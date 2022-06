Китай не горит желанием спасать Россию, - Онни Кари

00:17 29.06.2022

Iltalehti.fi

Финляндия



Экспорт Китая в Россию рухнул - финский эксперт считает, что китайские предприятия не горят желанием спасти Россию



Этой весной экспорт в Россию рухнул, пишет ltalehti. Издание приводит мнение финского экономиста по поводу причин столь стремительного падения. Главной из них он считает снижение покупательной способности россиян.



Онни Кари (Onni Kari)



Весной стоимость российских импортных операций резко рухнула, сообщает Институт переходных экономик Банка Финляндии (The Bank of Finland Institute for Emerging Economies, BOFIT).



Это означает, что в Россию ввозят значительно меньше товаров, чем раньше. В то же время стоимость российского экспортных операций выросла - в первую очередь из-за продажи нефти.



Кроме этого, сократился экспорт в Россию из других стран - например, из Китая, важного партнера России.



Спрос упал



Снижение импорта можно объяснить падением спроса в России.



"Снижение импорта связано с уменьшением спроса", - рассказывает старший экономист Bofit Риикка Нуутилайнен (Riikka Nuutilainen) газете Iltalehti.



В начале года спрос в России снизился из-за падения курса рубля, когда экспортные товары стали стоить дороже. В период неизвестности российские потребители не решаются совершать масштабные покупки. Предприятия, в свою очередь, совершают меньше инвестиций.



Падение спроса сказывается на импорте из Китая сильнее, чем наложенные на Россию санкции.



"Частично санкции повлияли и на ввоз китайской продукции. Китайские предприятия не решаются экспортировать товары из санкционного списка, потому что боятся, что против китайских фирм тоже могут ввести санкции, если они нарушат западные запреты на экспорт в Россию", - рассказывает Нуутилайнен.



Сильнее всего экспорт в Россию сократился из-за снижения российского спроса. Экспорт в Россию снизился изо всех стран.



"Конечно, санкции вызвали неуверенность в будущих перспективах и негативно повлияли на спрос", - говорит Нуутилайнен.



Китай не хочет нарушать санкционные ограничения



Китайские фирмы в целом приспособились к санкциям западных стран, в которые входит, в том числе, запрет на экспорт технологий.



"Доказательств того, что китайцы нарушили санкционные ограничения, нет. Конечно, китайцы привозят много всего такого, что не попало под санкции. Из Китая в Россию отправляется много потребительских товаров и электроники".



Сказываются и санкции, связанные с денежными операциями.



"Китайским предприятиям сложнее совершать финансовые операции через российские банки. Конечно, из-за этого торговля между Россией и Китаем усложняется", - говорит Нуутилайнен.



Нуутилайнен считает, что доля Китая в зарубежной торговле России может вырасти. Однако значительного увеличения импорта пока не предвидится.



Активной поддержки нет



Китайские фирмы не ринулись спасать российскую экономику.



"Конечно, компании очень осторожны. Ведь они тоже знают, какие политические риски связаны с Россией", - говорит Нуутилайнен.



Китай поддержал или по меньшей мере понял Россию на дипломатическом уровне - но на практике шагов для поддержки партнера было сделано мало.



"Политические аргументы были пророссийские, но, как мне кажется, предприятия не горят желанием спасать Россию", - говорит Нуутилайнен.



Россия не так уж важна



Для экономики Китая торговые отношения с Россией не являются значимыми.



"Доля России в китайском экспорте составляет всего пару процентов. Для крупных китайских фирм западный рынок куда важнее", - говорит Нуутилайнен.



Китайские фирмы учитывают свои интересы - и не собираются нарушать санкции. Китайцы хотели бы выйти на долларовый рынок. Китай не хочет, чтобы запад ограничил доступ к технологиям китайских компаний.



"Для этих компаний это был бы удар куда сильнее, чем выгода от сотрудничества с российским рынком", - рассказывает Нуутилайнен.



К тому же в дальнейшем Китаю понадобятся западные технологии.



Продажи нефти не прекращаются



Российскую нефть и газ продолжают продавать по всему миру, хотя в Европе говорят об отказе от российского ископаемого топлива.



"Россия экспортирует в основном энергоносители и сырье, это у России продолжают покупать. Спрос в России снижается, импорт рухнул - за этим последует положительное сальдо счета текущих операций", - рассказывает Нуутилайнен.



Может ли положительное сальдо сохраниться надолго?



"Конечно, эта ситуация может сохраняться какое-то время. Многое зависит от того, когда Запад начнет сокращать покупки энергоносителей. Сможет ли Россия продавать энергоносители, если западные страны больше не будут их покупать? Смогут ли они увеличить экспорт энергоносителей в Китай и Индию?



Нуутилайнен считает, что экспорт энергоносителей из России в Китай может вырасти - однако не следует забывать об ограничениях объемов перевозок.



От китайских предпринимателей не стоит ждать больших инвестиций в Россию и в дальнейшем.



"Слабое развитие российской экономики означает, что отношения России и Китая вряд ли будут уверенно развиваться", - оценивает Нуутилайнен дальнейшие перспективы.



Экономический баланс между Китаем и Россией и дальше будет все больше склоняться в сторону Китая.