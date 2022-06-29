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Запад с попустительства Казахстана губит Каспий, в том числе российскую часть моря, - Айнур Курманов
08:25 29.06.2022

29.06.2022 Алма-Ата
Айнур Курманов

С 15 апреля американские компании на месторождении Кашаган в северо-восточной части Каспийского моря начали масштабное углубление дна в результате чего гибнет природа и фауна, что отразится не только на Казахстане, но и на России, Азербайджане, Туркмении и Иране.

При этом власти скрывают истинные масштабы катастрофы, пытаясь показать, что все нормально, засекречивая при этом данные о размерах и стоимости данных работ.

Первыми забили тревогу экологи и местные активисты, так как было обнаружено на казахстанском побережье Каспия свыше двухсот мертвых тушек местных тюленей, а в преследующем была отмечена массовая гибель рыбы и даже фламинго. На прошлой неделе были обнаружены еще более ста пятидесяти тушек диких птиц. Однако на правительственном уровне пытаются отрицать любую связь данного мора морских животных с деятельностью западных корпораций, сваливая вину на штормы и прочие природные явления.

Однако местные общественные объединения и некоторые не аффилированные с чиновниками СМИ уже начали подозревать правительство РК в сговоре с консорциумом North Caspian Operating Company (NCOC), занимающимся сейчас углублением каспийского дна. Связано это якобы с обмелением моря и с необходимостью строительства каналов глубиной полметра и шириной от 80 до 115 метров на протяжении 56 километров. Предполагается, что со дна моря поднимут около 20 млн тонн грунта.

Дебаты об этом шли уже давно, и мы уже писали в прошлом году о сымитированных и сфабрикованных властями и консорциумом "общественных слушаниях", куда даже не пустили или не дали слово многим экологам и общественным деятелям. Теперь же правительство замалчивает проблему уничтожения флоры и фауны и делает вид, что данные работы ни при чем.

Так, на запрос журналистов газеты "Время", чиновники министерства экологии в своем ответе поспешили заявить, что не смогли установить причину гибели более двух сотен тюленей, якобы из-за большой степени разложения тушек. При этом вице-министр данного ведомства Алия Шалабекова всеми силами старается увести от ответственности иностранный консорциум.

"Согласно заключению Института гидробиологии и экологии, все обнаруженные туши тюленей находились в стадии сильного разложения, вследствие чего произвести отбор проб тканей для проведения токсикологических, гистологических и вирусологических исследований не представляется возможным", – указано в ответе госоргана.

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А еще до самой экспертизы сам глава министерства экологии Сериккали Брекешев уже ответственно перед всеми заявлял, что американские компании тут ни при чем, а сами тюлени якобы погибли задолго до начала самих работ по углублению дна Каспия. Естественно, что многие в это не поверили, так как сценарий реальных последствий был уже заранее известен.

Министр экологии Сериккали Брекешев лоббирующий интересы американцев

Так, еще в прошлом году экологи били тревогу и предупреждали о неминуемой экологической и социальной катастрофе для региона в результате снятия такого огромного слоя грунта. Некоторые уже высказали трезвые мысли и назвали действия Запада в северо-восточной части Каспия экоцидом с далеко идущими социальными последствиями. Так, глава экологического общественного фонда "Атамекен – Эко" Арман Хайруллин отмечал, что жизнь местного населения резко изменится.

"Дно любого водоема, в нашем случае Каспийского моря, очень богато бентосом. И вот эти микроорганизмы являются кормовой базой для рыб. В случае углубления рыбе просто нечем будет питаться. К тому же территории, на которых будут вестись работы, являются историческими местами обитания рыб и пересечением путей миграции. Рыба уже сейчас уходит из бассейна реки Урал, сейчас их катастрофически нет. Сколько микроорганизмов, планктонов и биоресурсов будет уничтожено! Здесь еще встает вопрос: а как жить рыбакам, которые добывают себе хлеб ловлей рыбы? Они будут же иметь большие потери из-за этого. Это чревато не только экологическим, но и социальным взрывом", – указывал эколог.

