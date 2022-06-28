 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 29.06.2022
12:48  Семеро квелых. 48-й саммит G7 будут изучать не историки, а психиатры, – И.Титов
12:43  Стареющий и бесперспективный?.. Молодежь и трудоспособное население покидают север Казахстана
12:16  Турция "нанесет удары по США"? - Игорь Веремеев
12:14  Грета Тунберг "агент Кремля"? - Владимир Малышев
10:48  Активно работавший с елбасы швейцарский банк Credit Suisse уличен судом в отмывании денег наркоторговцев
10:45  Революция в Грузии назначена на начало июля, - Юрий Рокс
10:42  Казахстан и Европа: мы нужны друг другу, - Николай Кузьмин

10:39  Праздник КазЧиновничества - назначения в акиматы новообразованных областей
10:01  Современный Запад и Идея власти над миром, - А.Кренгель
09:00  ЭксКырпрез Алмазбек Атамбаев оправдан судом по делу о беспорядках 2020 года
08:35  Лю Чжунминь: "турецкий феномен" подчеркивает кризис легитимности НАТО
08:25  Запад с попустительства Казахстана губит Каспий, в том числе российскую часть моря, - Айнур Курманов
00:40  Срок полномочий президента Ш.Мирзиеева предлагается продлить до 7 лет
00:37  Расширение БРИКС поможет России в противостоянии с Западом
00:33  Запад пригрозил России введением предельных цен на экспортный газ
00:27  В Шотландии анонсировали новый референдум о независимости осенью 2023 года
00:21  Хива объявлена туристической столицей исламского мира 2024 года
00:17  Китай не горит желанием спасать Россию, - Онни Кари
00:11  Иностранцы, награжденные орденом "Победа", - П.В. Густерин
00:06  В Казахстане продолжают вручать "медаль Елбасы"
Вторник, 28.06.2022
23:35  В Душанбе прошли переговоры Рахмона и Путина
22:43  Таджикистану придется выбрать – Россия или США, - Виктория Панфилова
22:41  Тегеран отстранил радикалов от "ядерной сделки", - Игорь Субботин
21:56  Иран и Саудовская Аравия двинулись навстречу друг другу, - Ст.Тарасов
18:53  Русский вектор. Теория и практика энергетического централизма, - Борис Марцинкевич
17:46  Турция поддержит членство Финляндии в НАТО. Эрдоган быстро переобулся
16:17  Ватикан как адская пародия на Церковь Христову, - Св.Князев
13:42  Экономика Германии "подвисает" без газа из России, - Софие Крижова
13:38  Российские компании активно мигрируют в Казахстан
13:35  Западу - кирдык? Дальнейшие ходы Путина, - The Hill
13:28  Новая столица для Ахалского велоята Турмении. Стройка под личным контролем старого президента
13:23  Ташкент. Как бороться с варварской обрезкой деревьев, - Ольга Краснова
11:50  Без предрассудков. Об интернациональных семьях знаменитых казахов и казашек, - Бахыт Жанаберген
11:43  Как Тигран Кеосаян возбудил казнацпрессу
11:40  Дыры в Казэкономике сахаром не засыплешь, - Алма Бектенова
11:30  Шахноза Мирзиеева защитила кандидатскую диссертацию по педагогике в Москве
10:54  НАТО расширилось до Китая. Североатлантический альянс вступает в противостояние с Пекином, - С.Строкань
10:51  В США задохнулись в фуре 46 мигрантов. Виновником назван лично Байден
10:45  Младенцев продавали на одном из казахстанских сайтов
10:43  Токаев: Простые казахстанцы должны иметь возможность приобретать акции нацкомпаний
09:27  Благотворительность по-турецки: Анкара бесплатно передаст Киеву новые "Байрактары"
06:31  Зачем Казахстану инвестировать в кыргызскую ГЭС?
05:59  Американо-саудовскую оттепель может охладить война в Йемене, - Игорь Субботин
05:56  Успешный опыт КНР позволит РФ защитить информационный суверенитет
05:44  БРИКС. Возникает антизападный блок народов небывалой мощи, - Стефан Ауст
00:14  Запад бросает вызов Шелковому пути, - Анатолий Комраков
00:02  Шесть угроз, которые могут взорвать Казахстан и всю Центральную Азию, - Айнур Курманов
Понедельник, 27.06.2022
23:36  Штаты прощаются с демократией: право на оружие отменяют
22:00  "Газпром" снова начал поставки газа по "Турецкому потоку"
21:58  Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС
21:41  Кыргызстан начал экспортировать уголь в Латвию и Польшу
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Революция в Грузии назначена на начало июля, - Юрий Рокс
10:45 29.06.2022

Глава фракции Верховной рады "Слуга народа" испортил отношения между Тбилиси и Киевом
Юрий Рокс
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
28.06.2022

Ираклий Гарибашвили проведет в Мадриде встречи с руководством НАТО.
Оппозиционная партия "Лело" поддержала инициативу бывшей партии власти "Национального движения" (НД) и готова прекратить деятельность в парламенте и в тбилисском Законодательном собрании (сакребуло), если правительство не выполнит требования всенародного "Национального совета" и не подаст в отставку до 3 июля. Ультиматум был вызван тем, что Грузия не получила статус кандидата члена Евросоюза и часть общества считает, что нынешнее правительство не в состоянии выполнить 12 рекомендаций Еврокомиссии для решения этой задачи. Между тем премьер-министр Ираклий Гарибашвили 28 июля отправился в Мадрид на саммит НАТО.

