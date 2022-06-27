Хива объявлена туристической столицей исламского мира 2024 года

00:21 29.06.2022

В Баку принято историческое решение: Хива – туристическая столица исламского мира 2024 года!



В рамках XI сессии Организации Исламского Сотрудничества впервые принято решение объявить Хиву "Столицей туризма исламского мира".



Члены Организации Исламского Сотрудничества (ОИС) признали реформы, проведенные Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым в сфере туризма – упрощение визового режима, сохранение культурного наследия и благоустройство исторических городов ключевыми факторами победы.



Отдельно отмечена работа по восстановлению исторического облика Хивы, реставрационные и консервационные работы, а также демонтаж электрических столбов, создание условий для большего потока туристов, улучшение инфраструктуры, строительство 5-звездочных гостиниц, бутик-отелей и хостелов. Кроме того, высоко оценены благоприятные условия, созданные для предпринимателей в сфере туризма и смежных отраслей.



"В рамках Года столицы туризма исламского мира в г.Хива будет организовано и проведено на высоком уровне заседание министров туризма и руководителей туристических администраций 57 стран-членов ОИС, научные конференции, практические семинары, фотовыставки, арт-экспозиции, раскрывающие потенциал паломнического туризма в Республике Узбекистан. На базе международного университета туризма и культурного наследия "Шелковый путь", основанного по инициативе Президента Республики Узбекистан в 2018 году, будет проведен ряд мероприятий, способствующих раскрытию и расширению возможностей в сфере науки и образования с участием ученых и исследователей из стран-членов ОИС", - отметил глава делегации Узбекистана заместитель Премьер-министра, министр туризма и культурного наследия Азиз Абдухакимов.



На звание туристической столицы исламского мира претендовали 5 городов:

Абу-Даби (ОАЭ);

Шанлиурфа (Турция);

Лагос (Нигерия);

Душанбе (Таджикистан);

Хива (Узбекистан).



В последний год между этими городами шла напряженная борьба за победу в номинации. Тем не менее, в результате усилий Узбекистана в этом направлении было принято решение о присвоении Хиве статуса "Столицы туризма исламского мира".



Следует отметить, что по указанию Главы нашего государства Министерство туризма и культурного наследия Республики Узбекистан с 2019 года проводило системную работу для достижения столь высокого результата. За истекший период проводились презентации, встречи и переговоры с руководителями туристических администраций стран-членов ОИС.



