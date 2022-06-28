Казахстан и Европа: мы нужны друг другу, - Николай Кузьмин

10:42 29.06.2022 Подводя итоги первого полугодия, приходится признать: в Казахстане наибольшую устойчивость к внешним шокам, геополитическим вызовам и ударам судьбы продемонстрировала наша дипломатия. То есть та сфера государственного управления, в которой не проводили никаких радикальных реформ, наоборот, чаще говорили про преемственность курса и неизменность принципов.



В принципе, за 30 лет независимости казахстанское внешнеполитическое ведомство не провалило ни одного международного проекта (они в канцеляриях оформляются как "поручения президента"), а их было немало. Председательство в ОБСЕ и саммит этой организации в Астане, выборы в члены Совбеза ООН, выстраивание СВМДА от идеи до полноценной международной организации – вот лишь топовая тройка международных инициатив Казахстана, которые были реализованы вопреки сомнениям, а также объективным и субъективным препятствиям.



Сегодня, когда мировую политику принято определять такими терминами, как турбулентность, нелинейность и непредсказуемость, речь идет не столько о продвижении глобальных проектов (хотя и о них тоже – готовится превращение СВМДА в международную организацию), сколько об удержании тех позиций, которые были достигнуты в отношениях с нашими ключевыми партнерами. Проблема в том, что эти партнеры (Россия, Европа, Китай и США) находятся в состоянии острого конфликта друг с другом, вводят санкции, блокируют транспортные маршруты и банковские транзакции.



В норме отношения между любыми государствами определяются уровнем торгово-инвестиционной взаимосвязанности и развитостью межгосударственных институтов диалога и сотрудничества. Чем выше эти показатели, тем более стабильными и предсказуемыми являются двусторонние отношения. Так и было еще совсем недавно. Но сегодня оба эти показателя могут быть сведены к нулю буквально в течение нескольких дней.



Казахстанская дипломатия сделала все для того, чтобы этого не случилось. Сделала это, не отступая от своих принципов многовекторности и многосторонности.



Остановимся лишь на одном направлении – европейском. Долгое время лидеры Евросоюза любили повторять: мы объединены вокруг общих ценностей. И свою внешнюю политику они выстраивали с опорой на эти ценности, и в свою Стратегию для Центральной Азии их включили. А 20 января Европарламент даже принял резолюцию в защиту прав человека и "мирных протестующих", о чем мы уже писали. Война на Украине все изменила. До войны российский экспорт обеспечивал импортные потребности ЕС в нефти на 26%, природном газе на 41% и угле на 47%. Сейчас Европа приняла решение о постепенном отказе от российских поставок.



На первый план вышли национальные интересы, то есть энергоресурсы – как во внутренней повестке Евросоюза, так и в отношениях с Казахстаном. Мир меняется, но Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в энергетической сфере между Казахстаном и ЕС, принятый в декабре 2006 года, сохраняет свою актуальность по большинству пунктов.



По оценкам Еврокомиссии, 60% казахстанского нефтяного экспорта идет в Европу. Хотя эти поставки удовлетворяют всего лишь 6% потребностей Евросоюза в нефти, Казахстан занимает почетное третье место по объемам (после России и Норвегии) среди не-членов ОПЕК.



Хотя покупатели нефти продолжают делить поставщиков на тех, кто в ОПЕК и тех, кто нет, в действительности те уже давно проводят согласованную политику в формате ОПЕК+. На прошедшей в начале мая 28-ой министерской встрече страны-экспортеры нефти приняли решение продолжить увеличение текущего уровня добычи нефти на 432 тысячи баррелей в сутки ежемесячно. Обязательства Казахстана на июнь 2022 года составляют 1,655 миллиона баррелей в сутки.



Сохраняет свое значение для Европы и казахстанский уран. Несмотря на усилия "зеленых" партий, атомные электростанции дают 25% всей электрогенерации в Евросоюзе. Казахстан является крупнейшим поставщиком урана в ЕС, обеспечивая 21% европейских потребностей.



В 2021 году общий объем торговли Казахстана с ЕС достиг 22,9 млрд. евро (экспорт – 17,5 млрд., импорт – 5,5 млрд. евро), приблизившись к допандемическому уровню в 24,1 млрд. евро.



