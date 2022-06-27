|23:35 В Душанбе прошли переговоры Рахмона и Путина
22:43 Таджикистану придется выбрать – Россия или США, - Виктория Панфилова
22:41 Тегеран отстранил радикалов от "ядерной сделки", - Игорь Субботин
21:56 Иран и Саудовская Аравия двинулись навстречу друг другу, - Ст.Тарасов
18:53 Русский вектор. Теория и практика энергетического централизма, - Борис Марцинкевич
17:46 Турция поддержит членство Финляндии в НАТО. Эрдоган быстро переобулся
16:17 Ватикан как адская пародия на Церковь Христову, - Св.Князев
13:42 Экономика Германии "подвисает" без газа из России, - Софие Крижова
13:38 Российские компании активно мигрируют в Казахстан
13:35 Западу - кирдык? Дальнейшие ходы Путина, - The Hill
13:28 Новая столица для Ахалского велоята Турмении. Стройка под личным контролем старого президента
13:23 Ташкент. Как бороться с варварской обрезкой деревьев, - Ольга Краснова
11:50 Без предрассудков. Об интернациональных семьях знаменитых казахов и казашек, - Бахыт Жанаберген
11:43 Как Тигран Кеосаян возбудил казнацпрессу
11:40 Дыры в Казэкономике сахаром не засыплешь, - Алма Бектенова
11:30 Шахноза Мирзиеева защитила кандидатскую диссертацию по педагогике в Москве
10:54 НАТО расширилось до Китая. Североатлантический альянс вступает в противостояние с Пекином, - С.Строкань
10:51 В США задохнулись в фуре 46 мигрантов. Виновником назван лично Байден
10:45 Младенцев продавали на одном из казахстанских сайтов
10:43 Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
09:27 Благотворительность по-турецки: Анкара бесплатно передаст Киеву новые "Байрактары"
06:31 Зачем Казахстану инвестировать в кыргызскую ГЭС?
05:59 Американо-саудовскую оттепель может охладить война в Йемене, - Игорь Субботин
05:56 Успешный опыт КНР позволит РФ защитить информационный суверенитет
05:44 БРИКС. Возникает антизападный блок народов небывалой мощи, - Стефан Ауст
00:14 Запад бросает вызов Шелковому пути, - Анатолий Комраков
00:02 Шесть угроз, которые могут взорвать Казахстан и всю Центральную Азию, - Айнур Курманов
|23:36 Штаты прощаются с демократией: право на оружие отменяют
22:00 "Газпром" снова начал поставки газа по "Турецкому потоку"
21:58 Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС
21:41 Кыргызстан начал экспортировать уголь в Латвию и Польшу
21:36 Турция и саммит НАТО в Мадриде. Анкара заметно повышает ставки, блокируя вступление Швеции и Финляндии в НАТО
15:51 Самый агрессивный ЦБ в мире повысил ключевую ставку до 200%
15:21 Advance: План уничтожения России провалился. Ущерб для Европы растет
15:18 Экономический кризис в США уже начался, - В.Катасонов
15:17 Mysl Polska: Поляки перехитрили Путина - сами устроили себе энергетический кризис
11:40 Узбекистан и Таджикистан начинают разработку договора по купле-продаже электроэнергии с Рогунской ГЭС
11:39 Вечные ценности. Как традиционное китайское платье ципао покорило современный мир моды
11:34 Конфликт на Украине - это многоплановая катастрофа, которая в обозримом будущем только усугубится, - Джон Миршаймер
11:33 Русские Манштейны. Полтавский истребитель комиссаров и Дед (история)
09:19 Россия и Иран ускоряют работу над проектом, который станет альтернативой Суэцкому каналу, - Al-Quds Al-Arabi
08:44 Саммит G7: "Большая семерка" раскололась на Евросоюз и всех остальных, - Ростислав Ищенко
08:14 Южный Кавказ во внешней политике Казахстана: интересы и перспективы, - А.Чеботарев
07:56 Туркменистан отдал контракт по повышению продуктивности нефтяных скважин компании из Китая
07:50 Туркменистан перейдет на составление трехлетних госбюджетов
07:42 Кто станет следующим президентом США, - Дмитрий Бавырин
07:36 ЕАЭС в условиях экономической войны: как развивать международные связи, - А.Королев
07:10 Цифровой юань претендует на статус новой глобальной валюты, - М.Сергеев
07:08 Запад подталкивает Дели к ужесточению пограничного конфликта с Пекином, - Владимир Скосырев
07:02 Грядут ли газовые бунты и веерные отключения электричества в Германии? - Ирина Гусева
06:50 Парадоксы постдемократии. В Ираке набирает обороты кампания борьбы с холерой, - А.Веселов
|В Душанбе прошли переговоры Рахмона и Путина
23:35 28.06.2022
Владимир Путин 28 июня встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает РИА Новости.
Лидеры двух стран обсудили торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы, а также военно-техническое сотрудничество. Особое внимание они уделили ситуации в Афганистане.
"Вы знаете, что мы делаем все для того, чтобы ситуация в этой стране нормализовалась, мы пытаемся выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию", - сказал Путин.
Это уже вторая личная встреча лидеров двух стран в этом году - ранее они участвовали в работе юбилейного саммита ОДКБ, проходившего 16 мая в Москве. Помимо этого, Путин и Рахмон с января шесть раз говорили по телефону.
Из Таджикистана Путин отправится в Ашхабад, где 29 июня примет участие в саммите "Каспийской пятерки".