В официальных сводках особо подчеркивается, что главу правительства Грузии в Мадрид пригласил сам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Видимо, правительственные пиарщики этим хотят продемонстрировать приемлемость Гарибашвили на Западе, тогда как оппозиция называет его нерукопожатным в европейских кругах. В сообщении говорится, что "Ираклий Гарибашвили и члены грузинской делегации проведут двусторонние встречи на самом высоком уровне".

Оппозицию, однако, это сообщение нисколько не впечатлило. Она настаивает, что озвученный на последнем митинге ультиматум должен быть выполнен: до 3 июля правительство должно уйти в отставку. Вместо него будет сформировано техническое правительство народного согласия, которое займется реализацией 12 условий Еврокомиссии. А до этой даты представители "Национального совета" собираются ездить по населенным пунктам Грузии и вести пропагандистскую работу с населением. В заявлении партии "Лело" говорится, что общество обязано сделать все возможное, чтобы Грузия через шесть месяцев получила статус кандидата и "встала на необратимый путь к членству в Евросоюзе".

"Мы призываем правящую "Грузинскую мечту" начать переговоры с гражданским обществом и политическими партиями для определения принципов формирования правительства национального согласия. Если ГМ проигнорирует это требование, то "Лело" не сможет продолжить работу в парламенте и сакребуло в обычном режиме… И ответственность за дальнейшее развитие событий целиком ляжет на правящую команду", - говорится в заявлении партии.

Столь радикальный настрой поддерживается определенными европейскими политиками, как утверждают лидеры ГМ, известными своей близостью с экс-президентом Михаилом Саакашивили и НД. В их комментариях чуть ли не открыто говорится о том, что народ Грузии заслуживает другого правительства, а нынешнее не способно выполнить "вековую мечту" и интегрироваться в Старый Свет.

Другой вектор давления на Тбилиси идет из Киева, где не на шутку активизировался глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия. Он без устали повторяет, что грузинские власти помогают России обходить санкции и обещает обнародовать доказательства. "Скоро станут доступны данные о транзакциях за рубежом и счетах многих провластных депутатов и министров из Грузии", – написал Арахамия в своем Telegram-канале. По его словам, миллиардер и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили вовлечен в процессы помощи "стране – спонсору терроризма обходить санкции". Он подчеркнул, что данную информацию он получил во время поездки в США.

Отношение грузинских властей к скандальным заявлениям Арахамия, конечно же, остро негативное. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что этот украинский депутат грузинского происхождения был одним из тех, кто яростно противился предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Министр экономики Грузии Леван Давиташвили назвал обвинения Арахамия "беспочвенными, безответственными и оскорбительными". Он считает, что лидер фракции "Слуга народа" обязан представить доказательства своих слов. В целом его поведение является "вмешательством в дела грузинского государства, что категорически неприемлемо и оскорбительно для каждого гражданина Грузии". При этом Давиташвили подчеркнул, что "ложные обвинения Арахамия раздавались неоднократно, но никаких фактов он не приводил".

Ситуация в Грузии продолжает накаляться. Правительство, естественно, ни о какой отставке не помышляет. Главный аргумент – безоговорочная победа в местные органы власти и в парламент. Лидеры ГМ неоднократно подчеркивали, что никаких досрочных выборов в парламент не будет. Они состоятся, согласно Конституции, в 2024 году. Они предлагают оппозиции именно тогда попробовать победить и взять власть. К тому времени, уверены в ГМ, Грузия получит вожделенный статус кандидата в члены ЕС. Что же касается полноправного членства в Евросоюзе, то, по словам председателя ГМ Ираклия Кобахидзе, для этого понадобится не меньше 10–15 лет.

У оппозиции свой подход к вопросу, и как она собирается менять власть, станет понятно 3 июля.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1656488700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Подведены итоги работы сенаторов за II сессию VII созыва Парламента
- Е.Кошанов: нам нужна стабильная, справедливая и предсказуемая налоговая система
- А. Смаилов обратил внимание на участившиеся случаи телефонного мошенничества и поручил усилить защиту банковских данных
- Ерлан Кошанов провел переговоры со Спикером Парламента Китая Ли Чжаньшу
- Широко обсудить с общественностью, экспертами и журналистами новый Закон о СМИ поручил Алихан Смаилов
- Государственный советник принял генерального секретаря Международной организации ТЮРКСОЙ Султана Раева
- Кадровые перестановки
- В Ашхабаде состоялось совещание министров иностранных дел прикаспийских государств
- Казахстан и Южная Корея укрепляют стратегическое партнерство в сфере развития атомной энергии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  