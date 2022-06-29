Праздник КазЧиновничества - назначения в акиматы новообразованных областей

10:39 29.06.2022 Кадровые перестановки

Новые назначения в Минюсте, акиматах Кызылординской, Жетысуской, Улытауской областей, АО "Самрук-Энерго"

29.06.2022 / кадровые перестановки



Бахыт Абишев назначен руководителем аппарата Министерства юстиции РК

primeminister.kz, 28 июня



Приказом министра юстиции РК Абишев Бахыт Шалхарович назначается на должность руководителя аппарата Министерства юстиции Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

Бахыт Абишев родился в 1965 году в Южно-Казахстанской области.

Окончил Казахский государственный университет им. С. Кирова, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в в 1983 году секретарем судебного заседания Сайрамского районного суда ЮКО.

1987-1991 гг. - начальник объектной охраны ОВО при Алатауском районном отделе внутренних дел г. Алматы.

В 1991-1993 гг. работал в прокуратуре Илийского района Алматинской области.

В 1993-1996 гг. - старший следователь; прокурор отдела прокуратуры ЮКО.

В 1996-1997 гг. - старший помощник прокурора Алгабасского района ЮКО.

В 1997 году занимал должность начальника отдела расследования умышленных убийств Управления государственного следственного комитета ЮКО.

В 1997-1999 гг. - первый заместитель прокурора Сайрамского района ЮКО.

В 1999-2000 гг. работал в Управлении по надзору за законностью ОРД, следствия и дознания прокуратуры Жамбылской области.

В 2000-2001 гг. - и.о. прокурора г. Тараза.

В 2001 году являлся начальником Управления по надзору за законностью ОРД, следствия и дознания прокуратуры Жамбылской области.

В 2001-2004 гг. - прокурор Рыскуловского района Жамбылской области.

В 2004-2005 гг. работал в частной организации.

В 2005-2007 гг. - начальник Департамента юстиции Карагандинской области.

В 2007-2009 гг. - зам. председателя; председатель Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Минюста РК.

В 2009 году занимал должность советника Председателя Верховного суда РК.

В 2009-2010 гг. - заведующий юридическим отделом Аппарата Верховного суда РК.

В 2010-2011 гг. - заведующий Отделом правового обеспечения Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.

В 2011-2012 гг. - председатель Комитета по контролю автоматизации госуслуг и координации деятельности ЦОНов Министерства связи и информации РК,

В 2012-2013 гг. - Председатель Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникации РК.

В 2013-2014 гг. - председатель Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Минюста РК.

В 2014-2016 гг. - о.о. гендиректора; гендиректор РГП на ПХВ "Центра по недвижимости" Министерства юстиции РК.

В 2016-2017 гг. - занимал руководящие должности в структуре НАО ГК "Правительство для граждан".

С марта 2017 года являлся заместителем председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.



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Серик Кожаниязов назначен первым заместителем акима области

Акимат Кызылординской области, 27 июня



Сегодня аким области Нурлыбек Налибаев провел заседание актива в связи с кадровыми изменениями.

По согласованию с Администрацией Президента РК распоряжением акима области на должность первого заместителя акима области назначен Серик Кожаниязов.

Глава региона отметил, что Серик Салауатович как квалифицированный руководитель, имеющий большой опыт работы на государственной службе, с честью занимал ответственные должности и пожелал успехов на новой работе.

- Серик Салауатович хорошо знаком с социально-экономической ситуацией региона, обладает высокими организаторскими способностями на руководящих должностях, имеет большой опыт работы в центральных и местных исполнительных органах.

Перед ним стоит задача реализации проектов, направленных на улучшение экологической обстановки региона, организация работы по предупреждению дефицита воды в реке Сырдарья в период вегетации.

В соответствии с поручением Главы государства будет координировать работу по запуску второго этапа проекта по сохранению Северного Аральского моря, сохранению Кокаральской плотины, реализации проектов по строительству новых водохранилищ на территории области,- сказал глава региона.

Серик Кожаниязов будет курировать областные управления сельского хозяйства и земель, ветеринарии, природных ресурсов и регулирования природопользования, предпринимательства и промышленности, координации занятости и социальных программ, СПК "Байконур". Кроме того, совместно с правоохранительными органами области будет координировать работу по охране общественного порядка и безопасности.

В активе секретарь областного маслихата Наурызбай Байкадамов, председатель областного совета ветеранов Серик Дуйсенбаев и председатель областного Общественного совета Арип Хожбанов отметили, что ответственную и сложную должность может занимать только человек с большим опытом и высоким уровнем подготовки.