В условиях, когда Россия оказалась исключена из внешнеторговой матрицы Европы, а Китай сохраняет статус основного торгового партнера ЕС, международный транспортный коридор Восток-Запад сдвинулся на юг, но по-прежнему проходит через Казахстан.



Поэтому евродепутаты, которые ни за что ни перед кем не отвечают, могут рассуждать о санкциях в отношении Казахстана и оплакивать "мирных демонстрантов", но те, кому приходится думать о практических вещах, например, об экономике, ищут нашей дружбы.



18 марта в г.Нур-Султан состоялось 9-ое заседание Диалоговой платформы высокого уровня РК–ЕС под председательством Премьер-Министра Алихана Смаилова. В заседании приняли участие представители правительства, бизнеса и главы дипломатических миссий государств-членов ЕС. Посол Европейского союза в Республике Казахстан Кестутис Янкаускас заявил, что "во всех сферах взаимосвязанности мы призываем к обеспечению устойчивости инвестиций с экологической, социальной, экономической и финансовой точек зрения. Устойчивая взаимосвязанность будет главным приоритетом в наших программах сотрудничества".



В апреле в Нур-Султане состоялось 19-е заседание Комитета парламентского сотрудничества "Республика Казахстан – Европейский cоюз". Как отметил заместитель председателя Комитета по транспорту и туризму ЕП Андрис Америкс, Казахстан и ЕС остаются близкими партнерами. "Мы поддерживаем курс политических реформ в стране и внимательно следим за его реализацией на практике", - заметил он.



Что касается январских событий, что европарламентарии заявили, что понимают всю сложность ситуации, с которой Казахстан столкнулся в начале года, и ждут официальных результатов расследования.



31 марта Азербайджан, Грузия, Казахстан и Турция подписали заявление о развитии Транскаспийского международного транспортного коридора, направленное на укрепление сотрудничества и повышение транзитного потенциала стран вдоль коридора.



Национальные железнодорожные компании обязались совместно работать над синхронизацией работы по тарифам, подвижному составу, локомотивам, расписанием и др. У Казахстана уже есть очень успешный опыт заключения подобных договоренностей с российскими и белорусскими железнодорожными компаниями. Теперь его планируется повторить в развитии Срединного коридора.



В мае в рамках проекта Ready4Trade Центральная Азия, который финансируется Европейским Союзом и реализуется Международным торговым центром, было организовано трехдневное региональное совещание: "От национальных дорожных карт к региональным реформам".



Выступивший на совещании посол ЕС в Казахстане Кестутис Янкаускас заявил: "Вызовы сегодняшнего дня требуют быстрых и взвешенных решений по оживлению деловых связей, вовлечению МСП в международную торговлю с целью увеличения объемов экспорта. Анализ, подготовленный проектом Ready4Trade, финансируемый ЕС, содержит практические рекомендации по улучшению цепочек поставок, упрощению экспортно-импортных процедур для определенных товаров в Центральной Азии, чтобы эти страны могли продавать больше на рынки ЕС и на другие мировые рынки".



Вопросам логистики была посвящена состоявшаяся в конце марта видеоконференция с участием представителей правительственных и деловых кругов Казахстана и Германии.



15 июня в Брюсселе по инициативе казахстанской стороны прошла встреча с участием экспертов, политиков, дипломатов и представителей транспортных компаний из Казахстана, стран Европы и Южного Кавказа. На ней обсуждались вопросы укрепления торговых связей между Европой и Азией через расширение и интеграцию Транскаспийского международного транспортного маршрута в международную систему логистики, а также роль Казахстана в качестве транспортного "хаба".



Транскаспийский маршрут берет на себя роль основного сухопутного направления перевозки товаров из Китая в Европу. Отмечается резкий рост объема перевозок и спроса на услуги коридора. Возросший интерес к маршруту показали крупные европейские транспортно-логистические компании, которые прибыли в Брюссель для участия в мероприятии.



Таким образом, логистика стала еще одним из тех столпов, на которых держится взаимный интерес и вокруг которых выстраивается диалог по широкому спектру вопросов. Например, в сфере безопасности.



