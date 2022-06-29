 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Активно работавший с елбасы швейцарский банк Credit Suisse уличен судом в отмывании денег наркоторговцев
10:48 29.06.2022

Швейцарский суд признал вину Credit Suisse в отмывании денег наркоторговцами
Швейцарский суд признал вину Credit Suisse в отмывании денег наркоторговцами
Швейцарский суд признал банк Credit Suisse виновным в непринятии мер против отмывания денег болгарской группировки, торговавшей кокаином. Это первый уголовный суд в Швейцарии, фигурантом которого стал один из крупнейших банков. Эксперты называют решение суда переломным для всей банковской системы Швейцарии, сообщает Forbes.

Федеральный уголовный суд Швейцарии признал один из крупнейших банков страны Credit Suisse виновным в непринятии мер против отмывания денег болгарской группировкой, занимавшейся незаконным оборотом кокаина. Это первый уголовный процесс с участием банка, эксперты называют вынесенное решение переломным для всей банковской индустрии страны, передает Reuters.

Согласно швейцарскому законодательству, компания может быть привлечена к ответственности за ненадлежащую организацию или непринятие всех разумных мер для предотвращения совершения преступления. Credit Suisse был оштрафован на 2 млн швейцарских франков ($2,1 млн). Суд постановил конфисковать активы на сумму более 12 млн франков, которые наркоторговцы держали на счетах в Credit Suisse. Он обязал банк отказаться от более чем 19 млн франков, они не могли быть конфискованы из-за внутренних проблем Credit Suisse.

Суд приговорил бывшую сотрудницу банка, менеджера по связям с клиентами, к условному сроку - 20 месяцев тюремного заключения и штрафу за отмывание денег. Credit Suisse и бывший менеджер обвинялись в том, что позволили болгарской группировке торговцев кокаином во главе с бывшим борцом Эвелином Баневым отмыть миллионы евро с 2004 по 2008 год. Прокуратура утверждала, что бывший менеджер по связям с клиентами помогла скрыть преступное происхождение денег для клиентов через транзакции на сумму более 146 млн швейцарских франков, включая 43 млн франков наличными, часть из которых была упакована в чемоданы.

Федеральный прокурор Элис де Шамбрье приветствовала вердикт суда как "благоприятный для прозрачности" банков. "Это может стать переломным моментом для Швейцарии", - заявил накануне судебного заседания Марк Пит, эксперт по отмыванию денег из Базельского университета. Он отметил, что Credit Suisse - не просто любая компания, это "одна из жемчужин в швейцарской короне".

Банк и подсудимая не признали свою вину. Credit Suisse заявил, что дело возникло в результате расследования, которое длилось более 14 лет. В заявлении банка отмечается, что он "постоянно тестирует свою систему борьбы с отмыванием денег и со временем укрепляет ее в соответствии с меняющимися нормативными стандартами". Адвокат бывшей сотрудницы банка заявила, что подаст апелляцию на "необоснованное и несправедливое решение". Она отметила, что ее подзащитная не получила никакой финансовой выгоды, а судебное решение возложило ответственность за отмывание денег на человека без какой-либо серьезной подготовки или опыта. Банк также будет обжаловать решение суда.

Менеджер по связям с клиентами уволилась из банка в 2010 году. Во время судебных слушаний в феврале она рассказала, что Credit Suisse узнал об двух убийствах и контрабанде кокаина, предположительно связанных с болгарской группировкой, но продолжал распоряжаться ее средствами. Credit Suisse оспорил незаконное происхождение денег. Банк заявил, что бывший болгарский борец и его окружение вели законный бизнес в сфере строительства, аренды и отелей.

29.06.2022

Источник - turanpress.kz
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