Сикела. Министр также сообщил, что пока государство не намерено прибегать к каким-то мерам для ограничения потребления газа.

Но если в хранилища не будет поступать газ, может случиться так, что и другие страны не выполнят требование Европейского Союза о наполненности хранилищ. "Это, разумеется, значительно повысит риск дефицита газа зимой и, возможно, заставит прибегнуть к ограничению поставок газа некоторым потребителям, прежде всего промышленности", - говорит Коцурек.

Вопросы также вызывает запланированный регулярный ремонт "Северного потока - 1". "Газа, разумеется, недостает, и дней десять в июле его будет не хватать еще больше, поскольку об остановке сообщалось заранее. Газ по "Северному потоку - 1" не пойдет вообще", - рассказывает Гавор и добавляет, что в такой ситуации хранилища заполняться не будут.

Ранее в "Газпроме" заявили, что поставки в Европу пришлось ограничить, поскольку из канадского Монреаля вовремя не вернулась газовая турбина компании Siemens, отправленная на ремонт. Виной всему якобы санкции, которые не позволили доставить оборудование обратно в Россию.

"Позор для Европейского Союза, что он не способен договориться с Канадой о своевременной доставке газовой турбины. Хотя, конечно, это может быть лишь предлог", - считает Гавор. Тем не менее, если эта ситуация разрешится, то, по его мнению, европейские хранилища газа без проблем заполнятся к зиме.

Источник - ИноСМИ
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