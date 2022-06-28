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Иран и Саудовская Аравия двинулись навстречу друг другу, - Ст.Тарасов
21:56 28.06.2022

То, что происходит между Саудовской Аравией и Ираном, отображает тенденции к стабилизации обстановки на Ближнем Востоке ради того, чтобы нащупать контуры будущего постамериканского регионального баланса.
СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ, 28 июня 2022,

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что Тегеран намерен восстановить дипотношения с Саудовской Аравией и что Эр-Рияд хочет продолжать диалог, которому уже больше года, об их нормализации. Напомним, в начале 2016 года между Тегераном и Эр-Риядом значительно ухудшились отношения. Поводом для этого стала казнь шиитского проповедника Нимра ан-Нимра в Саудовской Аравии, а также ответная реакция Ирана, когда в Тегеране произошло нападение на саудовское посольство. Итог - взаимное закрытие дипмиссий.

Весной 2021 года появилась информация, что Саудовская Аравия и Иран ищут возможности для возобновления дипломатических отношений. Стороны выбрали нейтральную площадку для переговоров - Ирак, где провели встречи. Потом, осенью того же года, прошли переговоры в Нью-Йорке в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, после чего появились сообщения о подготовке сторонами "Дорожной карты ограниченного взаимодействия", что говорило о появлении серьезных намерений изменить отношения между ближневосточными соперниками. По некоторым данным, в этой "карте" были обозначены такие проблемы, как предполагаемый уход из региона США, возможное появление геополитической неопределенности и перспективы сближения между Тегераном и Эр-Риядом. Как отмечало в этой связи издание Asia Times, "стороны очень осторожно подходили к проблемам деэскалации".

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Вопрос стоял и стоит пока так: будет ли деэскалация тактическим маневром или ее превратят в долгосрочную стратегию действий? При этом стороны хорошо понимают, что снять разовым решением нагар прежних глубоких антагонизмов по отношению друг к другу будет непросто. Как ни крути, но "шиитский полумесяц" с северной опорой на мощные проиранские шиитские партии в Ираке, поддерживаемый Ираном режим Асада в Сирии, шиитская группировка "Хезболла" в Ливане, Бахрейн, шиитское большинство в Йемене, где шиитское движение хуситов захватило столицу Сану в 2014 году и с тех пор расширило контроль оттуда на большую часть страны, остаются реальным геополитическим фактором. Что касается Саудовской Аравии, то королевство традиционно искало опору в США, пыталось налаживать закрытые контакты с Израилем и широко маневрировало по внешнему контуру.

Но теперь, похоже, наследный саудовский принц Мохаммед бен Салман сделал выбор в пользу выстраивания в регионе новых отношений. Тем более что в Эр-Рияде видят готовность американцев подписать с Ираном ядерное соглашение. Если такое произойдет, то события на Ближнем Востоке могут развиваться самым неожиданным образом. Высока вероятность того, что Израиль займет более жесткую позицию в отношении Ирана, будет грозить открытыми военными и тайными действиями против иранской ядерной программы. Но дипломатия Тегерана действует более широко. Идя на нормализацию отношений с Саудовской Аравией, она взяла курс и на укрепление отношений с Египтом "в интересах региона и исламского мира". Говоря иначе, Тегеран стремится сковать возможности Израиля сколотить в регионе интииранскую коалицию. Тем более что стала сникать активность Вашингтона на этом направлении.

Конечно, все стороны имеют разные цели, и никто пока не знает, как далеко все это может зайти на самом деле. Однако если возвращаться конкретно к отношениям между Тегераном и Эр-Риядом, то заявление Хатибзаде последовало в контексте приезда в Иран премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими, главного посредника в иранско-саудовских переговорах. До этого он побывал в Джидде, где виделся с наследным принцем Салманом. Утверждают, что в Тегеран премьер привез от принца некое послание, вызвавшее такой энтузиазм у иранцев. Конечно, рано делать определенные выводы. Но то, что происходит сегодня между Саудовской Аравией и Ираном, отображает тенденции к стабилизации обстановки ради того, чтобы нащупать контуры будущего постамериканского регионального баланса на Ближнем Востоке.

28 июня 2022
Станислав Тарасов

Источник - regnum.ru
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