Но в Нур-Султане наплевать на местных жителей и рыбаков, так как правящая элита еще с начала 90-х годов тесно связана с американскими, британскими и европейскими добывающими корпорациями в рамках кабального для народа Казахстана соглашения о разделе продукции.

Следует также еще раз напомнить о доле Казахстана в консорциумах по добычи нефти на двух крупнейших месторождениях каспийского шельфа – Тенгизе и Кашагане. Так, на месторождении Тенгиз на Каспии в рамках ТОО "Тенгизшевройл" национальный оператор "КазМунайГаз" имеет 20%, Chevron (США) – 50%, ExxonMobil (США) – 25%, СП "ЛукАрко" (США) – 5%.

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На месторождении Кашаган на Каспии в консорциуме North Caspian Operating Company N.V. (NCOC), который сейчас и проводит работы по углублению дна, национальный оператор "КазМунайГаз" имеет 16,88%, Eni (Италия) – 16,81%, ExxonMobil (США) – 16,81%, Shell (Великобритания) – 16,81%, Total (Франция) – 16,81%, CNPC (Китай) – 8,33%, Inpex (Япония) – 7,56%.

Получается, страна, имеющая в первой компании долю в 20%, а во втором, где и будет строиться глубоководный канал, лишь 16%, получит не только гроши, но несоизмеримые экологические потери, а также катастрофу, которая скажется на здоровье нынешних и будущих поколений казахстанцев, и жителей соседней России.

Но это еще не все! Скрывают американцы и европейцы оценочную стоимость проекта, которая по контракту является секретной коммерческой информацией. Правда, Telegram-канал Shishkin_like, опубликовал информацию о том, что дноуглубительные работы на Каспии обошлись консорциуму в 250 миллионов долларов!

Дело в том, что расходы, потраченные на углубление дна, согласно соглашению о разделе продукции будут вычтены иностранцами из тех средств и налогов, которые они платят в казахстанский бюджет. То есть, чистой воды колониальный грабеж и издевательство, так как уничтожение Каспия будет осуществлено еще и за счет самой угнетаемой страны.

Получается, что все эти работы, как и условия отъема у страны объемов нефти строго засекречены и сейчас правительство по факту лишь обслуживает интересы американских корпораций, находясь под внешним управлением и являясь лишь приказчиками Запада. Об этом свидетельствуют и неоднократные встречи Касым-Жомарта Токаева с представителями американских, британских и европейских корпораций, которым предоставлены дополнительные льготные налоговые и транспортные условия.

В итоге углубление дна и строительство каналов приведет лишь к ускорению процесса обмеления и высыхания Каспийского моря, открыв солончаки и усилив эрозию почв и подстегнув опустынивание местности. И плевать американцам и прозападному правительству РК на мор рыбы и уничтожение водоема, который является международным. В итоге пострадает не только Казахстан, но и Россия, Иран, Туркмения и Азербайджан.

В связи с этим, я думаю, что в данную ситуацию должны вмешаться Москва и Тегеран, так как экологические последствия действий западных компаний коснуться всех стран, имеющих выход к морю. Этот вопрос нужно ставить ребром на предстоящем саммите глав прикаспийских государств и на других площадках, так как катастрофа затронет всех.

Во всяком случае, НИИ сопредельных стран, по которым также будет нанесен удар в результате катастрофы, могли бы обнародовать собственные исследования воздействия на Каспий американцев и европейцев из North Caspian Operating Company N.V. посредством строительства такого канала.

Примечательно, что, несмотря на очевидность катастроф, о ней молчат многочисленные национал-патриоты и националисты всех мастей, в том числе и известный национал-эколог, ратовавший за закрытие Байконура из-за использования россиянами гептила в ракетах. Но приказа трогать американцев не поступало из администрации президента, поэтому все эти профессиональные и штатные русофобы молчат в тряпочку.

Уверен, что всем гражданам нужно требовать пересмотра грабительских контрактов по недропользованию и обнародования соглашений о разделе продукции с западными компаниями, выплаты природной ренты с 90-х годов, изгнания американцев и европейцев как недобросовестных добывающих операторов и прекращения углубления Каспия!

Источник - politnavigator.net
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