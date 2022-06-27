Срок полномочий президента Ш.Мирзиеева предлагается продлить до 7 лет

00:40 29.06.2022

Срок полномочий президента предлагается продлить до 7 лет

Поправками в Конституцию срок полномочий президента Узбекистана предлагается продлить с 5 до 7 лет.



Сроки полномочий президента Узбекистана планируется продлить с 5 до 7 лет. Это предусмотрено законопроектом о поправках в Конституцию страны, вынесенного на всенародное обсуждение 25 июня.



Документ предусматривает внесение изменений в часть 2 статьи 90 Конституции, а именно замена слова "пять" на "семь". После поправок часть 2 будет изложена следующим образом:



Президент Республики Узбекистан избирается гражданами Республики Узбекистан на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 7 лет. Порядок выборов президента определяется законом Республики Узбекистан.



Первый заместитель председателя Сената Садык Сафаев отмечал, что принятие новой Конституции даст возможность всем гражданам, в том числе действующему президенту, участвовать в выборах главы государства. Он добавил, что Шавкат Мирзиеев "не является политиком, цепляющимся за власть".



В последний раз срок полномочий президента менялся в 2011 году. Тогда срок был сокращен с 7 до 5 лет.