Таджикистану придется выбрать – Россия или США, - Виктория Панфилова

22:43 28.06.2022

Владимир Путин пытается убедить Эмомали Рахмона занять более прагматичную позицию по Афганистану

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Эмомали Рахмон призвал народ не терять бдительность. Фото со страницы президента Таджикистана в Flickr

Президент России Владимир Путин накануне Каспийского саммита, который состоится в Ашхабаде 29 июня, посетит Душанбе. Встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном будет короткой – запланированы беседа и рабочий обед. Кремлю важно понять, насколько Республика Таджикистан (РТ) в нынешних реалиях может быть надежным партнером России. Таджикскому лидеру, возможно, укажут, что его последние действия противоречат союзническим обязательствам и российским интересам.



Последний раз главы России и Таджикистана пересекались в Москве на саммите ОДКБ в середине мая. Тогда в ходе заседания Эмомали Рахмон поднял вопросы модернизации вооруженных сил своей страны и рассказал об угрозах со стороны Афганистана.



В ходе нынешней встречи эти вопросы вновь будут на повестке дня. Тем более что накануне о нарастании военной опасности в Центральной Азии говорили в Москве министры обороны России и стран региона. На заседании отмечалось, что территория Афганистана может быть использована террористами в качестве базы для проникновения в соседние страны и создания разветвленной сети джихадистского подполья: там наблюдается активизация запрещенных в РФ террористических организаций "Исламское государство" и "Аль-Каида".



Президент Эмомали Рахмон 27 июня по случаю Дня национального единства, который отмечается в стране 25-й раз после окончания гражданской войны (1992–1997), призвал народ "не терять бдительность". "Самой большой опасностью, возникшей в те трудные времена, была угроза распада таджикской нации и исчезновения молодого таджикского государства с политической карты мира", – заявил лидер нации, находящийся у руля государства уже 30 лет. Передача власти от отца к сыну, начатая несколько лет назад, затянулась. И причин тому несколько.



Вначале пандемия, потом приход "Талибана" (организация запрещена в РФ) в Афганистан, а сегодня – сложная международная обстановка и политическая нестабильность, чем успешно пользуется Запад, стараясь укрепить свое влияние в Центральной Азии. Таджикистан как нельзя лучше вписывается в эти планы. "Можно отметить заметный рост американской активности в отношении Таджикистана, и это как раз одно из явлений, которые не могут не вызывать беспокойства в Москве", – сказал "НГ" профессор Санкт-Петербургского государственного университета, эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. По его словам, политика Душанбе в отношении ситуации в Афганистане не только не совпадает с российской (а также политикой Узбекистана, Туркменистана), но и полностью ложится в те подходы, которые на афганском направлении применяют американцы и европейцы.



В знак поддержки США готовы передать РТ военную технику. В частности, Вашингтон решил пожертвовать Душанбе американские самолеты и вертолеты, угнанные афганскими военными после прихода талибов к власти в Афганистане. Этот вопрос обсуждался в ходе недавнего визита в Душанбе командующего Центральным командованием ВС США генерала Майкла Эрика Куриллы. Он сказал: "Мы восхищаемся той лидирующей ролью, которую играет Таджикистан в Центральной Азии сегодня". Он также сообщил, что связи США и РТ "исторически крепки".



По мнению Князева, прямая поддержка, которую оказывают в Душанбе западноориентированной антиталибской оппозиции, создает условия, провоцирующие талибов на конфронтацию с Таджикистаном. И лидеры этой оппозиции, в числе которых Ахмад Масуд – сын легендарного полевого командира Ахмад Шаха Масуда, известного своей успешной борьбой сначала с советскими войсками, а затем с "Талибаном", – проводят в столице Таджикистана встречи не с российскими, а с западными представителями. Но, полагает эксперт, в случае любого обострения на таджикско-афганской границе руководство РТ будет стремительно апеллировать как к российской 201-й военной базе, так и в целом к России и союзничеству в ОДКБ. "Подобную ситуацию легко предвидеть и лучше, вероятно, ее упредить. Россия много делает для обеспечения безопасности не только Таджикистана, но и всего региона, но действия РТ на афганском направлении могут российскую сторону просто подставить", – считает Князев.



