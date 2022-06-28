Революция в Грузии назначена на начало июля, - Юрий Рокс

10:45 29.06.2022

Глава фракции Верховной рады "Слуга народа" испортил отношения между Тбилиси и Киевом

Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

28.06.2022



Ираклий Гарибашвили проведет в Мадриде встречи с руководством НАТО.

Оппозиционная партия "Лело" поддержала инициативу бывшей партии власти "Национального движения" (НД) и готова прекратить деятельность в парламенте и в тбилисском Законодательном собрании (сакребуло), если правительство не выполнит требования всенародного "Национального совета" и не подаст в отставку до 3 июля. Ультиматум был вызван тем, что Грузия не получила статус кандидата члена Евросоюза и часть общества считает, что нынешнее правительство не в состоянии выполнить 12 рекомендаций Еврокомиссии для решения этой задачи. Между тем премьер-министр Ираклий Гарибашвили 28 июля отправился в Мадрид на саммит НАТО.



В официальных сводках особо подчеркивается, что главу правительства Грузии в Мадрид пригласил сам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Видимо, правительственные пиарщики этим хотят продемонстрировать приемлемость Гарибашвили на Западе, тогда как оппозиция называет его нерукопожатным в европейских кругах. В сообщении говорится, что "Ираклий Гарибашвили и члены грузинской делегации проведут двусторонние встречи на самом высоком уровне".



Оппозицию, однако, это сообщение нисколько не впечатлило. Она настаивает, что озвученный на последнем митинге ультиматум должен быть выполнен: до 3 июля правительство должно уйти в отставку. Вместо него будет сформировано техническое правительство народного согласия, которое займется реализацией 12 условий Еврокомиссии. А до этой даты представители "Национального совета" собираются ездить по населенным пунктам Грузии и вести пропагандистскую работу с населением. В заявлении партии "Лело" говорится, что общество обязано сделать все возможное, чтобы Грузия через шесть месяцев получила статус кандидата и "встала на необратимый путь к членству в Евросоюзе".



"Мы призываем правящую "Грузинскую мечту" начать переговоры с гражданским обществом и политическими партиями для определения принципов формирования правительства национального согласия. Если ГМ проигнорирует это требование, то "Лело" не сможет продолжить работу в парламенте и сакребуло в обычном режиме… И ответственность за дальнейшее развитие событий целиком ляжет на правящую команду", - говорится в заявлении партии.



Столь радикальный настрой поддерживается определенными европейскими политиками, как утверждают лидеры ГМ, известными своей близостью с экс-президентом Михаилом Саакашивили и НД. В их комментариях чуть ли не открыто говорится о том, что народ Грузии заслуживает другого правительства, а нынешнее не способно выполнить "вековую мечту" и интегрироваться в Старый Свет.



Другой вектор давления на Тбилиси идет из Киева, где не на шутку активизировался глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия. Он без устали повторяет, что грузинские власти помогают России обходить санкции и обещает обнародовать доказательства. "Скоро станут доступны данные о транзакциях за рубежом и счетах многих провластных депутатов и министров из Грузии", – написал Арахамия в своем Telegram-канале. По его словам, миллиардер и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили вовлечен в процессы помощи "стране – спонсору терроризма обходить санкции". Он подчеркнул, что данную информацию он получил во время поездки в США.



Отношение грузинских властей к скандальным заявлениям Арахамия, конечно же, остро негативное. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что этот украинский депутат грузинского происхождения был одним из тех, кто яростно противился предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС. Министр экономики Грузии Леван Давиташвили назвал обвинения Арахамия "беспочвенными, безответственными и оскорбительными". Он считает, что лидер фракции "Слуга народа" обязан представить доказательства своих слов. В целом его поведение является "вмешательством в дела грузинского государства, что категорически неприемлемо и оскорбительно для каждого гражданина Грузии". При этом Давиташвили подчеркнул, что "ложные обвинения Арахамия раздавались неоднократно, но никаких фактов он не приводил".



Ситуация в Грузии продолжает накаляться. Правительство, естественно, ни о какой отставке не помышляет. Главный аргумент – безоговорочная победа в местные органы власти и в парламент. Лидеры ГМ неоднократно подчеркивали, что никаких досрочных выборов в парламент не будет. Они состоятся, согласно Конституции, в 2024 году. Они предлагают оппозиции именно тогда попробовать победить и взять власть. К тому времени, уверены в ГМ, Грузия получит вожделенный статус кандидата в члены ЕС. Что же касается полноправного членства в Евросоюзе, то, по словам председателя ГМ Ираклия Кобахидзе, для этого понадобится не меньше 10–15 лет.



У оппозиции свой подход к вопросу, и как она собирается менять власть, станет понятно 3 июля.