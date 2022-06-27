В Шотландии анонсировали новый референдум о независимости осенью 2023 года

00:27 29.06.2022

"Пришло время для независимости".

Первый министр Шотландии предложила провести референдум о независимости осенью 2023 года



Алиса Андреева



Первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести референдум о независимости от Великобритании 19 октября 2023 года. Регион направил в британский Верховный суд запрос о разъяснении, может ли Эдинбург самостоятельно назначить консультативный референдум. В Лондоне выступают против проведения голосования, а премьер страны Борис Джонсон заявил, что народ Шотландии уже изъявил свою волю восемь лет назад. Тогда 55% шотландцев пожелали остаться в составе Великобритании.



В Шотландии осенью 2023 года пройдет референдум о независимости от Великобритании, заявила первый министр региона Никола Стерджен в ходе своего выступления перед шотландским парламентом в Эдинбурге. По ее мнению, "пришло время для независимости Шотландии".



"Шотландское правительство предлагает, чтобы референдум о независимости состоялся 19 октября 2023 года", - сказала она.



Речь идет о проведении консультативного референдума. Если большинство шотландцев поддержат идею о независимости, это не приведет к автоматическому выходу региона из состава Соединенного Королевства. Британский и шотландский парламенты должны будут разработать и принять соответствующие законы, чтобы процедура состоялась.



"Я никогда не позволю шотландской демократии оказаться заложницей Бориса Джонсона или любого другого премьер-министра, - указала Стерджен. - Вопрос о независимости нельзя заминать, его необходимо решить демократическим путем".



Первый министр Шотландии сообщила, что направила запрос в Верховный суд Великобритании, чтобы он определил, может ли Эдинбург самостоятельно назначить консультативный референдум. Она также предупредила, что даже отрицательная резолюция суда не поставит точку в этой истории.



"В добровольном союзе народов... по моему мнению, неприемлемо, что путь к референдуму лежит через суды, а не через сотрудничество британского и шотландского правительств... На самом деле ваши действия ставят под вопрос саму идею Британии как добровольного партнерства", - написала первый министр Шотландии британскому премьеру Борису Джонсону.



Долгий путь к референдуму



Первый министр Шотландии пообещала добиться организации нового референдума о независимости еще в мае 2021 года.



7 сентября 2021 года Стерджен сообщила, что в Шотландии намерены вновь провести референдум в 2023 году. При этом она подчеркнула, что голосование состоится только после окончания "кризиса, связанного с распространением COVID-19".



14 июня политик заявила о намерении добиться проведения референдума о независимости, чтобы сделать Шотландию "более благополучной и справедливой".



"Пришло время поговорить о независимости, а затем сделать выбор", - заявляла Стерджен. По ее словам, Шотландия не будет зависеть от решений Вестминстерского правительства, за которое она не голосовала.



Шотландский министр из партии "Зеленых" Патрик Харви поддержал ее позицию, отметив, что британские власти сдерживают регион в экологическом, социальном и экономическом плане и не думают об интересах шотландского народа.



В тот же день власти Шотландии опубликовали первый из серии документов "Строим новую Шотландию", где провели сравнение Великобритании с рядом других северных европейских государств (Швеции, Финляндии, Ирландии и Дании) - не в пользу Британии.



Лондон против референдума



Вместе с тем Борис Джонсон неоднократно говорил, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю восемь лет назад.



Кроме того, премьер Британии еще в январе 2021 года назвал идею проведения второго референдума о независимости "бессмысленной и несвоевременной".



"Те же самые люди, которые продолжают рассуждать о референдуме, еще несколько лет назад, в 2014 году, утверждали, что подобное голосование должно проходить лишь один раз в поколение", - указывал британский премьер.



Однако Стерджен считает, что Джонсон может поменять свое мнение и разрешить проведение референдума.



"Люди в Шотландии должны иметь возможность высказаться, хотят они независимости или нет. Мир сильно изменился с 2014 года, когда состоялся [первый] референдум по этому вопросу. Кроме того, Шотландия не поддержала выход Великобритании из Европейского союза. Это демократический аргумент", - сказала она. По ее мнению, "Brexit сделал более вероятным также воссоединение Ирландии и Северной Ирландии".



"Для нас крайне важно быть частью ЕС и общего европейского рынка, - отмечала Стерджен. - Сегодня мы оказались выброшенными из него, но как независимая страна в составе Евросоюза мы могли бы служить мостом между ЕС и Великобританией".



Политик назвала нежелание британского правительства предоставить шотландцам возможность провести голосование возмутительным и антидемократичным. "Джонсон отказывает шотландцам в праве голоса", - заявила первый министр.



Она также указала, что ее "немного смущают высказывания о том, что Джонсон будет последовательно выступать против" референдума.



"Он не был последователен по другим вопросам, почему он не может поменять мнение сейчас?" - подчеркнула глава региона и выразила мнение, что британский премьер-министр "не имеет политических принципов".



Последствия независимости Шотландии



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже прокомментировала инициативу Шотландии организовать референдум. По ее словам, пока глава МИД Британии Лиз Трасс "катается по прибалтийским странам на танке" и "лоббирует поставки вооружений на Украину", ее страна "трещит по швам".



"Почему подданные Ее Величества не хотят жить в такой успешной стране, как Британия, массово требуя независимости от Королевства?" - написала Захарова в Telegram-канале.



18 мая газета The National Interest выразила мнение, что обретение Шотландией независимости от Великобритании создаст угрозу безопасности и целостности НАТО. Последствиями выхода Шотландии из состава Великобритании, считает издание, может быть разрушение инфраструктуры базирования и обслуживания атомных подводных лодок стран НАТО, а также расходы, связанные с перемещением баз подлодок.



Как утверждает издание, обретение Шотландией суверенитета также усугубит энергетический кризис и негативно повлияет на энергетическую безопасность Европы в дальнейшем. Кроме того, решение приведет к дефициту шотландского бюджета в 10–20%.



В мае Стерджен говорила, что после обретения независимости Шотландии следует вступить в НАТО, чтобы обеспечить свою безопасность на фоне событий на Украине.



Референдум 2014 года



Первый референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Гражданам Британии и Евросоюза, проживающим в регионе, предложили ответить на вопрос: "Должна ли страна стать независимой?".



В итоге 55,3% опрошенных проголосовали против отделения, тогда как 44,7% - выступили за независимость.



Согласно данным опроса, проведенного в октябре 2020 года социологической компанией Ipsos MORI, число жителей Шотландии, выступающих за ее независимость, выросло до рекордного уровня - 58%. Однако для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.