Серик Кожаниязов родился в 1965 году в городе Кызылорда. Окончил Кузбасский политехнический институт по специальности инженер-механик и Евразийский национальный университет имени Л.Гумилева по специальности экономист.

Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером-технологом Кызылординского ремонтно-механического завода.

С 2001 по 2004 годы работал заведующим отделом индустриального развития аппарата акима Кызылординской области, с 2005 по 2007 годы-директором департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области, с 2007 по 2008 годы-акимом города Кызылорды.

С 2008 по 2014 годы главный инспектор, заместитель заведующего отделом, заведующий отделом организационной работы и регионального развития Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

В 2014-2019 годы занимал должности заместителя акима Кызылординской области, специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур".

В 2019-2021 годы занимал должность государственного инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан, с января 2021 года по настоящее время занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Работая в министерстве, с казахстанской стороны курировал работу Межгосударственной координационной комиссии по водоснабжению стран Центральной Азии по вопросам вододеления в Арало-Сырдарьинском бассейне и внес свой вклад в улучшение экологической обстановки Приаралья.



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Назначен заместитель акима Кызылординской области

Акимат Кызылординской области, 27 июня



Сегодня глава региона Нурлыбек Налибаев провел заседание актива по кадровым назначениям.

По согласованию с Администрацией Президента РК распоряжением акима области на должность заместителя акима области назначен Нурымбет Сактаганов.

Глава региона отметил,что Нурымбет Сактаганов имеет большой опыт работы в различных сферах на республиканском уровне и успешно справится с поставленными задачами.

- В настоящее время стоит задача дальнейшей диверсификации экономики региона. Необходимо ускорить переход экономики региона от сырьевой к перерабатывающей отрасли, привлекая в регион отечественные и иностранные инвестиции.

У бюджета области перед вышестоящими бюджетами, проектами государственно-частного партнерства, финансовыми институтами развития есть обязательства на 100 млрд.тенге. В этой связи, мы должны работать над тем, чтобы максимально увеличить источник доходов бюджета области.

Нурымбет Аманович будет заниматься координацией этих актуальных вопросов, - сказал аким области.

Напомним, Нурымбет Сактаганов будет курировать областные управления экономики и финансов, образования, здравоохранения, общественного развития, культуры и спорта.

Сактаганов Нурымбет Аманович родился в 1970 году. Окончил Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова по специальностям педагогика, юриспруденция, экономика.

Трудовую деятельность начал в 1992 году учителем средней школы №172 Сырдарьинского района Кызылординской области. В разные годы занимал ответственные руководящие должности на государственной службе, в том числе в таможенных органах.

С 2007 по 2012 годы начальник отдела планирования внешних источников инвестиций Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, советник данного министра, заместитель председателя Комитета миграции Министерства труда и социальной защиты, государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

В 2012-2021 годы работал заместителем, первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области, акимом Восточно-Казахстанской области, Уланского района и города Семей.

С февраля 2021 года по настоящее время занимал должность акима Жарминского района Восточно-Казахстанской области.



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Кадровые перестановки

Акимат области Жетісу, 27 июня



Заместителем акима области Жетісу назначен Туяков Женис Шылбынович.

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Женис Шылбынович Туяков

Родился в 1967 году. Образование высшее. Окончил АГМИ, Финансовую академию РК, университет AlmaU, доктор делового администрирования.

Трудовую деятельность начал в коммерческих структурах.

В разные годы работал управляющим директором в национальных компаниях "KEGOC", "КОРЭМ"; директором департамента Министерства энергетики, индустрии и торговли РК; генеральным директором АО "ТАТЭК" в г. Талдыкорган; руководителем управлений энергетики и ЖКХ Жамбылской, Павлодарской областей; исполняющим обязанности заведующего отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра РК.

С июля 2017 года – заместитель акима Алматинской области.



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Заместителем акима области Жетісу назначен Жаканбаев Алибек Аскербекович.

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Жаканбаев Алибек Аскербекович

Родился в 1964 году. Образование высшее. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт Трудового Красного Знамени, Казахский национальный аграрный университет по специальностям – "лесное хозяйство", "государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал рабочим совхоза "Левобережный" в Алакольском районе.

Долгие годы работал в сфере лесного хозяйства в г. Ушарал Алакольского района. Занимал должности акима Сарканского, Алакольского и Енбекшиказахского районов.

С февраля 2022 года – заместитель акима Алматинской области.



