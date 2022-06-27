Запад пригрозил России введением предельных цен на экспортный газ

00:33 29.06.2022

Как это может повлиять на мировую экономику



Вслед за введением предельной стоимости российской нефти лидеры G7 обсуждают возможность установки ценового "потолка" на газ, экспортируемый из нашей страны. По словам премьера Италии



Марио Драги, соответствующее решение поспособствует ликвидации сырьевой зависимости Европы от России. Как может выглядеть подобный механизм ценовых ограничений и насколько он окажется болезненным для России, "МК" разъяснил генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.



- Буквально вчера страны "большой семерки" вбросили идею "потолка" для цен на российскую нефть, и вот уже хотят внедрить то же самое для газа, который экспортирует наша страна. Как может выглядеть соответствующий механизм?



- Проблема зарубежных стран, вводящих против России новые экономические санкции, заключается в том, что сначала они делают политические заявления, и только потом задумываются над конкретным механизмом их реализации. Ярким примером тому является инициатива по установке ограничений на нефтяные котировки, детали которой совершенно не продуманы.



Схема установки ценового "потолка" на газ выглядит еще более противоестественно. Европа уже много лет настаивала на отказе от долгосрочный контрактов поставок "голубого топлива", стоимость которых была обычно привязана к нефтяным контрактам, и на переходе к определению котировок сырья на краткосрочном, спотовом рынке. "Газпром" постепенно шел на уступки Брюсселю и теперь стоимость около 70% поставок монополии в Евросоюз регулируется именно биржевыми ценами.



Кроме того, если поставки трубопроводного топлива можно хоть как-то контролировать, то совершенно не ясно, что будет с ценообразованием на рынке сжиженного газа. Наша страна обладает несколькими проектами по производству СПГ, ориентированными в основном на экспорт. В них принимают участие западные инвесторы, которым явно не понравятся предельные лимиты на стоимость сырья.



- Другими словами, претворение такого замысла в жизнь нарушит действующие принципы международной торговли газом?



- Фактически, установка предельной стоимости сырья сорвет в большим трудом нарабатываемые годами схемы свободного рынка "голубого топлива". По-сути, странам G7 придется ограничивать уже не контрактные обязательства покупателя и продавца, а аппетиты биржевых игроков, интересы которых далеки от геополитических перипетий.



Ради справедливости в таком случае можно будет вводить предельную стоимость зерна и других востребованных на мировом рынке товаров. К чему это приведет? Не удивлюсь, если в случае искусственных ценовых ограничений, многие трейдеры захотят поспекулировать и найти более выгодные каналы сбыта или ценовые коридоры".



- Насколько потолок газовых цен принесет выгоду конечным потребителям Европы?



- Европейские клиенты рискуют оказаться в крайне затруднительном положении. Причем, проблема касается не только импорта энергоносителей. В мае инфляция в Италии, премьер которой Марио Драги настаивает на "потолке" газовых цен, составила в годовом исчислении почти 7%, что стало самым высоким показателем за последние 36 лет. По оценке Национального института статистики Италии, рост цен будет продолжаться. В частности, стоимость импортируемых энергоносителей выросла более чем на 72%.



У других крупнейших потребителей российского газа ситуация схожая: во Франции - инфляция также достигла 7%, а в Германии она оказалась вблизи 8%, что является полувековым антирекордом. Причем энергетические статьи - не единственные факторы, влияющие на разгон стоимости потребительских товаров: дорожает и продовольствие, и коммуналка, и отдых, и образование. Сейчас европейские правительства настоятельно рекомендуют жителям своих стран экономить на отоплении и электричестве. Логично будет предположить, что очередные ценовые скачки на полках продуктовых магазинов станут поводом для государственных деятелей западных стран призвать своих гражадн экономить на завтраках и обедах.



- Ряд участников G7 опасаются, что Россия из-за предельных цен еще больше сократит поставки "голубого топлива" в Европу. Что же будет с долгосрочными контрактами "Газпрома"?



- Единовременно российский экспорт газа может снизиться. Это уже происходит. За 5 месяцев этого года поставки "Газпрома" в страны Дальнего Зарубежья упал на 27,6% в сравнении с тем же периодом 2021-го.



По итогам года, экспорт монополии может сократиться на 30 млрд кубометров. В отличие от нефти, газ не столь гибкий энергетический ресурс, чтобы манипуляции с его рынками сбыта проходили безболезненно для производителя. Но будем пока отталкиваться от достоверных фактов. По данным Федеральной таможенной службы, доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного сырья в январе-июне в годовом выражении выросли в 1,8 раза - до $20 млрд. Существуют расчеты, согласно которым при сохранении нынешних цен до конца года "Газпром" получит порядка $75 млрд экспортной выручки, что станет новым историческим рекордом. В 2021-м компания получила по этой статье доходов более $55,5 млн. Видимо, окончательные показатели 2022-го окажутся где-то в этих пределах.



Николай Макеев