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В Душанбе прошли переговоры Рахмона и Путина
23:35 28.06.2022

Владимир Путин 28 июня встретился в Душанбе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает РИА Новости.

Лидеры двух стран обсудили торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы, а также военно-техническое сотрудничество. Особое внимание они уделили ситуации в Афганистане.

"Вы знаете, что мы делаем все для того, чтобы ситуация в этой стране нормализовалась, мы пытаемся выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию", - сказал Путин.

Это уже вторая личная встреча лидеров двух стран в этом году - ранее они участвовали в работе юбилейного саммита ОДКБ, проходившего 16 мая в Москве. Помимо этого, Путин и Рахмон с января шесть раз говорили по телефону.

Из Таджикистана Путин отправится в Ашхабад, где 29 июня примет участие в саммите "Каспийской пятерки".

Источник - centralasia.media
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