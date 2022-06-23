Турецкие войска нацелились на Манбидж. Сирия готовится к отражению агрессии, - Владимир Карнозов

03:55 29.06.2022

23.06.2022



Турецкие войска нацелились на Манбидж. Сирия готовится к отражению агрессии

Владимир Карнозов



Ряд совместных учений в апреле-июне российских и сирийских военных показали, что военное и военно-техническое взаимодействие между Москвой и Дамаском не изменилось. Российская группировка, несмотря на события на Украине, не сокращена, заявил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. "Если кто-то считает, что произошло какое-то численное уменьшение, хочу заверить, что этого нет", – сказал он.

Доказательства присутствия на территории Сирийской Арабской Республики (САР) достаточных сил авиации содержатся в видеокадрах, размещенных летом на сайте российского Министерства обороны. Видеоролик от 14 июня запечатлел ударные вертолеты Ка-52 и десантно-транспортные Ми-8 ВКС России при выполнении учебных задач по уничтожению живой силы и бронированных целей противника в ходе прикрытия высадки штурмовых групп Сирийской арабской армии (САА). Проводимые маневры посвящены отработке действий спецназа по уничтожению террористов и диверсантов.



В ходе учений были задействованы боевые расчеты на джипах и мотоциклах, которые выезжали из вертолетов Ми-17 ВВС САР сразу после приземления машин в заданной точке. Кроме того, бойцы показали высокое мастерство на полигоне 25-й дивизии специального назначения "Тигры", считающейся самой боеспособной в САА. Это соединение внесло большой вклад в разгром незаконных вооруженных формирований (НВФ) террористов и мятежников в ходе событий 2011–2020 годов. Данный полигон фигурировал и в апрельском сообщении МО РФ как место проведения смотра-проверки автомобильной техники советского и российского производства (ГАЗ-66, ЗИЛы, "Уралы", КамАЗы), прошедшей восстановительный ремонт.



По словам представителя российской группировки войск в Сирии Александра Никитина, дивизия "Тигры" выступает в качестве основного получателя военных грузовиков, доставляемых из России для нужд правительственной армии. Наши инструкторы оказывают методическую помощь как во время ремонта и эксплуатации, так и при обслуживании. Видеоролик МО РФ от 7 июня посвящен совместному учению по укреплению взаимодействия сирийских и российских летчиков. ВВС САР тогда задействовали перехватчики МиГ-29 и МиГ-23МЛД с аэродромов Сейкаль и Думэйр, а ВКС России – многоцелевые самолеты Су-35С, Су-34 и Су-24М с авиабазы "Хмеймим".



Важно отметить, что в мае российские военнослужащие провели учение по эвакуации раненых вертолетами Ми-8 из населенного пункта недалеко от зоны антитеррористической операции "Источник мира", проводимой Турецкими Вооруженными силами против курдских вооруженных формирований. Президент Реджеп Эрдоган пригрозил руководству "Сирийских демократических сил" (СДС), что если вооруженные курдские отряды не покинут Манбидж и Тель Рифаат, то его армия во взаимодействии с подконтрольными ей отрядами сирийской оппозиции возьмет эти города силой. "Мы шаг за шагом реализуем на практике нашу цель – взять под контроль 30-километровую зону безопасности к югу от линии нашей государственной границы", – сказал он. Сирийский президент Башар Асад расценивает это как угрозу суверенитету своей страны и утверждает, что армия и народ готовы, если потребуется, дать отпор агрессору. Он напомнил, что в октябре 2019 года сирийская и турецкая армии вошли в огневое соприкосновение, причем "Тигры" нанесли противнику чувствительные потери.