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Заместителем акима области Жетісу назначен Али Рустам.

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Али Рустам

Родился в 1984 году. Образование высшее. Окончил магистратуру и докторантуру факультета востоковедения Казахского национального университета им. Аль-Фараби и Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова по специальности – "финансы и аудит"; доктор философии PhD.

Начав трудовую деятельность корреспондентом газеты "Деловая неделя" в г. Алматы, работал в данном издании редактором отдела, затем заместителем главного редактора.

В разные годы занимал должности директора ГККП "Молодежный центр "Жетісу жастары" при управлении внутренней политики, акимом Кайнарлинского сельского округа Ескельдинского района, руководителем управлений по вопросам молодежной политики, внутренней политики, заместителем акима Алматинской области.

С мая 2021 года – аким Ескельдинского района.



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Егинбаев Нуржан Жанайдарович назначен руководителем аппарата акима области Жетісу.

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Егинбаев Нуржан Жанайдарович родился в 1975 году. Образование высшее. Окончил Казахский государственный экономический университет, Гуманитарный универитет им. Д.А. Кунаева; экономист, юрист.

Трудовую деятельность начал экономистом ТОО "Тірек" в городе Талдыкорган. Несколько лет служил в органах внутренних дел.

В разные годы работал помощником прокурора г. Талдыкорган, консультантом, заведующим юридическим отделом Центральной избирательной комиссии, советником министра юстиции РК, заместителем начальника Департамента юстиции г.Астана, начальником Департаментов юстиции г. Алматы и Жамбылской области, исполняющим обязанности директора Департаментов юстиции Актюбинской области, заведующим сектором отдела Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, заместителем директора Департамента Министерства юстиции РК, директором ТОО "Шаңырақ".

С февраля 2022 года – заместитель руководителя аппарата акима Алматинской области.



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В АКИМАТЕ ОБЛАСТИ ҰЛЫТАУ НАЧАЛИСЬ КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Ұлытау облысының әкімдігі, 28 июня



Сегодня были представлены заместители акима области, руководитель аппарата, исполняющие обязанности руководителей управлений.

"Как сообщалось ранее, управлений у нас будет не много и с небольшим составом. Всего сформировано 18 управлений, в них утверждена 251 штатная единица. Одни управления были объединены, другие - утверждены как отдельные управления", - отметил Берік Әбдіғалиұлы.

Так, по согласованию с Администрацией Президента РК, распоряжением акима области его заместителем назначен Барикенов Аман Сайлаубекович. Он будет координировать вопросы финансов и экономики. Заместителем акима области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, архитектуры, энергетики, пассажирского транспорта, автомобильных дорог назначен Усенов Улантай Толеутаевич.

Назначены исполняющие обязанности руководителей следующих управлений:

Управление общественного развития области Ұлытау – М. Мырзабекова;

Управление физической культуры и спорта области Ұлытау – С. Балмаганбетов;

Управление культуры, развития языков, архивного дела области Ұлытау – Ә. Омар;

Управление образования области Ұлытау – С. Тулекова;

Управление здравоохранения области Ұлытау – Л. Ранова;

Управление координации занятости и социальных программ области Ұлытау – З. Акилбекова;

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Ұлытау – Ж. Бегаев;

Управление предпринимательства и промышленности области Ұлытау Г. Толеуов;

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ұлытау – К. Имантусупов;

Управление экономики области Ұлытау - Е. Мырзабеков;

Управление финансов области Ұлытау – В. Ставицкая;

Управление государственных закупок области Ұлытау – А.Айтенов;

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Ұлытау – А. Жандарбеков;

Управление по инспекции труда области Ұлытау – К. Смагулов;

Управление государственного архитектурно-строительного контроля области Ұлытау - Т. Альменов;

Управление ветеринарии области Ұлытау – А. Абдикер.



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Аман Барикенов назначен заместителем акима области Ұлытау

Аман Сайлаубекович Барикенов, 36 лет. Родился в городе Жезказган. Выпускник школы-лицея №7 имени К.И. Сатпаева.

Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова, Казахский гуманитарно-юридический университет, АО "Финансовая академия". Магистр экономических наук.

Трудовой путь начал в 2008 году экспертом Департамента развития бухгалтерского учета, аудиторской деятельности и финансового контроля Министерства финансов РК. В разные годы занимал ответственные государственные должности в Министерстве финансов РК, в Канцелярии Премьер-министра РК.

С 2019 года до назначения на новую должность был заведующим экономическим отделом Канцелярии Премьер-министра РК.

Женат, имеет 3 детей.



