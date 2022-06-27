В Казахстане продолжают вручать "медаль Елбасы"

00:06 29.06.2022

Молодые казахстанцы стали обладателями "Медали Елбасы"



Награды участникам самого крупного челленджа страны "Медаль Елбасы" вручили в Нур-Султане.



"Медаль Елбасы" – единственная программа национального уровня, которая направлена на комплексное развитие молодежи. Она состоит из семи основных направлений: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтерство, экспедиции и походы, трудовая практика.



В программе участвуют казахстанцы от 14 до 29 лет. Всего в программе три уровня: бронзовый, серебряный и золотой. Бронзовый рассчитан на участников от 14 лет и длится полгода. Второй уровень – серебряный, его продолжительность – 12 месяцев, возраст участников – не менее 15 лет. Участники золотого уровня выполняют задания в течение 18 месяцев, им должно быть больше 16 лет.







В нашем проекте участвуют свыше 20 тыс. молодых ребят. Этот проект, наверное, единственный, который направлен на развитие мотивации среди молодых людей. Масштабности проекта удалось достичь за счет партнерства с государственными органами в лице министерств и акиматов, которые нам помогли и поддержали. Участники проекта развивают в себе новые навыки в спорте, культуре и творчестве. Есть хорошие результаты. Так, 605 обладателям медали присуждены образовательные гранты, при этом 30% из них – это выпускники сельских школ. Конечно, мы гордимся нашими участниками, считаем, что именно они станут одними из тех, кто внесет свой значительный вклад в развитие Нового Казахстана, и будут достойными гражданами.

Директор КФ "Академия Елбасы" Асланбек Амрин



Среди участников проектов обладателями бронзовой медали стали 7329 участников, серебряной – 196, золотой – 34.



В рамках мероприятия состоялся показ фильма "Путь Лидера". Десять членов экспедиции из разных регионов Казахстана посетили важные места из жизни Первого Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.



Членами экспедиции стали самые активные участники проектов, реализуемых в рамках инициативы "Ел Үміті". Они посетили село Шамалган, города Каскелен, Алматы, Туркестан и Шымкент.



Напомним, проект "Медаль Елбасы" реализуется фондом Нурсултана Назарбаева и Академией Елбасы в рамках инициативы "Ел Үміті". Цель инициативы – поддержка и развитие талантливых детей и молодежи, а также профессионалов нашей страны.



Анастасия Московчук