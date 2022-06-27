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|Турция поддержит членство Финляндии в НАТО. Эрдоган быстро переобулся
17:46 28.06.2022
Александра Вишневская
НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии, Анкара собирается поддержать членство Хельсинки в организации. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии финского президента, передает ТАСС.
"Состоятся церемония подписания соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией и пресс-конференция генсека НАТО", - отметила пресс-служба.
Швеция и Финляндия будут сотрудничать с Турцией в борьбе с терроризмом, отметили в канцелярии турецкого лидера Реджепа Эрдогана.
Ранее сообщалось, что Турция, НАТО и две страны-кандидата в альянс - Швеция и Финляндии - проведут в Мадриде переговоры на высшем уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин.
Он добавил, что встреча пройдет по просьбе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. При этом он подчеркнул, что Турция не намерена отказываться от своих требований в адрес Швеции и Финляндии признать "Рабочую партию Курдистана" террористической организацией.