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Улантай Усенов назначен заместителем акима области Ұлытау

Улантай Тулеутаевич Усенов, 47 лет. Родился в Жанааркинском районе.

Окончил Жезказганский университет имени О.А. Байконурова, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовой путь начал в 2000 году специалистом аппарата Жанааркинского районного маслихата, в разные годы трудился на ответственных государственных должностях в Жанааркинском, Абайском районах, городе Сатпаев.

С 2018 года до назначения на новую должность был руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области.

Женат, имеет 2 детей.



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Абзал Жайлыбаев назначен руководителем аппарата акима области Ұлытау

Абзал Алипович Жайлыбаев, 39 лет. Родился в поселке Атасу Жанааркинского района.

Окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Магистр экономики и бизнеса.

Трудовой путь начал в 2004 году программистом в налоговом комитете по Жанааркинскому району, в разные годы занимал различные государственные должности в аппарате акима и отделе финансов Жанааркинского района, а также в аппарате акима Карагандинской области.

С 2021 года до назначения на новую должность был руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области.

Женат, имеет 3 детей.



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Мереке Мырзабекова назначена исполняющей обязанности руководителя ГУ "Управление общественного развития области Ұлытау"

Мереке Батырбековна Мырзабекова, 47 лет. Родилась в селе Ұлытау.

Имеет два высших образования, окончила Жезказганский университет имени О.А.Байконурова, Казахстанско-Российский университет.

Трудовой путь начала в 1996 году. В разные годы трудилась в Жезказганском университете имени О.А.Байконурова, в сфере образования и государственной службы. С 2011 года до назначения на новую должность была руководителем отдела внутренней политики города Жезказгана.

Замужем, имеет 3 детей.



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Распоряжением акима области Ұлытау, по согласованию с Администрацией Президента РК и депутатами Жезказганского городского маслихата, Кайрат Шайжанов назначен на должность акима города Жезказган

Кайрат Абдуллаевич Шайжанов, 44 года. Родился в поселке Атасу Жанааркинского района.

Имеет два высших образования, окончил Карагандинский государственный технический университет, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовой путь начал в 2000 году. В разные годы трудился в сфере бизнеса, на различных государственных должностях. В 2009-2013 гг. был заместителем акима города Сатпаев, в 2015-2018 гг. занимал должность акима Осакаровского района Карагандинской области.

С 2019 года по настоящее время занимал должность директора Департамента управления активами НАО "НАНОЦ" МСХ Республики Казахстан.

Женат, имеет 4 детей.



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Сапура Тулекова назначена исполняющей обязанности руководителя ГУ "Управление образования области Ұлытау"

Сапура Сейдуалина Тулекова, 48 лет. Родилась в селе Караагаш Жанааркинского района.

Окончила Жезказганский университет имени О.А. Байконурова, университет "Туран-Астана".

Трудовой путь начала в 1994 году в городе Каражал учителем информатики, в разные годы была заместителем директора школы-лицея №7 им. К. Сатпаева города Жезказган, трудилась на различных должностях в организациях образования города Нур-Султан.

С 2021 года до назначения на новую должность была заместителем председателя комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Республики Казахстан, директором института профессионального развития по г. Нур-Султан НЦПК "Өрлеу".

Семейное положение: имеет 1 ребенка.



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Жомарт Бегаев назначен исполняющим обязанности руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Ұлытау"

Жомарт Сабитович Бегаев, 41 год. Родился в селе Ұлытау.

Окончил Жезказганский университет имени О.А. Байконурова, Карагандинский университет "Болашак".

Трудовой путь начал в 2000 году учеником электрослесаря на шахте №55 корпорации "Казахмыс". В разные годы занимал государственные должности в Улытауском районе и городе Жезказган.

С 2021 года до назначения на новую должность был заместителем акима Улытауского района.

Женат, имеет 3 детей.



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Газиз Толеуов назначен исполняющим обязанности руководителя ГУ "Управление предпринимательства и промышленности области Ұлытау"

Газиз Абюрханович Толеуов, 43 года. Родился в 1978 году в поселке Атасу Жанааркинского района.

Окончил Жезказганский университет имени О.А. Байконурова, Казахский университет путей сообщения.

Начал трудовой путь ассистентом кафедры автомобильного транспорта Жезказганского университета имени О.А. Байконурова, в разные годы занимал различные должности в сфере образования и государственной службы. Был руководителем отдела горно-металлургической промышленности управление промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области.

