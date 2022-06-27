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|Срок полномочий президента Ш.Мирзиеева предлагается продлить до 7 лет
00:40 29.06.2022
Срок полномочий президента предлагается продлить до 7 лет
Поправками в Конституцию срок полномочий президента Узбекистана предлагается продлить с 5 до 7 лет.
Сроки полномочий президента Узбекистана планируется продлить с 5 до 7 лет. Это предусмотрено законопроектом о поправках в Конституцию страны, вынесенного на всенародное обсуждение 25 июня.
Документ предусматривает внесение изменений в часть 2 статьи 90 Конституции, а именно замена слова "пять" на "семь". После поправок часть 2 будет изложена следующим образом:
Президент Республики Узбекистан избирается гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 7 лет. Порядок выборов президента определяется законом Республики Узбекистан.
Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев отмечал, что принятие новой Конституции даст возможность всем гражданам, в том числе действующему президенту, участвовать в выборах главы государства. Он добавил, что Шавкат Мирзиеев "не является политиком, цепляющимся за власть".
В последний раз срок полномочий президента менялся в 2011 году. Тогда срок был сокращен с 7 до 5 лет.