ЭксКырпрез Алмазбек Атамбаев оправдан судом по делу о беспорядках 2020 года

09:00 29.06.2022

Суд в Бишкеке оправдал бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева по уголовному делу о массовых беспорядках в октябре 2020 года.



Суд в Бишкеке оправдал экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и других участников дела об организации массовых беспорядков в октябре 2020 года, сообщает Kaktus.media. Сторона обвинения просила для Атамбаева 12 лет лишения свободы.



Обвиняемыми проходили, помимо Алмазбека Атамбаева, экс-руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, бывший премьер-министр Омурбек Бабанов, бывший замминистра внутренних дел Курсан Асанов, бывший сотрудник госохраны Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и политики Жениш Молдокматов и Темирлан Султанбеков.



Меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему президенту изменили на домашний арест. Алмазбек Атамбаев выразил надежду, что последнее слово в суде скажет уже на свободе.



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Октябрьские события 2020 года начались в Бишкеке из-за предварительных результатов парламентских выборов. Тогда из 16 участвовавших партий в парламент - Жокоргу Кенеш - прошли только четыре, из них две называли провластными.



Тысячи людей вышли на протесты, были захвачены здания Белого дома, ГКНБ и освобожден из СИЗО Алмазбек Атамбаев. 10 октября он был повторно задержан и помещен в СИЗО ГКНБ.



По версии следствия, Атамбаев вступил в сговор с экс-кандидатом в президенты и бывшим премьер Омурбеком Бабановым для захвата власти. Обвинение утверждало, что его действия повлекли за собой массовые беспорядки с применением огнестрельного оружия. В результате беспорядков президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков покинул пост.