С 2020 года до назначения на новую должность был заместителем акима Жанааркинского района. Стаж государственной службы – 22 года.

Женат, воспитывает 1 ребенка.



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Талгат Альменов назначен исполняющим обязанности руководителя "Управление государственного архитектурно-строительного контроля области Ұлытау"

Талгат Саруарович Альменов, 44 года. Уроженец города Жезказган.

Окончил Жезказганский университет имени О.А. Байконурова, университет "Туран-Астана".

Трудовой путь начал в 1998 году, в разные годы занимал различные должности в Жезказганском аграрно-техническом колледже, в подразделениях корпорации "Казахмыс", в сфере государственной службы.

С 2020 года до назначения на новую должность был главным специалистом-государственным строительным инспектором Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.

Женат, имеет 4 детей.



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Саят Балмаганбетов назначен исполняющим обязанности руководителя ГУ "Управление физической культуры и спорта области Ұлытау"

Саят Сабиевич Балмаганбетов, 38 лет. Родился в селе Сарысу Улытауского района.

Окончил Жезказганский университет имени О.А. Байконурова, Карагандинский государственный университет имени Е.Букетова.

Трудовой путь начал в 2004 году учеником бурильщика на Южно- Жезказганском руднике ТОО "Корпорация "Казахмыс". В разные годы был тренером по боксу, заместителем директора детско-юношеской спортивной школы города Жезказган, главным специалистом отдела физической культуры и спорта города Жезказган, президентом ОО "Центр развития спорта по Жезказганскому региону", старшим тренером по боксу Жезказганского региона.

С января 2022 года до назначения на новую должность был директором детско-юношеской спортивной школы города Сатпаев.

Женат, имеет 2 детей.



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Куат Имантусупов назначен исполняющим обязанности руководителя ГУ "Управление природных ресурсов и природопользования области Ұлытау"

Куат Анасович Имантусупов, 43 года. Родился в селе Караагаш Жанааркинского района.

Окончил Казахский агротехнический университ имени С. Сейфуллина.

В разные годы трудился в крестьянском хозяйстве "Ердәулет" села Караагаш Жанааркинского района, был лесоводом, а затем директором КГУ "Жанааркинское хозяйство по охране лесов и животного мира".

С 2016 года до назначения на новую должность являлся депутатом, секретарем маслихата Жанааркинского района VІ-VІІ созывов.

Женат, имеет 1 ребенка.



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Әнуар Омар назначен исполняющим обязанности руководителя ГУ "Управление культуры, развития языков и архивов области Ұлытау"

Әнуар Серікбайұлы Омар, 54 года. Родился в городе Алматы.

Окончил Жезказганский университет имени О.А. Байконурова, Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова, Казахский университет путей сообщения.

В разные годы трудился в организациях культуры, образования. Был акимом Улытауского района, города Сатпаев.

С 2021 года до назначения на новую должность был директором-главным редактором ТОО "Сарыарқа газеті редакциясы".

Женат, имеет 5 детей.



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Алмат Айтенов назначен исполняющим обязанности руководителя ГУ "Управление государственных закупок области Ұлытау"

Алмат Койшыкаринович Айтенов, 45 лет. Родился в 1976 году в Улытауском районе.

Трудовой путь начал в 1998 году оперуполномоченным отдела внутренних дел города Шахтинск Карагандинской области.

В разные годы трудился в органах внутренних дел, финансовой полиции, комитетах государственных доходов, финансового контроля министерства финансов.

Женат, имеет 3 детей.



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Ляззат Ранова назначена исполняющей обязанности руководителя ГУ "Управление здравоохранения области Ұлытау"

Ляззат Набиевна Ранова, 57 лет. Родилась в поселке Карсакпай Улытауского района.

Выпускница школы №3 города Жезказган.

Имеет два высших образования, окончила Карагандинский государственный медицинский институт, Московскую современную гуманитарную Академию.

Трудовой путь начала в 1988 году врачом-хирургом в больнице №1 города Жезказгана, в разные годы трудилась в учреждениях здравоохранения, Жезказганском медицинском колледже. С 2018 года до назначения на новую должность была руководителем Жезказганского зонального представительства управления здравоохранения Карагандинской области.

Замужем, имеет 3 детей.



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Зина Акилбекова назначена исполняющей обязанности руководителя ГУ "Управление координации занятости и социальных программ области Ұлытау"

Зина Жуманазаровна Акилбекова, 57 лет. Родилась в городе Жезказган.

Имеет два высших образования, окончила Жезказганский педагогический институт, Казахстанско-Российский университет.