"Сейчас ситуация будет идентичной, насколько позволяет наш военный потенциал. Исход противостояния будет во многом зависеть от народного сопротивления", – сообщил Башар Асад. Тема непростая, поскольку центральное правительство в Дамаске и руководство СДС не ладят между собой, а раздор искусственно подогревается Вашингтоном. Как показали события 2019–2020 годов, сторонники Асада и СДС могут замириться и выступить вместе лишь в случае вторжения турецких войск. Когда внешняя угроза отступает на задний план, вновь поднимают голос те, кто выступает за создание курдской автономии, тем самым противопоставляя себя Дамаску с его идеями единого государства. В плане народной поддержки Асад больше рассчитывает на тех, кто вступает в ряды так называемого Добровольческого штурмового корпуса САР. Дать им военную подготовку помогают наши советники. Согласно информационному сообщению МО РФ от 1 июня, российские военнослужащие провели учение, в ходе которого сирийские бойцы отработали применение в бою различной техники и вооружения. Читаем в тексте: "На поле добровольцы отработали взаимодействие с экипажами танка Т-62 и боевой машины пехоты. Кроме бронетехники бойцов прикрывал расчет зенитной установки ЗУ-23, огневую поддержку оказывали минометчики, а также пулеметчики, которым была поставлена задача сбить условный беспилотный летательный аппарат. Учение проводилось недалеко от Идлиба, где сохраняется напряженная обстановка. Поэтому особое внимание уделялось действиям в обороне".



Спецпредставитель Лаврентьев поясняет: "Россия не собирается воевать с турецкими войсками и сирийской национальной армией, которая находится под крылом у Анкары. Наш ответ – попытаться убедить турок в нецелесообразности этого шага. Занять территорию они могут, но какие будут последствия для дальнейшего развития ситуации, предсказать сложно".



Со своей стороны, Турция стремится обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с Сирией, чтобы исключить проникновение вооруженных отрядов с сопредельной территории. Главной угрозой национальной безопасности в Анкаре называют запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и "ее сирийское крыло" – СДС. На центральном отрезке линии госграницы с Сирией к лету 2022 года были сосредоточены 50 тыс. турецких военнослужащих и боевиков сирийской оппозиции. Они объединены желанием разгромить курдские отряды в ходе трансграничной операции на северо-востоке Сирии.



При поддержке Пентагона отряды СДС взяли под свой контроль большую часть сирийских провинций Хасака и Ракка, а также часть территории провинций Алеппо и Дейр эз-Зор. Под их властью находятся целые кварталы городов Хасака и Камышлы. Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии. Между сторонниками центрального правительства и СДС нередко происходят стычки, в том числе с применением оружия. Правда, на уровне высшего руководства таких эксцессов стараются избегать. С согласия правительства САР российские военнослужащие действуют с ряда опорных пунктов на северо-востоке страны. Так, на аэродроме Камышлы в конце мая были размещены ударные вертолеты Ка-52, фронтовые бомбардировщики Су-34 и боевые машины зенитного комплекса "Панцирь".



На этом фоне 16 июня в Дамаске прошло заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев с целью наладить более тесное взаимодействие в кризисный период. Россия продолжает оказывать всемерную поддержку народу Сирии, в том числе по линии межведомственных координационных штабов двух стран. Вопросы дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия и гуманитарной помощи сирийским беженцам рассматривались в ходе пятидневной рабочей поездки российской межведомственной делегации. Наши представители провели 33 встречи с сирийскими партнерами. Налажен прямой, углубленный диалог по широкому спектру направлений взаимовыгодного сотрудничества между странами, в том числе по привлечению российских регионов и частного бизнеса к восстановлению объектов инфраструктуры, промышленного и сельскохозяйственного производства САР. Достигнуты договоренности по обучению сирийских студентов в российских вузах по наиболее востребованным специальностям на безвозмездной основе. Подготовлено к подписанию с сирийскими партнерами 23 соглашения по ключевым направлениям сотрудничества на долгосрочную перспективу. Отмечалось, что из России доставлено более 106 тонн гуманитарных грузов для распределения среди наиболее нуждающихся сирийских семей.