Ватикан как адская пародия на Церковь Христову, - Св.Князев

16:17 28.06.2022

СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ | 28.06.2022



Уничтожая противоположность между грехом и святостью, Западная церковь погружается в Содом



Французские епарнязевхии католической церкви передали в Ватикан "предложения от верующих Франции" в преддверии большого синода, который должен состояться в 2023 году. По словам экспертов, "католическая церковь Франции еще ни разу не принимала такой радикально реформаторский текст". Документ включил в себя предложения относительно отмены целибата, рукоположения женщин и снятия любых ограничений с лиц, "отлученных от христианских таинств", в частности с гомосексуалистов.



"Мы не стали подвергать корректуре содержание документа, подготовленного в результате синодальных встреч в епархиях, ради выслушивания мнений и открытости. Меньше всего мы хотели бы, чтобы люди сказали, что их не услышали. Из уважения к синодальной инициативе не было ничего тайного", - прокомментировал ситуацию епископ Труа Александр Жоли, отвечавший за систематизацию предложений.



Документ вызвал бурную дискуссию среди французской католической общественности в Интернете. Некоторые комментаторы призывали не драматизировать ситуацию, считая передачу нетрадиционных предложений проявлением "демократичности" (?) французских епископов, но большинство сочли произошедшее тревожным сигналом.



"Перед нами мнение тех, кого хотел услышать Ватикан. Именно таким методом мы идем прямо к расколу, эти предложения исходят не от французских католиков, а от конкретных епископов-карьеристов", - написал комментатор под ником Clovisus.



Французские епископы во время мессы в Лионе



Французские епископы во время мессы в Лионе



Эти слова имеют глубокий смысл. Отправка французскими епископами "послания" с предложениями в защиту извращений человеческой природы - далеко не первое событие такого рода. Еще раньше "активные меньшинства" стали выступать со своей ЛГБТ-проповедью в католических церквях Германии, США и других западных стран.



В 2021 году более 70 католических священнослужителей Германии и порядка 270 немецкоязычных теологов из Австрии, Швейцарии и Нидерландов подготовили петицию, в которой потребовали пересмотреть официальную позицию католической церкви относительно представителей так называемого ЛГБТ-сообщества (лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансвеститов). В начале 2022 года 125 служителей католической церкви Германии устроили акцию протеста в поддержку гомосексуализма. А в марте 2022 года немецкий кардинал Рейнхард Маркс пошел еще дальше - отслужил "квир-мессу" и выступил в поддержку идеи "церковной инклюзии" (термин заимствован у сатаниста Шваба). Более того, он признался, что "благословляет" однополые пары. Он требует, чтобы католицизм перестал считать гомосексуализм грехом.



В начале июня 2022 года во влиятельном католическом журнале "Америка", издаваемом иезуитами из США, была опубликована статья "Католическая церковь нуждается в ЛГБТ-святых", автором которой стал заместитель редактора издания Джим Макдермотт. Он раскритиковал отношение к группе ЛГБТ как к грешащих смертным грехом и заявил, что у них должен быть… "собственный святой".



Для верующего христианина, как и для религиозного иудея, как для любого нормального человека, какой бы веры он ни был, эти призывы звучат чудовищно. Закон Моисея карал в наказание за гомосексуальную связь смертной казнью. Библия рассказывает: "И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и [все] произрастания земли".



Мир католицизма стремительно прошел путь от того момента, когда еще в 2008 году папа Бенедикт XVI называл гомосексуализм угрозой всему человечеству. А сегодня "угрозу человечеству" предложено объявить всеобщей нормой. Религиозное отступничество неотвратимо захватывает католический мир.



Всмотримся в то, какую политику в отношении извращений ЛГБТ проводит сегодня глава так называемого Святого престола папа Франциск. Еще будучи архиепископом Буэнос-Айреса, он поддерживал легализацию однополых "партнерств". Став папой римским, он продолжил воплощать в жизнь ту же программу.



Папа римский Франциск



Папа римский Франциск



"Гомосексуальные люди имеют право быть в семье. Они - дети Божьи, и у них есть право на семью. Никого нельзя из-за этого исключать или заставлять страдать", - заявил Франциск в 2020 году, отвергнув Священное писание.



На фоне падения папского престола в бездну голосом всех искренне верующих западных христиан, которые возмущены вызывающим отречением от веры, стал бывший генеральный секретарь Ватикана и бывший апостольский нунций в США, архиепископ Карло Мария Вигано. В 2018 году он написал открытое письмо папе Франциску, в котором обвинил понтифика в покрывательстве педофилии среди высших католических иерархов и потребовал отставки главы Ватикана.



С тех пор мужественный архиепископ ведет неустанную деятельность, разоблачая апостасию "Святого престола". В 2020 году Карло Мария Вигано заявил, что папа римский строит "адскую пародию на Церковь Христову", следуя гомосексуальной программе "нового мирового порядка".



Может ли верующий христианин оспорить этот окончательный приговор вероотступникам?