Сказать, что наши позиции совпадают, было бы сильным преувеличением. Евросоюз настроен на продолжение войны на Украине до полной победы Киева, Казахстан выступает за решение конфликта путем переговоров, причем предлагает свои услуги в качестве посредника.



Позиция Казахстана была изложена европейцам заместителем министра иностранных дел Романом Василенко в середине мая в Брюсселе, где прошло 9-е заседание Диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности между странами Центральной Азии и Европейским союзом.



С учетом усугубления экономических рисков отдельное внимание было уделено необходимости принятия скоординированных мер по недопущению негативных последствий санкций стран Запада, налагаемых на Россию, для экономик государств Центральной Азии.



Специальная сессия была посвящена ситуации в Афганистане. После ухода США и их союзников возросла роль стран Центральной Азии в гуманитарной поддержке афганского населения, в применении гуманитарных, торгово-экономических и образовательных инструментов. В частности, отмечена важность дальнейшей реализации инициированной Казахстаном уникальной образовательной программы для афганских студенток в РК, Узбекистане и Кыргызстане, финансируемой ЕС и реализуемой ПРООН.



В своем интервью порталу "Новая Европа" Роман Василенко рассказал о "Новом Казахстане", предстоящем референдуме и политических реформах.



Касаясь сотрудничества между ЕС и Казахстаном, дипломат сказал, что основой отношений между Брюсселем и Нур-Султаном является Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, вступившее в полную силу 2 марта 2020 года. "Оно охватывает 29 сфер сотрудничества, но в последние месяцы основное внимание уделяется связности, транспорту, поиску альтернативных маршрутов для перевозки грузов между Китаем, Центральной Азией и Европой", - сказал он.



Еще одной важной областью растущего сотрудничества он назвал редкоземельные металлы. У Казахстана большое количество месторождений, и он может быть партнером Европейского альянса аккумуляторов и Европейского сырьевого альянса.



Десять лет назад я уже писал о том, что самые верные союзники Казахстана "на западном фронте" – это нефть, уран и другие элементы таблицы Менделеева. Но без участия МИДа они останутся всего лишь товаром. Благодаря нашим дипломатам они могут быть конвертированы не только в доллары и евро, но также и в стратегическое партнерство, энергетическую безопасность, региональное лидерство, высокие технологии.



Последние события в полной мере это подтверждают. Евросоюз выразил официальное одобрение референдуму по внесению изменений и дополнений в Конституцию, как и курсу реформ в целом. В заявлении официального представителя Евросоюза сказано: "ЕС приветствует политические реформы, инициированные президентом Токаевым 16 марта, в дополнение к социально-экономическим реформам, начатым после трагических январских событий. Мы также приветствуем решение провести прямые консультации с населением и пригласить БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за ходом референдума".



Казахстан, подчеркивается в заявлении, остается важным и ценным партнером для Европейского Союза. Вместе мы работаем над соблюдением обязательств нашего Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, включая основные свободы мирных собраний, выражения мнений и ассоциаций, а также над развитием наших связей, торговли и сотрудничества.



20 июня состоялось 19-е заседание Совета сотрудничества "Республика Казахстан – Европейский Союз" под председательством Заместителя Премьер-Министра – Министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди и Министра иностранных дел Франции, председательствующей в Совете ЕС, Катрин Колонна.



В фокусе внимания была реализация договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Токаева в Брюссель в ноябре 2021 года, а также ход реализации масштабных политических и экономических реформ в нашей стране.



Катрин Колонна, отметив, что наша страна является надежным партнером, сотрудничество с которым имеет большой потенциал. "Партнерство Евросоюза с Казахстаном сегодня стало более существенным, чем когда бы то ни было", – отметила она.



Что тут можно сказать? Европа для нас тоже важна, европейские рынки нам нужны. Поэтому наше сотрудничество было и остается дорогой с двусторонним движением. А национальные интересы и многосторонний подход к обсуждению международных проблем остаются лучшими правилами движения по этой дороге.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Кузьмин Николай

28.06.22 Источник - turanpress.kz

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