Напомним, что из Душанбе постоянно артикулируется непризнание правительства "Талибана" и требование о включении в состав кабмина этнических меньшинств, хотя, как полагает Князев, это сугубо внутреннее дело Афганистана. "Что же касается непризнания, то в международном праве вообще отсутствует какое-либо четкое определение того, что такое "признание" или "непризнание" того или иного правительства той или иной страны. Признание, как правило, не происходит на двусторонних уровнях, а определяется по факту наличия или отсутствия официальных дипломатических контактов. Применительно к правительству талибов фактическим признанием можно считать позиции стран, сохранивших свои посольства в Кабуле и аккредитовавших у себя дипломатов, направленных правительством "Талибана". Это Китай, Россия, Пакистан, Туркменистан. Таджикистана в этом списке нет. В остальном все разговоры о признании можно отнести к риторике", – отметил эксперт.



Зато за время прихода к власти движения талибов Таджикистан резко увеличил товарооборот с Афганистаном, в первую очередь – экспорт электроэнергии. Другими словами, Таджикистан рано или поздно будет вынужден присоединиться к тем более конструктивным и прагматичным позициям по Афганистану, которые занимают партнеры РТ – и Россия в первую очередь.



"Наверное, это одна из тем для обсуждения президентов РТ и РФ. В Ташкенте в июле пройдет конференция высокого уровня по Афганистану, а в сентябре на саммите ШОС в Самарканде этот вопрос может быть одним из главных, и Таджикистану нужно будет определяться", – полагает Князев.



Однако говорить о каком-то прямом контроле со стороны России в отношении Таджикистана, по мнению эксперта, вряд ли возможно. В Душанбе должны понимать, что Россия была и остается главным и практически единственным гарантом сохранения и территориальной целостности Таджикистана, и той относительной стабильности, которая существует в стране. "Можно обратить внимание на де-факто нейтральную позицию РФ в отношении многолетнего перманентного военного конфликта на киргизско-таджикской границе. Естественно, что существование такого конфликта между странами – участницами ОДКБ не в интересах России, и это тоже актуальная тема. Таджикистан и Киргизия уже отказывались от российских предложений о посредничестве, но дело в том, что другого пути решения данной проблемы просто нет, и с этим нужно что-то делать", – отметил эксперт.



Что же касается угроз со стороны радикалов, наличие которых Рахмон ликвидировал в ходе последней спецоперации на территории Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), то у эксперта вызывает сомнения, что они там были. Между тем, по официальным данным, нейтрализовано 16 человек, задержано 220 человек, в отношении 53 возбуждено уголовное дело. Изъяты десятки единиц оружия. Местные жители говорят о десятках убитых и сотнях раненых мирных жителей.



По словам Александра Князева, действия Душанбе в отношении ГБАО направлены на достижение максимальной концентрации всей власти в республике, на исключение в перспективе автономного статуса Бадахшана из Конституции. "Это акция по достижению тотальной унитарности и установлению максимального контроля над всей страной. Но следует учесть, что подавление сопротивления в ГБАО влечет за собой две негативные тенденции. Во-первых, в качестве контрреакции идет процесс радикализации среди населения ГБАО, особенно среди молодежи, и создается основа для еще большей конфликтогенности в перспективе. Во-вторых – и это в значительной мере касается России, – интерпретации событий, изготовленные в Душанбе, могут способствовать интернационализации этого до сих пор внутреннего конфликта. И это может сформировать если не причины, то убедительные поводы для вовлечения российской стороны", – сказал эксперт.



Что касается второй цели акции, за которой последует завершение начатого ранее транзита власти, то, как считает Князев, сам Эмомали Рахмон не очень-то и готов к транзиту. Точнее, к этому не готова местная политическая элита, в которой существуют внутренние расколы и конфликты. Значительная часть этой элиты – и едва ли не в первую очередь в силовом блоке – очень отрицательно воспринимает сына Эмомали Рахмона в качестве преемника. "Умиротворение" ГБАО внешне вроде бы на какое-то время состоялось, но латентные процессы внутри элиты никуда не делись. Возможно, это пока является и причиной неторопливости президента РТ в транзитном процессе.



27.06.2022