Трудовой путь начала в 1988 году. В разные годы трудилась в сфере образования и государственной службы. Занимала должность руководителя отдела внутренней политики города Жезказган, отдела образования города Жезказган. С 2015 года до назначения на новую должность была заместителем акима города Жезказган.

Замужем, имеет 3 детей.



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Виктория Ставицкая назначена исполняющей обязанности руководителя ГУ "Управление финансов области Ұлытау"

Виктория Александровна Ставицкая, 50 лет. Родилась в поселке Карсакпай Улытауского района.

В 2001 году окончила Жезказганский университет имени О.А. Байконурова.

Трудовой путь начала в 1990 году. В разные годы трудилась на государственной службе в сфере финансов, экономики в городе Сатпаев. С 2010 года до назначения на новую должность была руководителем отдела экономики и финансов города Жезказган.

Семейное положение: имеет 2 детей.



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Алмаз Жандарбеков назначен исполняющим обязанности руководителя ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Ұлытау"

Алмаз Алимбекович Жандарбеков, 45 лет. Родился в поселке Жезды Улытауского района.

Имеет два высших образования, окончил Жезказганский университет имени О.А.Байконурова и Казахскую инженерно-техническую Академию.

Трудовой путь начал в 1994 году. В разные годы трудился на различных должностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог на государственной службе в Улытауском районе, городах Жезказган и Сатпаев.



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Кенгирбай Смагулов назначен исполняющим обязанности руководителя ГУ "Управление трудовой инспекции области Ұлытау"

Кенгирбай Конурович Смагулов, 43 года. Родился в селе Каракенгир Улытауского района.

В 2000 году окончил Жезказганский университет имени О.А. Байконурова.

Трудовой путь начал в 2000 году налоговым инспектором в налоговом комитете города Жезказган. В разные годы трудился на государственной службе в сфере экономики, предпринимательства, финансов и в аппарате акима. В 2008-2020 гг. занимал должность руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства города Жезказган. С 2020 года до назначения на новую должность был ответственным секретарем партии "Нұр Отан", затем "Аманат".

Женат, имеет 3 детей.



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Ерлан Мырзабеков назначен исполняющим обязанности руководителя ГУ "Управление экономики области Ұлытау"

Ерлан Батырбекович Мырзабеков, 43 года. Родился в селе Улытау.

Имеет высшее образование, выпускник Жезказганского университета имени О.А.Байконурова.

Трудовой путь начал в 2003 году в аппарате акима города Жезказган. В разные годы трудился в Улытауском районе, городе Жезказган, управлении Карагандинской области, министерстве индустрии и новых технологий РК. В 2006-2009 гг. занимал должность руководителя ГУ "Отдел экономики и бюджетного планирования города Жезказган. В 2015-2017 гг. был заместителем акима города Экибастуз. С 2021 года занимал должность заместителя руководителя Дирекции развития регионов АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "QazIndustry".

Женат, имеет 3 детей.



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Абусагит Абдикер назначен исполняющим обязанности руководителя ГУ "Управление ветеринарии области Ұлытау"

Абусагит Тугелбаевич Абдикер, 53 года. Родился в селе Сарысу Жездинского района.

Имеет два высших образования, выпускник Алматинского зоотехнического ветеринарного института и Жезказганского университета имени О.А.Байконурова.

Трудовой путь начал в 1993 году ветеринаром. В разные годы трудился в сфере сельского хозяйства. В 2005 году поступил на государственную службу. В 2008-2010 гг. был заместителем акима Улытауского района, затем руководил отделами сельского хозяйства и ветеринарии в Улытауском районе и городе Сатпаев.

Женат, имеет 3 детей.



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Прекращены полномочия Председателя Правления АО "Самрук-Энерго"

samruk-energy.kz, 27 июня



Решением Правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" от 23 июня 2022 года досрочно прекращены полномочия Есимханова Сунгата Куатовича в качестве Председателя Правления АО "Самрук-Энерго" в соответствии с поданным им заявлением.

Также досрочно прекращены полномочия Есимханова Сунгата Куатовича в качестве члена Совета директоров АО "Самрук-Энерго".

Исполнение обязанностей Председателя Правления АО "Самрук-Энерго" с 23 июня 2022 года и до назначения нового руководителя компании возложены на Управляющего директора по производству и управлению активами Тютебаева Серика Суинбековича.

В соответствии с пунктом 5 статьи 35 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" настоящее решение является решением Единственного акционера АО "Самрук-Энерго". См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - nomad.su

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