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Современный Запад и Идея власти над миром, - А.Кренгель
10:01 29.06.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 29.06.2022 |
Идея власти над миром через захват территории России владеет Западом не первый век
Великая природная крепость и непреходящий соблазн западных завоевателей

В начале ХХ века (1904) британский географ профессор Оксфордского университета Хэлфорд Джон Маккиндер ввел понятие, которое вошло с тех пор в современную геополитическую мысль - "географическая ось истории" (впоследствии "Хартленд", материковая сердцевина мира). Это северо-восточная часть Евразии общей площадью более 15 млн км², приблизительно совпадавшая с основной массой территории Российской империи, затем Советского Союза.

Маккиндер придавал особую значимость Хартленду из-за огромных запасов природных ресурсов. Он называл Хартленд "великой природной крепостью" людей суши. В "осевой зоне" располагается "осевое государство". На появление у британского географа этих идей оказали влияние и почти полный колониальный раздел мира, завершившийся к началу XX века, и то, что "колумбова эпоха" великих географических открытий подходила к концу. В дальнейшем геополитическая роль Хартленда должна была возрастать по мере развития сети трансконтинентальных железных дорог. Новая инфраструктура должна была составить конкуренцию флотам морских держав, приводя к превосходству держав континентальных.

Что следовало сделать "владычице морской" для удержания ускользающего владычества? Приобрести власть над Хартлендом! Так британский географ сформулировал свою знаменитую максиму: "Кто контролирует Восточную Европу, тот командует Хартлендом. Кто контролирует Хартленд, тот командует Мировым островом (то есть Евразией и Африкой). Кто контролирует Мировой остров, тот командует миром". Согласно этой геополитической концепции, Хартленд больше не должен быть самостоятельной политической силой, он должен стать усилителем мощи державы, контролирующей Восточную Европу. Время показало и Европе, и Британии, что быть чьим-то "усилителем" Россия-Хартленд не намерена. И контролировать ее трудно, даже объединившись с другими жадными до власти и ресурсов державами.

23 июня в свете конфликта России и Украины некая Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе, известная также как Хельсинкская комиссия США, провела конференцию "Деколонизация России: нравственный и стратегический императив". Так называемый нравственный императив здесь полностью подчинен стратегическому. Если верить официальным данным, уже пятое десятилетие Комиссия отслеживает соблюдение Хельсинкских соглашений 1975 года и продвигает "всеобъемлющую безопасность" посредством поощрения прав человека, демократии, экономического, экологического и военного сотрудничества в регионе ОБСЕ из 57 стран. Кто же руководит этой правительственной комиссией?

"Это еще один из миллиардов комитетов, управляемых и финансируемых правительством США, - пишет Никколо Сольдо. - Группу возглавляют четыре женщины и один мужчина, все из которых прошли через комплекс НПО по смене режима, будь то Международная кризисная группа, Радио Свобода / Радио Свободная Европа, Германский фонд Маршалла, Спрут Сороса и так далее.

Фатима Тлисова (Fatima Tlisova) - научный сотрудник главного центра по смене чужих режимов - Национального фонда за демократию (NED); Ботакоз Касымбекова (Botakoz Kassymbekova) - член общества Oxus, научный сотрудник Института истории и общественных наук Ливерпульского университета имени Джона Мурса; Эрика Марат (Erica Marat) - Университет национальной обороны (США); Ханна Хопко (Hanna Hopko) - председатель конференции "Демократия в действии"; Кейси Мишель (Casey Michel) - научный сотрудник Гудзоновского института".

Кто эти люди, Никколо Сольдо объясняет без тени деликатности: "Это типичные представители того, что не только Трамп называл "вашингтонским болотом", люди, наживающиеся на страданиях стран, где США затеяли смену режима. И почему-то взгляды этих "независимых мыслителей" всегда совпадают с политикой Госдепартамента, просто эти люди упаковывают госдеповские взгляды в самые возвышенные слова".

Владение Хартлендом было и остается заветной мечтой Запада. А чтобы было кому разогреть публику до возмущения Россией, и создаются комитеты, комиссии, созываются саммиты, приехавшие на них лидеры готовы сниматься топлесс (хотя непонятно, кому это зрелище может доставить радость и кого сподвигнуть на конфликт с Россией "до последнего украинца" - пока только украинца): "…эти люди - настоящие фанатики, они верят в эту самую терминологию. Чеченцы, поволжские татары, коми, якуты, все остальные коренные народы, изнывающие под "русским ярмом" и жаждущие свободы..."

Никколо Сольдо продолжает: "Мои читатели прекрасно знают, что западные репортажи о боевых действиях на Украине до недавнего времени были настолько ура-пропагандистскими, что и читать их было вовсе незачем. Но реальное положение дел на местах стало слишком очевидным, чтобы можно было и дальше упрямо твердить, что украинцы вот-вот победят. Именно поэтому заседание комиссии по "разделу" России - это полный бред. Для чего это нужно, кроме как для самовнушения и для самооправдания?"

Предшественники Тлисовой и Касымбековой, находящихся на жалованье у правительства США, тоже упаковывали в возвышенные слова необходимость завоевания Хартленда и прочих богатых, охватывающих целые континенты земель. Богатства Евразии не могли не привлекать "одну из самых маленьких частей света", как справочники характеризуют Европу. Интерес англосаксов восприняли и усвоили заокеанские наследники их идей. В работе американского геополитика Николаса Спикмэна в 1944 году Хартленд занимает территорию Советского Союза и Монголии (исключением советского Дальнего Востока); из современных американских стратегов понятие "Хартленд" активно использовал Збигнев Бжезинский.

Не лишним будет вспомнить главную книгу Бжезинского "Великая шахматная доска: главенство Америки и ее геостратегические императивы", написанную им в 1997 году. Книга эта полна размышлений о геополитическом могуществе США и о стратегиях, благодаря которым американское могущество может быть достигнуто в XXI веке. Бжезинский полагал, что главенство на Евразийском континенте фактически является главенством во всем мире; наиболее важной стратегической целью США он считал распространение американского влияния в постсоветском пространстве. В первую очередь Бжезинский говорил о необходимости забрать под американское владычество Россию, занимающую основную часть Северной Евразии.

"Я люблю говорить, что гениальность США заключается в невероятной легкости, с которой они поглощают и присваивают себе любую тенденцию, а потом ловко на этом наживаются, - пишет Никколо Сольдо. - Под "деколонизацией" России подразумевается все то же дробление и поглощение чужих территорий, только на прогрессивный лад".

Планы расчленения России и поглощения ее европейскими державами и США не перестают формироваться, видоизменяться, приспосабливаться к "геополитическим течениям". Хотя стоило бы им приспособиться к мысли, что Россия неизменно собирает свои земли вновь, оставаясь недосягаемым для Запада Хартлендом, великой природной крепостью.

Источник - fondsk.ru
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