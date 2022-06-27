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Расширение БРИКС поможет России в противостоянии с Западом
00:37 29.06.2022

Эксперты предсказывают расширение БРИКС на десятки стран

Текст: Алена Задорожная,
Дарья Волкова

Россия и Китай поддержали расширение БРИКС. Ранее о своем желании вступить в данное объединение заявили Аргентина и Иран. На долю БРИКС уже приходится 24% мирового ВПП. Удастся ли в итоге странам БРИКС подвинуть страны G7 на периферию мировой экономики и какие выгоды от участия в данном объединении может получить Россия?

Во вторник глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Аргентина и Иран – достойные кандидаты на вступление в БРИКС. В то же время официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что Китай также поддерживает расширение состава БРИКС. А накануне Иран подал соответствующую заявку на вступление. Как заявил глава иранского МИД Саид Хатибзаде, членство Исламской Республики в этой коалиции принесет "дополнительные преимущества" всем сторонам.

В образованную в 2006 году в рамках Петербургского международного экономического форума финансовую группу БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Разговоры о расширении формата ведутся давно, но теперь они стали подкрепляться конкретикой.

На прошлой неделе под представительством Китая в режиме видеоконференции проходил XIV саммит БРИКС. В один из дней мероприятие велось в формате "БРИКС плюс" с участием представителей 18 государств. Помимо основной пятерки в формате участвовали: Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.

Иранский президент Раиси заявлял о готовности Тегерана предоставить странам БРИКС возможности для выхода на новые рынки и обеспечения энергетических потребностей. Китайский лидер Си Цзиньпин выразил мнение, что содружеству БРИКС необходимо расширить число участников. А президент России Владимир Путин отмечал, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.

Кроме того, на прошлой неделе власти Аргентины также выразили желание вступить в БРИКС. По словам президента Альберто Фернандеса, эта коалиция "представляет 42% населения мира и 24% мирового валового продукта".

Представитель МИД России Мария Захарова отмечала по этому поводу, что "пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС". При этом помощник президента России Юрий Ушаков заверил, что Москва положительно относится к возможности такого расширения и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению.

Программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Ярослав Лисоволик назвал обращения к БРИКС Тегерана и Буэнос-Айреса "общим трендом". "Коалиция является притягательной для других стран, поскольку обладает огромным потенциалом расширения взаимодействия на весь периметр стран Глобального Юга, на все развивающиеся страны", – отметил Лисоволик.

Политолог и экономист Иван Лизан в свою очередь указывает, что в грядущем расширении БРИКС есть плюсы и минусы. "Аргентина – это бесконечные финансовые проблемы, постоянный дефолт, но и развитое сельское хозяйство с большим рынком. Иран – это нефтяная кубышка для Китая, хорошие турбины для электрогенерации, что интересно для нас, и большие региональные амбиции. Поэтому экономики Аргентины и Ирана скорее призваны дополнить экономики стран – членов БРИКС", – пояснил собеседник. По мнению эксперта,

БРИКС позволяет России "разнообразить экономические связи, особенно в условиях санкций".

"Вряд ли БРИКС превратится в аналог Еврокомиссии, поэтому ожидать от этой коалиции чего-то сверхъестественного не стоит, но через пять-десять лет эта площадка очень пригодится нам для решения огромного спектра экономических и политических задач", – прогнозирует Лизан.

При этом усиление влияния БРИКС до уровня G7 возможно только в случае ослабления последней. Впереди у "Большой семерки" "сложный период, потому что эмиссия огромного количества денег в постковидных экономиках обернулась высокой инфляцией". "Рост инфляции приводит к удорожанию обслуживания кредитов, которые для стран G7 – это буквально все. "Семерка" стоит перед угрозой большого долгового кризиса. И как только он достигнет пиковых значений – наш бизнес должен просто выдавить бизнес стран "Семерки" с внутреннего рынка", – констатирует Лизан.

Экономист Василий Колташов добавляет, что БРИКС "способна превратиться в новую "Большую двадцатку", но без "Большой семерки". Эта организация "будет независима от старых лидеров глобального капитализма, возглавляемых США и Британией". Но для начала костяк БРИКС должен стать более устойчивым. "Пока устойчив лишь евразийский костяк БРИКС – Россия, Индия и Китай. В ЮАР сейчас острые социальные проблемы и непростая политическая ситуация, в Бразилии тоже не все спокойно", – указал эксперт.

Колташов убежден, что именно Запад "представляет собой главную угрозу для развития коалиции". "Дальнейшее развитие БРИКС будет происходить в духе соперничества со старыми финансовыми центрами", – ожидает экономист, подчеркнув, что "при этом формат БРИКС будет консолидировать больше перспективных экономик – со значительной долей в реальном секторе производства".

Лизан добавляет, что усиление БРИКС также возможно в случае "разрушения ВТО, МВФ и Всемирного банка". "Эти процессы идут, но не так быстро. Китайцы стараются создать альтернативы этим организациям, но потребуются десятилетия, чтобы нынешние финансовые институты оказались полностью нежизнеспособными", – полагает собеседник.

В то же время экономист Антон Любич считает, что для усиления БРИКС нужно определить правила торговли между членами этой коалиции. Она должна вестись напрямую, без посредников из G7 и их финансовых институтов. Например, Россия должна "поставлять нефть в Индию напрямую, минуя долларовый расчет". "Необходима договорная база, касающаяся правил финансовых расчетов, банковских операций. Движение национальных валют должно быть свободным. Нужна интеграция систем платежей, передачи финансовых сообщений. Необходима унификация таможенных и санитарно-эпидемиологических правил, промышленных стандартов", – пояснил Любич.

По мнению эксперта, если исходить из того, что Иран развивает ядерную программу исключительно в мирных целях, то это не должно быть помехой для вступления страны в БРИКС. Аргентина же в случае вступления в коалицию сможет эффективнее бороться с экономическими кризисами и стать для России крупным рынком для поставок, например, продукции отечественного авиапрома взамен устаревающих "Боингов". "В целом Аргентина – это большой рынок и очень хорошая экономика, если с ней правильно работать", – заключил Любич.

Источник - Взгляд
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